Экономика
МонаВистаПутин рассказал, как Россия может обогнать среднемировые темпы роста
15 января, обращаясь с посланием Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал, как можно обогнать мировые темпы роста ВВП.
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Политика
Мутко объяснил отставку правительства
Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал решение премьер-министра Дмитрия Медведева об отставке правительства, передает корреспондент РБК.
Футбол
«Наполи» оформил трансфер Лоботки
Полузащитник Станислав Лоботка перешел из «Сельты» в «Наполи». Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.
Политика
Путин рассказал о мерах для решения проблем с обеспечением лекарствами
Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что ситуации, когда люди оставались без необходимых лекарств, никогда не должны повторяться.
Общество
Материнский капитал начнут выплачивать за рождение первого ребенка
Уточняется, что за первого ребенка семьям будут выплачивать по 466 000 рублей, а при рождении второго ребенка материнский капитал будет увеличен до 616 000.
Общество
В Петербурге побит 45-летний температурный рекорд
Политика
Европейские военные теперь в опасности — президент Ирана сделал жёсткое заявление
Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани предупредил Европу о том, что её военные на Ближнем Востоке «могут оказаться в опасности».
Политика
Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Политика
Путин отметил четко обозначенный запрос на перемены в обществе
Президент России Владимир Путин, открывая свое Послание Федеральному Собранию, заявил, что в настоящее время в обществе четко обозначился запрос на перемены.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Шоу-бизнес
Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале
Отражение руки в зеркале, на которое Боня при редактировании снимка не обратила внимание, не соответствует по толщине ее изящному предплечью.
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
Имя второй наследницы счастливая мама пока не называет, но отметила, что девочка родилась здоровой.
Хоккей
Бекстрем: Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном» 2 июля
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Никлас Бекстрем считает, что его партнер по команде российский форвард Александр Овечкин подпишет новый контракт с клубом 2 июля.
Происшествия
В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Армия и оружие
Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля
Единоборства
Макгрегор обвинил в трусости «спрятавшегося за юбками» Нурмагомедова
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор обвинил своего российского коллегу Хабиба Нурмагомедова в трусости.
Происшествия
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве, совершенном в 1998 году
Австрия экстрадировала в Россию обвиняемого в убийстве, которое было совершено в 1998 году, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Политика
Депутат объяснил предложение ввести налог для домохозяек
Депутат Государственной думы Сергей Вострецов заявил, что его слова о введении налога для домохозяек были вырваны из контекста.
Кино
В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России
Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.
Политика
Источники: члены кабмина не знали о предстоящей отставке правительства
Новость об отставке правительства России, которую озвучил премьер Дмитрий Медведев, стала неожиданностью для членов кабмина.
Биатлон
Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев согласовал контракт с московским ЦСКА, сообщает "СЭ".
Политика
Итоги деятельности Дмитрия Медведева на посту премьер-министра
Экономические показатели За период пребывания Дмитрия Медведева на посту премьер-министра валовый внутренний продукт (ВВП) России в текущих ценах увеличился на 53% с 68 трлн 163,9 млрд рублей в 2012 году до 104 трлн 335 млрд рублей в 2018 году. (Росстат; данные за 2019 год не опубликованы).
Шоу-бизнес
Мать Пелагеи прокомментировала развод певицы с Иваном Телегиным
Позднее развод с артисткой прокомментировал и Иван Телегин.
Политика
В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
Кабмин Украины установил численность населения страны
Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
Экономика
Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х
Неплатежи стали главным сюрпризом и главной проблемой экономических реформ 1990-х в России.
Технологии
Samsung поможет сделать из упаковки кошачий домик
Как отметили специалисты, если есть желание, то из нее можно создать прикроватную тумбочку, подставки для журналов, домик для кошки, а также другую мебель.