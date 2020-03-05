Политика
Военное делоПутин рассказал историю создания «Искандеров»
В очередной части интервью президента России Владимира Путина с журналистом ТАСС Андреем Ванденко глава государства рассказал историю создания комплексов «Искандер». По словам российского лидера, пришли молодые специалисты из института и через несколько лет сделали «Искандер».
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Общество
Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в России
Новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в России, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.
Кино
Богомолов сыграет злодея в сериале о Шерлоке Холмсе в царской России
Режиссёр и актёр Константин Богомолов исполнит роль обер-полицмейстера в сериале видеосервиса START «Шерлок в России» о приключениях Шерлока Холмса в Российской Империи времён правления Александра III.
Общество
Мишустин утвердил правила ввоза в Россию незарегистрированных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах ввоза и выдачи препаратов, не зарегистрированных в России.
Шоу-бизнес
Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
В Ростове задержан вербовщик террористов
В Ростове-на-Дону сотрудниками ФСБ задержан гражданин Афганистана.
Общество
В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных
В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Происшествия
Вновь поступили сообщения о минировании нескольких самолётов в России
Пассажирский самолёт А320, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, сел в Омске после получения сообщения о минировании.
Армия и оружие
Британские морпехи тренируют белорусских десантников
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Шоу-бизнес
Литвинова рассказала Собчак о своих отношениях с Земфирой
Российская актриса театра и кино, кинорежиссер Рената Литвинова заявила, что восхищается талантом Земфиры.
Армия и оружие
МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт
«Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.
Гаджеты
Apple предупредила службы техподдержки о нехватке iPhone для замены
Корпорация Apple предупредила сервисные центры о том, что в ближайшее время будет наблюдаться дефицит iPhone для замены неработающих гаджетов.
Футбол
Черчесов раскрыл свое главное пожелание перед Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своем главном пожелании перед чемпионатом Европы 2020 года.
Общество
Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек
Музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова о "ненужности" образования для девочек.
Общество
Компанию Puma обвинили в создании кроссовок с портретом Гитлера
Общество
ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»
Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Политика
Путин рассказал о своем отношении к мигрирующей молодежи
Президент России Владимир Путин рассказал, что в России занимаются вопросами реализации молодых специалистов.
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск топовой версии Lada Xray Cross
Российский автомобильный завод «АвтоВАЗ» приступил к выпуску новой модификации Lada Xray Cross, которая получила название Instinct.
Шоу-бизнес
Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума
Кэти Перри, американская популярная певица, ждет первенца от Орландо Блума.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Политика
Эрдоган с турецкой делегацией вылетел в Москву
В Москву вылетела делегация во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 марта, сообщила турецкое агентство Anadolu.
Экономика
В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Армия и оружие
Террористы ПНС Ливии готовят атаку на ЛНА на западном направлении
Общество
Собянин рассказал, как получить больничный находящимся на карантине
Граждане, находящиеся на карантине из-за коронавируса, смогут получить больничный лист с курьером, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Авто
Новый концептуальный электрокар Hyundai Prophecy не оправдал ожиданий
Новый концептуальный электрокар не оправдал ожиданий, хотя и представляет собой средоточие современных наработок.
Авто
Renault Duster сменил поколение
Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек
Два человека доставили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, сообщила в четверг пресс-служба областной государственной администрации.
Футбол
Фанаты «Динамо» показали баннер на матч со «Спартаком», который запретила РПЛ
Объединение болельщиков «Динамо» «Ультрас Динамо 2009» на своей странице во «ВКонтакте» показало запрещённый Российской Премьер-Лигой баннер на матч 20-го тура со «Спартаком» (0:2), а также поделилось мнением на эту тему.