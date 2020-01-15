Экономика
Life.ruПутин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
Федеральный бюджет должен компенсировать регионам две трети выпадающих доходов при применении вычета по налогу на прибыль, — сказал глава государства. Напомним, что Лайф ведёт прямую трансляцию Послания президента РФ Федеральному собранию.
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Политика
Медведев заявил об отставке правительства
Премьер Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в действующем составе.
Экономика
Кудрин назвал стоимость предложенных Путиным мер в послании
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что озвученные президентом страны Владимиром Путиным предложения в послании будут обходиться ежегодно в 400 - 500 миллиардов рублей.
Кино
Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой
Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
Происшествия
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности
В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.
Кино
Авторы фильма «Дау» хотят подать в суд на Министерство культуры
Накануне начала показа французская газета Le Monde опубликовала большой материал об истории создания фильма с критикой сцен насилия.
Кино
Фонд кино требует вернуть субсидии на фильм Домогарова-младшего
Биатлон
Россияне выиграли смешанную эстафету на Кубке IBU
Сборная России завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Словакии.
Общество
Путин заявил о сложном демографическом периоде в России
Глава государства подчеркнул, что Россия вступила в сложный демографический период — число рождений вновь падает.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Политика
Кадыров предложил создать институт уполномоченного по правам семьи
После послания президента России Федеральному собранию глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать в стране институт уполномоченного по правам семьи.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Политика
Формирование нового правительства займет немного времени
Полпред президента РФ в Госдуме сообщил, что формирование нового правительства страны займет немного времени.
Наука
Попугаи жако оказались самыми альтруистичными птицами
Немецкие орнитологи установили, что вид африканских попугаев жако способен помогать своим сородичам, не ища для себя выгоды.
Здоровье
Глава Хакасии, послушав президента, сделал выводы
Глава Хакасии Валентин Коновалов, принявший сегодня участие в церемонии оглашения ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, прокомментировал услышанное.
Футбол
УЕФА объявил команду года - 2019
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил команду 2019 года, сообщает официальный Twitter-аккаунт организации.
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с женой
Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в своем Instagram-аккаунте очередной стих.
Политика
Путин анонсировал проект «Доступный интернет»
Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Политика
Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий
Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Политика
Президент РФ пообещал регионам компенсировать часть потерь бюджетов
Президент России предложил из федерального бюджета компенсировать до двух третьих потерь регионов от применения инвестиционного налогового вычета.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Авто
Toyota анонсировала новый компактный кроссовер
Компания Toyota подтвердила выпуск нового компактного кроссовера, который займет место под C-HR и будет конкурировать с Nissan Juke и Renault Captur.
Происшествия
В «Москве-Сити» захватили заложника
Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».
Политика
Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное
Путин предлагает дать ему право по запросу президента проверять конституционность законопроектов, принятых Госдумой и Советом Федерации еще до их подписания главой государства.
Армия и оружие
Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля
Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Происшествия