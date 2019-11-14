Политика
Expert.ruПутин рассказал, что удержало российскую экономику от рецессии
Экономика не «скатилась» в рецессию, по словам Путина, благодаря укреплении ключевых секторов экономики «Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии», - цитирует издание президента.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как стране удалось избежать рецессии.РИА Новости13 ноября в 17:07
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Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию
ТАСС13 ноября в 17:14
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Мать убитой историком Соколовым аспирантки попала в больницу с похорон
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В Подмосковье три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью
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Журнал Time назвал главные фильмы десятилетия
Журнал Time предоставил для ознакомления перечень главных фильмов последнего десятилетия.
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Для Александры Трусовой, выступающей во взрослых соревнованиях первый сезон, победа в Москве стала второй на этапах Гран-при.
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Синоптик предсказал скорый приход климатической зимы в Москву
Климатическая зима придет в столицу в четверг, 21 ноября, — в этот день в Москве установятся минусовые температуры.
Авто
Как изменились цены на Chevrolet Niva за последние 2 года
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Названы самые популярные автомобили премиум-сегмента в России
Лидером продаж премиального сегмента по итогам 9 месяцев 2019 года стал кроссовер Lexus RX, на котором остановили свой выбор 6437 россиян.
Политика
Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе
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Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
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24 сентября на Тихорецком бульваре в Москве четверо неизвестных напали на мужчину и отобрали у него рюкзак, в котором было почти 20 млн руб. В полиции рассказали, что неизвестные сначала ударили мужчину по голове молотком, затем угрожали ему пистолетом, отобрали деньги и скрылись на машине.
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Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
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Ольга Серябкина порадовала поклонников откровенным фото
Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина взбудоражила фанатов, выложив в Instagram эротичное фото.
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Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
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Стал известен состав сборной России на первые этапы Кубка мира
Пресс-служба Союза биатлонистов России опубликовала состав мужской и женской команды сборной России на первые этапы Кубка мира.
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