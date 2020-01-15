Экономика

МонаВистаМонаВистаПутин рассказал, как Россия может обогнать среднемировые темпы роста

15 января, обращаясь с посланием Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал, как можно обогнать мировые темпы роста ВВП.
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