Политика

Военное делоВоенное делоПутин рассказал историю создания «Искандеров»

В очередной части интервью президента России Владимира Путина с журналистом ТАСС Андреем Ванденко глава государства рассказал историю создания комплексов «Искандер». По словам российского лидера, пришли молодые специалисты из института и через несколько лет сделали «Искандер».
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