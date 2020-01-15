Экономика

Life.ruLife.ruПутин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл

Федеральный бюджет должен компенсировать регионам две трети выпадающих доходов при применении вычета по налогу на прибыль, — сказал глава государства. Напомним, что Лайф ведёт прямую трансляцию Послания президента РФ Федеральному собранию.
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Путин заявил, что темпы роста ВВП в РФ должны быть выше мировых

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Путин призвал запустить в России новый инновационный цикл

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Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл

Life.ru04:50
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
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Медведев заявил об отставке правительства

Премьер Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в действующем составе.
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Кудрин назвал стоимость предложенных Путиным мер в послании

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что озвученные президентом страны Владимиром Путиным предложения в послании будут обходиться ежегодно в 400 - 500 миллиардов рублей.
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Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой

Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
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Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности

В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.
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Кино

Авторы фильма «Дау» хотят подать в суд на Министерство культуры

Накануне начала показа французская газета Le Monde опубликовала большой материал об истории создания фильма с критикой сцен насилия.
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Фонд кино требует вернуть субсидии на фильм Домогарова-младшего

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Россияне выиграли смешанную эстафету на Кубке IBU

Сборная России завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Словакии.
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Путин заявил о сложном демографическом периоде в России

Глава государства подчеркнул, что Россия вступила в сложный демографический период — число рождений вновь падает.
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Политика

В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Lenta.ru вчера в 07:05
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК вчера в 07:01
Политика

Кадыров предложил создать институт уполномоченного по правам семьи

После послания президента России Федеральному собранию глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать в стране институт уполномоченного по правам семьи.
РБК 09:10
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
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Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

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Формирование нового правительства займет немного времени

Полпред президента РФ в Госдуме сообщил, что формирование нового правительства страны займет немного времени.
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Попугаи жако оказались самыми альтруистичными птицами

Немецкие орнитологи установили, что вид африканских попугаев жако способен помогать своим сородичам, не ища для себя выгоды.
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Глава Хакасии, послушав президента, сделал выводы

Глава Хакасии Валентин Коновалов, принявший сегодня участие в церемонии оглашения ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, прокомментировал услышанное.
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Камера сняла предполагаемое попадание двух ракет в украинский Boeing

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УЕФА объявил команду года - 2019

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил команду 2019 года, сообщает официальный Twitter-аккаунт организации.
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Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с женой

Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в своем Instagram-аккаунте очередной стих.
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Путин анонсировал проект «Доступный интернет»

Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
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Политика

Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
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Президент РФ пообещал регионам компенсировать часть потерь бюджетов

Президент России предложил из федерального бюджета компенсировать до двух третьих потерь регионов от применения инвестиционного налогового вычета.
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Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Газета.Ru 04:09
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Toyota анонсировала новый компактный кроссовер

Компания Toyota подтвердила выпуск нового компактного кроссовера, который займет место под C-HR и будет конкурировать с Nissan Juke и Renault Captur.
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В «Москве-Сити» захватили заложника

Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».
Lenta.ru 06:54
Политика

Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное

Путин предлагает дать ему право по запросу президента проверять конституционность законопроектов, принятых Госдумой и Советом Федерации еще до их подписания главой государства.
РБК 07:01
Армия и оружие

Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Вести.Ru вчера в 17:39
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Коммерсантъ вчера в 17:31
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На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

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