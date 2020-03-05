Политика
Моя Москва.онлайнПутин рассказал историю создания «Искандеров»
Президент России Владимир Путин рассказал историю создания «Искандеров». Об этом сообщает «ТАСС» в очередной части проекта беседы с президентом. По его словам, «пришла группа молодых людей» и создала «Искандер».
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с чего всё началось
Об успехах молодых команд в науке и "оборонке" президент РФ Владимир Путин рассказал в девятой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной поддержке талантливой молодежи.Российская газета02:17
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Общество
Около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда
Количество преступлений, дела о которых были переданы в суд, составляет чуть больше половины от числа возбужденных уголовных дел, и эта доля год от года уменьшается: если в 2016 году полиции удалось довести до суда около 118 тыс. дел (почти 60%), то в 2019 году до суда дошло чуть больше 99 тыс. дел, или около половины от числа зарегистрированных преступлений.
Политика
Путин рассказал, как возникла идея создания центра «Сириус»
В интервью информационному агентству ТАСС глава государства сообщил, что идея открытия центра принадлежала ему самому.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Общество
ПФР начнет рассылать уведомления россиянам о размере их будущей пенсии
Как уточняется, уведомления будут приходить автоматически при помощи портала "Госуслуги" один раз в три года после достижения гражданином 45 лет.
Общество
«Половинка меня ушла»: в Москве кремировали мужа блогерши Диденко
Блогер написала, что Валентин навсегда останется в ее сердце и с ней рядом. По словам Диденко, она не может осознать случившегося.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Политика
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Постпред Украины при Евросоюзе Николай Точицкий выразил надежду на новые санкции ЕС в отношении России из-за открытия железнодорожного сообщения с Крымом.
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт
У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Общество
ВЭБ обвинил украинские власти в незаконной продаже «дочки» банка
Украинские власти в нарушение норм международного права продали на аукционе акции «дочки» ВЭБа — «ПРОМИНВЕСТБАНКа» — неизвестному покупателю, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
Гаджеты
Xiaomi представила мощнейшие смартфоны Black Shark 3
Общество
СМИ узнали о плане Б мэрии Москвы на случай коронавируса
Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ планом Б. Документ подписан заместителем мэра по социальным вопросам Анастасией Раковой и был разослан "по инстанциям", сообщили источники Би-би-си.
Кино
Pornhub выпустил документальный фильм без порно
Автоспорт
Вольф раскритиковал действия ФИА, которая пошла на сделку с «Феррари»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал сделку ФИА и «Феррари» в отношении мотора сезона-2019.
Авто
BMW показала конкурента Tesla Model 3 с запасом хода 600 километров
Компания BMW представила концепт-кар i4, серийная версия которого появится в 2021 г. и составит конкуренцию Tesla Model 3. Заявленный запас хода автомобиля без подзарядки аккумуляторов составит 600 километров (по мировому циклу WLTP).
Экономика
Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан.
Общество
Госдума снижает возраст получения негосударственной пенсии
Законопроект гарантирует сохранение права на назначение негосударственной пенсии ранее 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно в случаях, когда у них возникает право на получение страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению ранее такого возраста.
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Армия и оружие
Минобороны заявило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Армия и оружие
Польша пригласит Россию наблюдать за учениями Defender 2020
Россия будет приглашена наблюдать за учениями по переброске войск США в Европу Defender 2020, сообщает Минобороны Польши.
Шоу-бизнес
Милош Бикович и Макс Барских придут в «Вечерний Ургант»
В понедельник в студию Первого канала придет Лариса Долина, во вторник – Ева Польна и Анна Седокова, в среду – Милош Бикович, Макс Барских, Виктория Исакова с Владимиром Яглычем (которые представят фильм "Один вдох") и Григорий Лепс с Тимуром Родригезом.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Спорт
Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии
На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Политика
Дениса Шмыгаля избрали новым премьер-министром Украины
В среду, 4 марта, Верховная рада утвердила Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины, сообщил ТАСС.
Происшествия
Бывшего заместителя мэра Хабаровска нашли мертвым
Бывший заместитель мэра Хабаровска Евгений Колосов найден мертвым после двух недель поисков, сообщил РИА Новости в четверг представитель поисково-спасательного отряда "Лига-спас".
Футбол
Команда из четвертого дивизиона пробилась в полуфинал Кубка Германии
«Саарбрюккен» пробился в полуфинал Кубка Германии. Команда в серии послематчевых пенальти нанесла поражение «Фортуне».
Происшествия