Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин рассказал, что не пьет чай

Президент России Владимир Путин рассказал, что пьет вместо чая заваренные алтайские травы.
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