15 января, обращаясь с посланием Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал, как можно обогнать мировые темпы роста ВВП.

Путин рассказал, как Россия может обогнать среднемировые темпы роста

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