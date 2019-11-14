Политика

Expert.ruExpert.ruПутин рассказал, что удержало российскую экономику от рецессии

Экономика не «скатилась» в рецессию, по словам Путина, благодаря укреплении ключевых секторов экономики «Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии», - цитирует издание президента.
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с чего всё началось

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Экономика РФ стабилизировалась за счет реформ правительства — Опора России

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РЕН ТВ13 ноября в 19:42

Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию

ТАСС13 ноября в 17:14

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

РИА Новости13 ноября в 17:07

Путин рассказал, что удержало экономику от сползания к рецессии

Коммерсантъ13 ноября в 17:05

Путин уверен, что российской экономике удалось избежать рецессии

News.ru14 ноября в 07:15
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