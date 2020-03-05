Политика
Военное делоПутин рассказал историю создания «Искандеров»
В очередной части интервью президента России Владимира Путина с журналистом ТАСС Андреем Ванденко глава государства рассказал историю создания комплексов «Искандер». По словам российского лидера, пришли молодые специалисты из института и через несколько лет сделали «Искандер».
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Политика
Памфилова сравнила поправки к Конституции с комплексным обедом
Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана пройдут в формате «один на один»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о формате переговоров российского и турецкого лидеров.
Общество
В ПФР начнут уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
В пресс-службе Минтруда рассказали, что ПФР с 2021 года начнет уведомлять людей о размере их будущей пенсии.
Политика
Госдума приняла закон о приёме украинцев в гражданство без экзамена
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителя русского языка.
Армия и оружие
Россия усилила свое присутствие в Сирии перед переговорами с Турцией
Россия спешно укрепила свои военные позиции в Сирии перед началом переговоров с Турцией по вопросу деэскалации в провинции Идлиб.
Общество
Систему оплаты отпусков и декретов изменят в России
С 2021 года в России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Политика
«Нафтогаз» обсуждает с США новые меры против «Северного потока — 2»
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Происшествия
Суд приговорил к штрафу обвиняемого в угрозах московскому судье Минину
Мещанский суд Москвы приговорил к 270 тыс. рублей штрафа Михаила Квасова, обвиняемого в угрозе убийством судье Станиславу Минину, решением которого был приговорен к четырем годам колонии активист Константин Котов.
Происшествия
В России за утро «заминировали» три пассажирских самолета
Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Шесть стран ЕС создали кибервойска для защиты от России
Шесть европейских государств учредили Кибернетические силы Евросоюза быстрого реагирования во главе с Литвой.
Происшествия
В Ростове-на-Дону пресекли деятельность террористической ячейки
В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ России пресекли деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации.
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек
Два человека доставили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, сообщила в четверг пресс-служба областной государственной администрации.
Экономика
ФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.
Биатлон
Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в ситуации с Логиновым
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева, согласно которым донос на российского биатлониста Александра Логинова был написан со слов бывшего главы СБР.
Общество
Самая секретная в мире подлодка попала на фото
Forbes опубликовал фото субмарины типа Delfin — единственной кубинской подлодки.
Футбол
Тедеско прокомментировал нежелание Гончаренко пожать ему руку
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поведение своего коллеги из ЦСКА Виктора Гончаренко, который отказался пожать ему руку после четвертьфинального матча Кубка России.
Кино
Из-за коронавируса премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь
Премьеру 25-го фильма киносаги об агенте 007 решили отложить на несколько месяцев из-за угрозы коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Общество
В Екатеринбурге день смерти Сталина отметят салютом
В Екатеринбурге устроят масштабный салют в честь 67-летия со смерти Иосифа Сталина.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Общество
В России подтвердился новый случай заболевания коронавирусом
До нового случая сообщалось о шести заражениях коронавирусом в России.
Происшествия
Бывшего заместителя мэра Хабаровска нашли мертвым
Бывший заместитель мэра Хабаровска Евгений Колосов найден мертвым после двух недель поисков, сообщил РИА Новости в четверг представитель поисково-спасательного отряда "Лига-спас".
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта
Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Политика
Депутат Рады рассказал о встрече с новым премьером Украины
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал встречу с новым премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Общество
Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето
В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Общество
Срок наблюдения за эвакуированными из Китая украинцами закончился
Срок наблюдения за эвакуированными из-за коронавируса из Китая на Украину гражданами завершился в четверг, они покинули санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области, следует из онлайн трансляции, которую ведет "Телевизионная служба новостей" канала "1+1".
Общество
Все изменит один день: Путин принял решение о новом расчете зарплаты
Как сообщает издание «РБК», с 18 марта Владимир Путин подпишет поправки, которые коснуться бухгалтеров.
Политика
Эрдоган подал иск к депутату от оппозиции после драки в парламенте
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск к заместителю главы парламентской фракции основной оппозиционной Народно-республиканской партии Энгину Озкочу, требуя от него компенсации за оскорбление.