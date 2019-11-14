Политика

Expert.ruExpert.ruПутин рассказал, что удержало российскую экономику от рецессии

Экономика не «скатилась» в рецессию, по словам Путина, благодаря укреплении ключевых секторов экономики «Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии», - цитирует издание президента.
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с чего всё началось

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как стране удалось избежать рецессии.
РИА Новости13 ноября в 17:07

Подробнее о событии

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

РИА Новости13 ноября в 17:07

Путин уверен, что российской экономике удалось избежать рецессии

News.ru14 ноября в 07:15

Путин рассказал, как РФ избежала рецессии

РЕН ТВ13 ноября в 19:42

Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию

ТАСС13 ноября в 17:14

Экономика РФ стабилизировалась за счет реформ правительства — Опора России

REGNUM14 ноября в 08:55

Путин рассказал, что удержало экономику от сползания к рецессии

Коммерсантъ13 ноября в 17:05

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

РБК13 ноября в 16:56
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Происшествия

Водитель автомобиля убил ножом пешехода в Мытищах

Водитель автомобиля в Подмосковном городе Мытищи напал с ножом на пешехода и убил его.
Газета.Ru 17:11
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Кофе может продлить жизнь человека

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Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru 18:02
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Более ста человек задержаны в Париже в годовщину начала протестов

Интерфакс 12:39
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Пропавшая актриса Татьяна Доронина нашлась в больнице

Помощник актрисы Игорь Орба заявил, что Татьяна Доронина находится в больнице на плановом лечении. Ее должны выписать к 21 ноября.
RuNews24.ru вчера в 07:16
Общество

Кардиолог прокомментировал смерть политика Исаева

О смерти Никиты Исаева сообщила его помощница Алина Жестовская.
РИА Новости 13:55
Музыка

Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров

За два дня назад видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Политическая Экспертиза 14:30
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
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Происшествия

В Киеве два человека погибли при взрыве в общежитии

Взрыв прогремел в общежитии Киева в субботу вечером, в результате два человека погибли, сообщает столичная полиция в Facebook.
РИА Новости 17:50
Экономика

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новости 04:55
Кино

«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате

По информации Esquire картина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли собрала в прокате по всему миру уже больше миллиарда долларов.
Радио Комсомольская правда 09:44
Политика

США ввели санкции против главы МВД Кубы

США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в распространенном в субботу сообщении госдепартамента.
РИА Новости 18:00
Культура

Михалков назвал любовь и сострадание русским культурным кодом

Культурный код русского человека основывается на любви и сострадании, убежден председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.
Вести.Ru 12:34
Армия и оружие

России подсказали способ захвата Прибалтики

Россия способна захватить Прибалтику без прорыва Сувалкского коридора, соединяющего Белоруссию и Калининградскую область и проходящего по границе Польши с Литвой, сообщил РИА Новости белорусский политолог Денис Мельянцов.
Lenta.ru 07:05
Футбол

Миллионер уволил тренера своего футбольного клуба и занял его пост

РИА Новости вчера в 15:12
Шоу-бизнес

Актер Валерий Гаркалин сбежал от врачей

Российскому актеру Валерию Гаркалину стало плохо в одном из ресторанов Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 12:16
Происшествия

В Екатеринбурге жильцы дома взяли в заложники аварийную бригаду УК

Аварийную бригаду жильцы закрыли в подвале с требованием устранить прорыв, из-за которого подвал соседнего дома топит кипяток, сообщает E1.
ТагилСити.ру 08:30
Хоккей

Свечников забил победный гол «Каролины» в матче с «Миннесотой»

Гости победили в овертайме со счетом 4:3. Автором победного гола стал Андрей Свечников. Форвард был признан первой звездой матча.
Sportbox.RU 17:08
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС вчера в 08:51
Фигурное катание

Трусова выиграла московский этап Гран-при, Медведева стала второй

Трусова шла второй после короткой программы, однако в произвольной она стала лучшей с результатом 160,26 балла.
РИА Новости 11:25
Футбол

Черчесов объяснил домашний разгром от Бельгии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение от команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Lenta.ru 16:14
Армия и оружие

Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут

Lenta.ru вчера в 07:05
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском 17:39
Шоу-бизнес

При Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград

Bimru.ru вчера в 02:48
Происшествия

В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.
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Общество

YouTube заблокировал расследование о депутате Госдумы Ремезкове

YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Навального о недвижимости депутата Госдумы от «Справедливой России» и бывшего первого вице-губернатора региона Александра Ремезкова и его семьи.
Югополис 10:23
Общество

В ООН назвали главные причины смертности на российских дорогах

К высокой смертности на российских дорогах приводят изъяны в образовании водителей и пешеходов, езда за рулем в пьяном виде, использование водителями телефонов и недостатки в правовом преследовании нарушителей, заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.
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Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери

В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
RT на русском 13:23
Гаджеты

Почему смартфон быстро разряжается и когда менять батарею: советы эксперта

Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе аккумулятора и через какое время его нужно менять.
ТК Звезда 19:35
Технологии

Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки

News.ru 13 ноября в 19:53
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