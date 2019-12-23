Политика
РИА НовостиПутин рассказал, что не пьет чай
Президент России Владимир Путин рассказал, что пьет вместо чая заваренные алтайские травы.
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Политика
Зеленский и Трамп подрались на Красной площади
На обложке последнего в 2019 г. номера Трамп и Зеленский показаны на Красной площади.
Происшествия
Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна
В Североуральске суд принял решение оправдать местного жителя, выкинувшего из окна 3-месячного младенца, в связи "с отсутствием состава преступления".
Политика
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, передает телеканал «Россия 24».
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Гаджеты
Смартфоны Samsung и Apple признаны самыми опасными для здоровья
Исследования показали, что среди шести версий смартфонов Samsung и Apple самыми опасными для человека являются Samsung Galaxy S8 и iPhone 8.
Авто
Представители АвтоВАЗа подвели итоги 2019 года для бренда LADA
Представители компании АвтоВАЗ решили подвести итоги 2019 года для бренда LADA.
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Политика
Досадная задержка: кто и когда достроит «Северный поток — 2»
Могли управиться за месяц, сейчас времени уйдет больше, но в любом случае, ко второй половине следующего года проект будет завершен.
Происшествия
Направлявшихся «за лучшей жизнью» россиян задержали в Белоруссии
Пограничники Белоруссию два раза за одну неделю задерживали россиян, которые направлялись в Европу за "лучшей жизнью".
Футбол
Ковтун вошёл в тренерский штаб «Урала»
Юрий Ковтун вошёл в тренерский штаб «Урала».
Футбол
Мбаппе: «Было приятно узнать, что Месси следит за мной»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался по поводу гонки с Лионелем Месси за «Золотую бутсу» в прошлом сезоне.
Экономика
Назван российский бизнесмен года
Журнал Forbes назвал главных героев уходящего 2019 года в сфере российского бизнеса.
Экономика
Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».
Происшествия
СК завел третье дело на пустившую за руль шестилетнего сына женщину
В Татарстане следователи возбудили еще одно уголовное дело против жительницы Набережных Челнов, пустившей за руль автомобиля своего шестилетнего сына.
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга
Ранее сообщалось, что более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который первым проедет по Крымскому мосту 25 декабря.
Космос
Астрономы предложили новый способ поиска внеземной жизни
Исследователи из Массачусетского и Калифорнийского технологических учебных заведений рассказали о новом способе поиска жизни на других неизведанных планет.
Технологии
PlayStation 5 и Xbox Series X смогут загружать игры «мгновенно»
Известно, что PlayStation 5 будет оснащена твердотельным накопителем, впрочем, как и Xbox Series X. Еще в мае Sony сообщила о том, что PS5 способна загрузить игру всего за 0,83 секунды.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк проведет Новый год в клинике
После курса лечения артистку перевели в реабилитационный центр, где ей и придется встречать предстоящий Новый год.
Политика
Медведев назвал «гуманным» тариф на транзит газа через Украину
Тариф, который Украина установила на транзит российского газа в Европу, является гуманным, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.
Технологии
«Почта Банк» подключил приложение «Биометрия»
Приложение «Биометрия» было разработано компанией «Ростелеком», оно уже доступно для смартфонов под управлением Android и iOS.
Общество
Названы наиболее востребованные профессии в России
Всероссийский научно-исследовательский институт труда назвал самые востребованные профессии.
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
Политика
Чижов сообщил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
Общество
В Минкомсвязи рассказали об итогах учений по устойчивой работе Рунета
Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета, прошедшие в России, продемонстрировали готовность власти и операторов связи эффективно реагировать на возможные угрозы в интернете, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов.
Происшествия
Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК
Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области.
Политика
Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает "Интерфакс".
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию РФ 15 января
Ежегодное послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2020 году назначено на 15 января.