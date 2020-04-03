Коронавирус
Парламентская газетаПутин рассказал, к каким рискам может привести ситуация на рынке нефти
Президент России Владимир Путин в ходе телесовещания в пятницу выразил обеспокоенность, что сложившаяся на рынке нефти ситуация может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками, передает РИА «Новости».
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Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Космос
Китай запустит спутник «Ухань» в честь победы над коронавирусом
Китай планирует в конце апреля вывести на орбиту космический спутник «Ухань», названный так в честь борьбы граждан КНР с эпидемией коронавируса.
Общество
С.Цивилев обратился к жителям Кузбасса из-за COVID-19
Пациент с подтвержденным диагнозом продолжает получать лечение в инфекционной больнице города Кемерово.
Происшествия
В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве
В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Экономика
Покупай или проиграешь: в I квартале рекордно вырос спрос на ипотеку
Рекордный рост Банки активно оформляли ипотеку в I квартале 2020 года.
Происшествия
В Рязанской области мужчина застрелил пять человек
Сотрудники полиции Рязанской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пяти человек. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
Общество
Беременная невеста Бориса Джонсона сообщила о симптомах коронавируса
Беременная невеста британского премьер-министра Бориса Джонсона Керри Саймондс сообщила, что находится на самоизоляции уже неделю с симптомами коронавирусной инфекции.
Киберспорт
Mafia II: Definitive Edition получила корейский рейтинг
Корейский комитет по рейтингу и администрированию игр опубликовал рейтинги игр Mafia II: Definitive Edition и SNK Gals’ Fighters.
Общество
Салоны оптики продолжат работу в Москве во время режима самоизоляции
Салоны оптики продолжат работу в Москве во время режима повышенной готовности, согласно указу, подписанному мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Политика
Трамп предрек США «много смертей» от коронавируса
В ближайшее время в Соединенных Штатах ожидается большое количество смертей от коронавирусной инфекции.
Общество
На Камчатке зарегистрированы двое заболевших коронавирусом
О двух подтвержденных случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у жителей Камчатки сообщает правительство края.
Экономика
В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля
В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Происшествия
В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
Шоу-бизнес
Гузеева объяснила, почему закрыла комментарии в соцсети
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева на своей странице в соцсети написала, что закрыла комментарии, потому что не хочет читать их от злобных людей.
Космос
Миссия к Меркурию «БепиКоломбо» скоро попрощается с Землей
Европейско-японский космический аппарат «БепиКоломбо», направляющийся к Меркурию, будет виден с Земли во время гравитационного маневра, сообщает Европейское космическое агентство, 3 апреля на своем официальном сайте.
Здоровье
Главный нарколог России предлагает ограничить продажу алкоголя
Москва, 4 апреля 2020, 15:55 — REGNUM Главный наркологический врач Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя в стране на период нерабочих дней.
Здоровье
В Коми карантин ввели ещё в одной больнице
В Княжпогостской центральной районной больнице в Республике Коми из-за случая коронавируса введён карантин.
Шоу-бизнес
Певица Pink заразилась коронавирусом
У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.
Энергетика
Трамп назвал основу экономического благосостояния России
Президент США Дональд Трамп назвал основу экономического благосостояния России. Его слова передает «Интерфакс».
Финансы
Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам
На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Политика
Мишустин: Власти не исключают наиболее сложный сценарий
Власти не исключают наиболее сложный сценарий.
Армия и оружие
МОЛНИЯ: США вводят войска в Нью-Йорк
Власти США вводят в Нью-Йорк войска. В город направлены более тысячи солдат и офицеров.
Авто
Эксперты оценили успехи Skoda Rapid и Volkswagen Polo
В России начались продажи обновленного лифтбека Skoda Rapid, а вслед за ним на авторынке появится новый Volkswagen Polo.
Здоровье
Названа опасность самоизоляции для пожилых людей
Пожилые люди, которые мало двигаются в изоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, а переедание и стресс могут вызвать обострение хронических болезней, считает израильский врач Леонид Эйдельман.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Армия и оружие
Во Франции около 600 военных заразились коронавирусом
Примерно 600 французских военнослужащих заразились новым типом коронавируса, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Армия и оружие
Корабль «Сметливый» внесли в Книгу рекордов ВС России
Сторожевой корабль «Сметливый» был включен в Книгу рекордов Вооруженных сил России за свою службу в составе Черноморского флота на протяжение 50 лет.
Общество
Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности
В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.