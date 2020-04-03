Президент России Владимир Путин в ходе телесовещания в пятницу выразил обеспокоенность, что сложившаяся на рынке нефти ситуация может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками, передает РИА «Новости».

Путин рассказал, к каким рискам может привести ситуация на рынке нефти

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