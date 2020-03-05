с чего всё началось

Президент России Владимир Путин рассказал историю создания «Искандеров». Об этом сообщает «ТАСС» в очередной части проекта беседы с президентом. По его словам, «пришла группа молодых людей» и создала «Искандер».

Общество Около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда Количество преступлений, дела о которых были переданы в суд, составляет чуть больше половины от числа возбужденных уголовных дел, и эта доля год от года уменьшается: если в 2016 году полиции удалось довести до суда около 118 тыс. дел (почти 60%), то в 2019 году до суда дошло чуть больше 99 тыс. дел, или около половины от числа зарегистрированных преступлений.

Общество Британский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.

Общество ВЭБ обвинил украинские власти в незаконной продаже «дочки» банка Украинские власти в нарушение норм международного права продали на аукционе акции «дочки» ВЭБа — «ПРОМИНВЕСТБАНКа» — неизвестному покупателю, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Общество СМИ узнали о плане Б мэрии Москвы на случай коронавируса Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ планом Б. Документ подписан заместителем мэра по социальным вопросам Анастасией Раковой и был разослан "по инстанциям", сообщили источники Би-би-си.

Авто BMW показала конкурента Tesla Model 3 с запасом хода 600 километров Компания BMW представила концепт-кар i4, серийная версия которого появится в 2021 г. и составит конкуренцию Tesla Model 3. Заявленный запас хода автомобиля без подзарядки аккумуляторов составит 600 километров (по мировому циклу WLTP).

Общество Госдума снижает возраст получения негосударственной пенсии Законопроект гарантирует сохранение права на назначение негосударственной пенсии ранее 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно в случаях, когда у них возникает право на получение страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению ранее такого возраста.

Биатлон МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.

Шоу-бизнес Милош Бикович и Макс Барских придут в «Вечерний Ургант» В понедельник в студию Первого канала придет Лариса Долина, во вторник – Ева Польна и Анна Седокова, в среду – Милош Бикович, Макс Барских, Виктория Исакова с Владимиром Яглычем (которые представят фильм "Один вдох") и Григорий Лепс с Тимуром Родригезом.

Общество В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.

Экономика Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.