Политика

Военное делоВоенное делоПутин рассказал историю создания «Искандеров»

В очередной части интервью президента России Владимира Путина с журналистом ТАСС Андреем Ванденко глава государства рассказал историю создания комплексов «Искандер». По словам российского лидера, пришли молодые специалисты из института и через несколько лет сделали «Искандер».
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Путин рассказал о создателях «Искандера»

Газета.Ru02:51

Путин сообщил об «Искандерах» в ответ на вопрос о Рогозине и Илоне Маске

РБК02:29

Путин сравнил Касперского с Илоном Маском

Российская газета02:17

Путин рассказал о «молодых людях из института», создавших «Искандер»

RT на русском01:57

Путин рассказал, как вчерашние студенты создали «Искандеры»

ТАСС02:55

Путин рассказал об истории создания комплексов «Искандер»

РЕН ТВ01:41

Путин рассказал историю создания «Искандеров»

Известия01:34
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Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в России

Новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в России, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.
RT на русском 03:21
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Богомолов сыграет злодея в сериале о Шерлоке Холмсе в царской России

Режиссёр и актёр Константин Богомолов исполнит роль обер-полицмейстера в сериале видеосервиса START «Шерлок в России» о приключениях Шерлока Холмса в Российской Империи времён правления Александра III.
RT на русском 04:27
Общество

Мишустин утвердил правила ввоза в Россию незарегистрированных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах ввоза и выдачи препаратов, не зарегистрированных в России.
РИА Новости 03:43
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Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой

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Paparazzi.ru вчера в 10:39
Происшествия

В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Происшествия

В Ростове задержан вербовщик террористов

В Ростове-на-Дону сотрудниками ФСБ задержан гражданин Афганистана.
Российская газета 04:15
Общество

В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных

В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Вести.Ru 02:00
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия вчера в 16:23
Происшествия

Вновь поступили сообщения о минировании нескольких самолётов в России

Пассажирский самолёт А320, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, сел в Омске после получения сообщения о минировании.
RT на русском 04:05
Армия и оружие

Британские морпехи тренируют белорусских десантников

REGNUM 02 марта в 04:09
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия вчера в 11:27
Шоу-бизнес

Литвинова рассказала Собчак о своих отношениях с Земфирой

Российская актриса театра и кино, кинорежиссер Рената Литвинова заявила, что восхищается талантом Земфиры.
NewInform 03:09
Армия и оружие

МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт

«Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.
REGNUM вчера в 07:10
Гаджеты

Apple предупредила службы техподдержки о нехватке iPhone для замены

Корпорация Apple предупредила сервисные центры о том, что в ближайшее время будет наблюдаться дефицит iPhone для замены неработающих гаджетов.
Компания 04:13
Футбол

Черчесов раскрыл свое главное пожелание перед Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своем главном пожелании перед чемпионатом Европы 2020 года.
АБН 03:46
Общество

Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек

Музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова о "ненужности" образования для девочек.
РИА Новости 01:50
Общество

Компанию Puma обвинили в создании кроссовок с портретом Гитлера

66.ru 03 марта в 08:15
Общество

ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»

Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Ведомости 02:57
Политика

Путин рассказал о своем отношении к мигрирующей молодежи

Президент России Владимир Путин рассказал, что в России занимаются вопросами реализации молодых специалистов.
Городовой 03:06
Авто

«АвтоВАЗ» начал выпуск топовой версии Lada Xray Cross

Российский автомобильный завод «АвтоВАЗ» приступил к выпуску новой модификации Lada Xray Cross, которая получила название Instinct.
Известия 02:51
Шоу-бизнес

Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума

Кэти Перри, американская популярная певица, ждет первенца от Орландо Блума.
Народные новости 00:48
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России

Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Inkazan 03 марта в 09:03
Политика

Эрдоган с турецкой делегацией вылетел в Москву

В Москву вылетела делегация во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 марта, сообщила турецкое агентство Anadolu.
Красная весна 04:28
Экономика

В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru 02:33
Армия и оружие

Террористы ПНС Ливии готовят атаку на ЛНА на западном направлении

Политика Сегодня вчера в 20:12
Общество

Собянин рассказал, как получить больничный находящимся на карантине

Граждане, находящиеся на карантине из-за коронавируса, смогут получить больничный лист с курьером, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Москва 24 02:07
Авто

Новый концептуальный электрокар Hyundai Prophecy не оправдал ожиданий

Новый концептуальный электрокар не оправдал ожиданий, хотя и представляет собой средоточие современных наработок.
Актуальные Новости 03 марта в 06:07
Авто

Renault Duster сменил поколение

Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.
32CARS.ru вчера в 15:14
Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек

Два человека доставили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, сообщила в четверг пресс-служба областной государственной администрации.
РИА Новости 03:29
Футбол

Фанаты «Динамо» показали баннер на матч со «Спартаком», который запретила РПЛ

Объединение болельщиков «Динамо» «Ультрас Динамо 2009» на своей странице во «ВКонтакте» показало запрещённый Российской Премьер-Лигой баннер на матч 20-го тура со «Спартаком» (0:2), а также поделилось мнением на эту тему.
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