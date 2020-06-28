Президент России Владимир Путин сдаёт тесты на коронавирус раз в три-четыре дня, все они дают отрицательный результат. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Путин рассказал, как часто сдаёт тесты на коронавирус

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