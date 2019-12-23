Путин рассказал, что не пьет чай

Гаджеты Смартфоны Samsung и Apple признаны самыми опасными для здоровья Исследования показали, что среди шести версий смартфонов Samsung и Apple самыми опасными для человека являются Samsung Galaxy S8 и iPhone 8.

Происшествия Следователи пришли с обысками в ФТС Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Экономика Назван российский бизнесмен года Журнал Forbes назвал главных героев уходящего 2019 года в сфере российского бизнеса.

Экономика Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».

Транспорт Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга Ранее сообщалось, что более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который первым проедет по Крымскому мосту 25 декабря.

Космос Астрономы предложили новый способ поиска внеземной жизни Исследователи из Массачусетского и Калифорнийского технологических учебных заведений рассказали о новом способе поиска жизни на других неизведанных планет.

Технологии PlayStation 5 и Xbox Series X смогут загружать игры «мгновенно» Известно, что PlayStation 5 будет оснащена твердотельным накопителем, впрочем, как и Xbox Series X. Еще в мае Sony сообщила о том, что PS5 способна загрузить игру всего за 0,83 секунды.

Технологии «Почта Банк» подключил приложение «Биометрия» Приложение «Биометрия» было разработано компанией «Ростелеком», оно уже доступно для смартфонов под управлением Android и iOS.

Шоу-бизнес Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.

Политика Чижов сообщил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17 Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.

Общество В Минкомсвязи рассказали об итогах учений по устойчивой работе Рунета Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета, прошедшие в России, продемонстрировали готовность власти и операторов связи эффективно реагировать на возможные угрозы в интернете, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов.

Происшествия Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области.