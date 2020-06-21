Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин рассказал, чем занимается в свободное время

Президент России Владимир Путин рассказал, что занимается спортом или слушает музыку, когда у него есть свободное время. "Спорт или почитать, или музыку послушать", - сказал Путин в интервью, которое покажут на телеканале "Россия 1".
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Путин рассказал о своих занятиях в свободное время

Lenta.ru05:46

Путин рассказал о занятиях в свободное время

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Путин рассказал, как проводит свободное время

Комсомольская правда05:43

Путин рассказал, чем занимается в свободное время

RT на русском05:16

Путин рассказал, чем занимается в свободное время

Газета.Ru05:01

Путин рассказал, чем занимается в свободное время

РИА Новости04:36
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 11:47, Ашберн
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В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

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В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико

Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
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Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы

В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
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Общество

В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
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Общество

В Чебоксарах простились с экс-главой Чувашии Михаилом Игнатьевым

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Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу

«Патриарху Кириллу, митрополитам Иллариону, Кириллу и многим другим до церковного суда надо сложить свои полномочия», — сказал Сергий в специальном видео.
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
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Политика

Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты

Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
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Общество

Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР

С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
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Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
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Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
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Леонид Вайсфельд: «Видимо, СКА рассчитывал, что Якупов пойдет на снижение контракта в „Витязе“, но не срослось»

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми

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Армия и оружие

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В музее современного искусства АРТ4 в Москве проходят обыски

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Туляков бесплатно протестируют на антитела к COVID-19

Основным условием участия является отсутствие острого периода заболевания COVID-19.
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Microsoft внезапно обновила Windows 7

Обновление вышло несмотря на то, что компания прекратила официальную поддержку этой операционной системы еще в начале текущего года.
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В туалете прошлого никуда не уедешь. Для чего на МКС меняют унитаз?

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«Ростов» может сыграть с «Арсеналом» основным составом

Появилась первая информация о перспективах выхода из карантина футбольной команды "Ростов", которая из-за заражения шести игроков вынуждена была изолироваться и пропустила матч 23-го тура чемпионата страны против "Сочи": за ростовчан играли футболисты молодежного состава.
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Лолита Милявская кардинально изменила имидж

Лолита Милявская кардинально изменила имидж Кстати, Ольгу Бузову певица упомянула не случайно, ведь она тоже решилась на короткую стрижку.
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В ПНС Ливии считают заявление президента Египта объявлением войны

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Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
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В Норильске полиция пресекла массовую драку

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