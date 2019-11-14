Политика
РИА НовостиПутин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.
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Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии.
с чего всё началось
Властям РФ удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию, но нынешние темпы роста ВВП недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин.ТАСС16:59
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Политика
Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Фигурное катание
Алина Загитова признана спортсменкой года
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова признана спортсменкой года.
Финансы
Минфин и ЦБ отложили ввод отрицательных ставок по валютным вкладам
Минфин и Центробанк России решили отложить обсуждение вопроса о введении отрицательных ставок по депозитам в евро для юрлиц, сказал журналистам заместитель лавы Минфина Алексей Моисеев.
Футбол
Стерлинг исключен из состава сборной Англии из-за конфликта с Гомесом
Сообщается, что Стерлинг решил выяснить отношения с игроком, с которым у него произошел конфликт в ходе матча 12-го тура чемпионата Англии.
Музыка
Шнуров допустил появление нового солиста в группе «Ленинград»
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Политика
Коломойский призвал восстановить отношения России и Украины
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил о необходимости поладить, которая стоит перед Россией и Украиной.
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Шоу-бизнес
Жена 49-летнего Дмитрия Маликова публично осадила дочь
Дочь Дмитрия Маликова после окончания школы поступила в МГИМО на факультет журналистики.
Армия и оружие
Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие
Генерал отметил, что военная контрразведка в начале нулевых годов была одним из основных инструментов, благодаря которому удалось возродить российскую армию и нарастить ее мощь.
Происшествия
Доцент Олег Соколов уволен из СПбГУ «за аморальный поступок»
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета ( СПбГУ) Олег Соколов, которому предъявлено обвинение в убийстве сожительницы, уволен из вуза в соответствии с приказом от 11 ноября по п.8, ч. 1, ст. 81 Трудового кодекса РФ (совершение работником, аморального проступка, несовместимого с продолжением работы).
Политика
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
Футбол
Капитан «Айнтрахта» дисквалифицирован до конца года
Капитан "Айнтрахта" Давид Абрахам дисквалифицирован до конца года. Соответствующее решение принял Немецкий футбольный союз.
Космос
Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат
Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Шоу-бизнес
Ургант подшутил над Плющенко из-за его брака с Рудковской
Одним из ведущих мероприятия стал Иван Ургант, который решил подшутить над Яной Рудковской и Евгением Плющенко.
Политика
Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Шоу-бизнес
Острый перец и два яичка: голодающая Волочкова шокировала откровением
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Хоккей
Ковальчук в ближайшее время может покинуть «Лос-Анджелес»
Футбол
Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
Политика
Эрдоган намерен провести переговоры с Путиным после визита в США
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что после визита в Вашингтон он намерен провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по ситуации в Сирии.
Политика
В Киеве представили три направления по возвращению Крыма
«Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга в Киеве рассказал о трех направлениях работы правительства страны для начала процедуры по возвращению полуострова в ее состав.
Армия и оружие
Разведка США оценит угрозы космической войны с Россией и Китаем
Информационное агентство Bloomberg сообщило о проведении разведывательными организациями США новой оценки возможностей России и Китая в области ведения войны в космосе.
Единоборства
Американский боец Найт избил двух мужчин в туалетной кабинке
Боец Джейсон Найт избил двух мужчин в туалетной кабинке. Конфликт произошел в одном из баров США. Видео драки опубликовал боец Брок Вивер.
Футбол
«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе Ибрагимовича
Клуб североамериканской футбольной лиги MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.