Коронавирус
Парламентская газетаПутин рассказал, к каким рискам может привести ситуация на рынке нефти
Президент России Владимир Путин в ходе телесовещания в пятницу выразил обеспокоенность, что сложившаяся на рынке нефти ситуация может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками, передает РИА «Новости».
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Путин о рынке нефти: Ситуация может обернуться высокими рисками
Комсомольская правда03 апреля в 13:52
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В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским
В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским. Инцидент произошел ночью в Веневском районе, сообщает ТАСС.
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За последние сутки в России выявили 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил штаб по борьбе с распространением заболевания.
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ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
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Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
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Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
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Третий пациент умер от коронавируса в Петербурге
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Власти Крыма сегодня опубликуют указ о порядке работы предприятий Крыма на продленный период изоляции.
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Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
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Общество
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Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Как сообщает ToDay News Ufa, на улице маска просто забьется пылью. Кроме того вирусы не летают в воздухе.
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В России появился новый вид мошенничества из-за коронавируса
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Футболист сборной Англии грубо нарушил карантин
Защитник футбольной сборной Англии и "Манчестер Сити" Кайл Уокер нарушил карантин, установленный в Великобритании из-за пандемии коронавируса.
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Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии достигло 562
В настоящее время на стационарном лечении находятся 502 человека, еще 52 пациента выписаны из больниц с выздоровлением, зафиксировано восемь случаев летального исхода, говорится в сообщении Минздрава.
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В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
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Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
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Бурятия продлила режим самоизоляции до 30 апреля
"Глава Бурятии продлил режим самоизоляции на территории республики до 30 апреля, идет работа по расширению списка организаций, которые будут работать в период ограничительных мероприятий", - сообщили в пресс-службе, отметив, что соответствующий документ будет скоро опубликован.
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Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
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Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
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Политика
Мишустин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
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Британцы массово проигнорировали призыв Джонсона к самоизоляции
Жители Великобритании в выходные вышли на пляжи и пикники, несмотря на призывы властей страны соблюдать режим самоизоляции.
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Врачи рассказали, как поддерживать свои мышцы в тонусе
Происшествия
В Курской области карантин по коронавирусу сняли с 612 человек
Как сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции, на 7:30 5 апреля в Курской области по наблюдением врачей находятся 332 человека.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.