Экономика

МонаВистаМонаВистаПутин рассказал, как Россия может обогнать среднемировые темпы роста

15 января, обращаясь с посланием Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал, как можно обогнать мировые темпы роста ВВП.
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Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
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Сегодня в Ленинском районном суде Саратова продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего депутата областной думы, экс-директора АО "Автокомбинат – 2" Андрея Беликова.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
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Удар по военному аэродрому в Сирии нанесли ВВС Израиля

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс.
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В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
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