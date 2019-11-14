Политика

Expert.ruExpert.ruПутин рассказал, что удержало российскую экономику от рецессии

Экономика не «скатилась» в рецессию, по словам Путина, благодаря укреплении ключевых секторов экономики «Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии», - цитирует издание президента.
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с чего всё началось

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как стране удалось избежать рецессии.
РИА Новости13 ноября в 17:07

Подробнее о событии

Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию

ТАСС13 ноября в 17:14

Путин уверен, что российской экономике удалось избежать рецессии

News.ru14 ноября в 07:15

Путин рассказал, как РФ избежала рецессии

РЕН ТВ13 ноября в 19:42

Экономика РФ стабилизировалась за счет реформ правительства — Опора России

REGNUM14 ноября в 08:55

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

РИА Новости13 ноября в 17:07

Путин рассказал, что удержало экономику от сползания к рецессии

Коммерсантъ13 ноября в 17:05

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

РБК13 ноября в 16:56
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
Энергетика

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
REGNUM 15 ноября в 06:06
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru вчера в 14:50
Политика

Украинские военные корабли покидают Керчь

В Керчи началась буксировка задержанных Россией в ноябре прошлого года украинских военных кораблей.
Коммерсантъ 03:22
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Известия вчера в 21:31
Наука

Изучены генетические линии жителей Финляндии

Группа ученых провела анализ генетических линий жителей Финляндии.
Goroday.ru 01:39
Армия и оружие

Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
Daily Storm 15 ноября в 00:51
Происшествия

Мать убитой историком Соколовым аспирантки попала в больницу с похорон

Газета.Ru вчера в 10:33
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью

Три человека умерли, и два находятся в больнице после отравления неизвестной жидкостью в подмосковном Одинцове.
ТАСС 03:35
Происшествия

В Приморье рухнула стена жилого дома

В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.
РБК вчера в 23:54
Происшествия

СК начал проверку из-за взрыва газа в доме под Саратовом

RT на русском 03:18
Общество

Обнародована переписка убитой доцентом Соколовым аспирантки

Подруга убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко опубликовала переписку, в которой обсуждался роман девушки с историком Олегом Соколовым.
Известия 15 ноября в 19:15
Происшествия

Полицейского ранили стрелой в ходе протестов в Гонконге

Российская газета 03:56
Армия и оружие

Россия согласилась участвовать в разработке турецких истребителей

Взгляд.ру 04:21
Единоборства

Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям

Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.
Вести.Ru 00:52
Теннис

Роджер Федерер в двух партиях уступил Стефаносу Циципасу в Лондоне

Во всяком случае, Роджер Федерер казался фаворитом полуфинала со Стефаносом Циципасом – особенно после того, как грек накануне почти три часа бился с Рафаэлем Надалем и в итоге проиграл ему, а швейцарец днём ранее уверенно победил Новака Джоковича, обеспечив себе этим результатом выход в плей-офф.
Чемпионат 04:15
Кино

Журнал Time назвал главные фильмы десятилетия

Журнал Time предоставил для ознакомления перечень главных фильмов последнего десятилетия.
Актуальные Новости вчера в 06:59
Фигурное катание

Александра Трусова выиграла московский этап Гран-при

Для Александры Трусовой, выступающей во взрослых соревнованиях первый сезон, победа в Москве стала второй на этапах Гран-при.
7 новостей вчера в 11:37
Общество

Синоптик предсказал скорый приход климатической зимы в Москву

Климатическая зима придет в столицу в четверг, 21 ноября, — в этот день в Москве установятся минусовые температуры.
Известия 03:45
Авто

Как изменились цены на Chevrolet Niva за последние 2 года

Автоновости дня 00:27
Авто

Названы самые популярные автомобили премиум-сегмента в России

Лидером продаж премиального сегмента по итогам 9 месяцев 2019 года стал кроссовер Lexus RX, на котором остановили свой выбор 6437 россиян.
Автоновости дня вчера в 03:33
Политика

Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Российская газета вчера в 22:40
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК вчера в 16:51
Происшествия

Неизвестные украли у бизнесмена $100 тыс. в Москве

24 сентября на Тихорецком бульваре в Москве четверо неизвестных напали на мужчину и отобрали у него рюкзак, в котором было почти 20 млн руб. В полиции рассказали, что неизвестные сначала ударили мужчину по голове молотком, затем угрожали ему пистолетом, отобрали деньги и скрылись на машине.
РБК 04:17
Политика

В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот

Поддерживая решение Совбеза ООН не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.
РБК вчера в 07:42
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM вчера в 07:44
Общество

СМИ раскрыли характеристики новых универсальных десантных кораблей РФ

Газета.Ru 01:13
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина порадовала поклонников откровенным фото

Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина взбудоражила фанатов, выложив в Instagram эротичное фото.
Пятый канал вчера в 15:20
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru вчера в 18:02
Спорт

Стал известен состав сборной России на первые этапы Кубка мира

Пресс-служба Союза биатлонистов России опубликовала состав мужской и женской команды сборной России на первые этапы Кубка мира.
LiveResult.Ru вчера в 19:53
Здоровье

Врачи перечислили продукты для укрепления суставов

Ugpressa.ru вчера в 22:48
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