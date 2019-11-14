Политика
Expert.ruПутин рассказал, что удержало российскую экономику от рецессии
Экономика не «скатилась» в рецессию, по словам Путина, благодаря укреплении ключевых секторов экономики «Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии», - цитирует издание президента.
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Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как стране удалось избежать рецессии.РИА Новости13 ноября в 17:07
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Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию
ТАСС13 ноября в 17:14
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