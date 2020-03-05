В очередной части интервью президента России Владимира Путина с журналистом ТАСС Андреем Ванденко глава государства рассказал историю создания комплексов «Искандер». По словам российского лидера, пришли молодые специалисты из института и через несколько лет сделали «Искандер».

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