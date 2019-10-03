Политика
РБКПутин заявил об избежавшей гражданской войны России
В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной. Об этом на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент Владимир Путин, передает корреспондент РБК.
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 17:41, Ашберн
Армия и оружие
СМИ Китая: Россия издевательски ответила на «мать всех бомб», созданную США
На самый мощный неядерный авиационный боеприпас США GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, также известный как «мать всех бомб», в России ответили издевательским образом, создав авиабомбу АВБПМ, мощность которой вчетверо выше, сообщает 3 октября китайский информресурс Sohu.
REGNUM 16:38
Кино
Вышел трейлер фильма Клинта Иствуда «Ричард Джуэлл»
Афиша Daily 09:29
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой
Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.
ТАСС вчера в 11:18
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Политика
В Казани ответили Соловьеву, который назвал жителя Татарии мразью
В Татарии прокомментировали слова телеведущего Владимира Соловьева, который кричал на жителя республики во время радиоэфира и называл его мразью.
REGNUM 17:27
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Наука
Ученые рассказали об опасности фруктозы для печени
Ученые из Центра диабета Джослин в Бостоне пришли к выводу, что высокий уровень фруктозы в рационе подавляет способность печени сжигать жир.
РИА Новости вчера в 03:34
Армия и оружие
Минобороны Украины заявило о готовности к разведению сил в Донбассе
DP.RU вчера в 10:57
Общество
В Петербурге станцию метро залило дождем в день открытия
В Санкт-Петербурге на открывшейся сегодня станции метро «Дунайская» появилась протечка.
РБК 16:03
Футбол
«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
RT на русском 16:58
Происшествия
В Ираке продолжаются акции протеста
Акции протеста в Ираке идут по всей стране с начала недели, напоминает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 17:26
Кино
Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2»
Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.
Газета.Ru 07:20
Политика
Стало известно, на что готов «Газпром» в транзите газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продлить с Киевом контракт по поставке газа, если страны не подпишут новый договор.
Национальная служба новостей 10:40
Политика
Трамп призвал Китай начать расследование против Байдена
В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США.
Ведомости 12:29
Политика
Медведев назвал безуспешными попытки давления на Россию и Кубу
Россия поддерживает требования Кубы о прекращении экономической блокады страны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам переговоров с председателем Государственного совета и Совета министров республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
Российская газета 14:28
Шоу-бизнес
После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица
Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
iReactor 15:32
Шоу-бизнес
Батрутдинов рассказал о чувствах к Ольге Бузовой
Напомним, в скором времени Бузовой и Батрутдинову предстоит искать свое счастье в новом проекте ТНТ по названием "План Б". Раннее "Новая Кубань" сообщала, что Ольга Бузова заявила, что если они с Тимуром и там не найдут свою любовь, то им придется пожениться.
Новая Кубань 08:05
Политика
Сегодня Путин проведет совещание по модернизации здравоохранения
2 октября президент России Владимир Путин встретится с правительством для обсуждения проблем в первичном звене здравоохранения.
ПроТуймазы 01 октября в 23:58
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Политика
Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ
Президент России Владимир Путин назвал неправильными попытки выставить Украину в невыгодном свете на российском телевидении.
РБК 15:35
Экономика
РЖД подписали контракт на модернизацию железных дорог Кубы
РЖД и "Железные дороги Кубы" подписали контракт на восстановление и модернизацию ЖД-инфраструктуры островного государства общей стоимостью 1,88 млрд евро, сообщили в российской компании.
Экономика сегодня 16:20
Авто
Tesla установила новый рекорд продаж
Компания Tesla в третьем квартале 2019 года поставила 97 000 электромобилей (это на 1,9% выше показателя второго квартала).
Российская газета 13:40
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Армия и оружие
Эрдоган: Турция сама создаст зону безопасности на севере Сирии
Дума ТВ 01 октября в 10:39
Политика
Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай»
В Сочи прошло основное заседание дискуссионного клуба "Валдай", передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:44
Армия и оружие
Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
Две новые станции предупреждения о ракетном нападении заработают в 2022 году в Коми и Мурманской области на севере европейской России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
РИА Новости 17:10
Политика
Захарова назвала сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами
Представитель российского МИД заявила, что считает ситуацию отходом от профессиональных норм журналистики, а также назвала ее апофеозом беспринципности.
Gazeta.SPb 12:13