Коронавирус
RT на русскомПутин рассказал, как часто сдаёт тесты на коронавирус
Президент России Владимир Путин сдаёт тесты на коронавирус раз в три-четыре дня, все они дают отрицательный результат. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
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Футбол
Талалаев сменит Божовича на посту тренера «Крыльев Советов»
Ранее об уходе Божовича из «Крыльев Советов» сообщил «Матч ТВ». Телеканал также передавал, что новым тренером клуба должен стать Талалаев.
РБК 05:31
Общество
МЧС предупредило о грозе с градом в Москве
Коммерсантъ 06:15
Авто
Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин
На втором месте оказались Chevrolet и Ram, у которых выявили по 141 проблеме на 100 автомашин.
RuNews24.ru вчера в 06:13
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Спорт
Исинбаева и легкоатлеты России написали в МОК открытое письмо
ИА Красная Весна вчера в 12:38
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Общество
У северных границ России нашли повышенную радиацию
Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ.
Lenta.ru вчера в 14:38
Здоровье
Диетолог назвала продукты, провоцирующие старение
Газета.Ru 02:41
Экономика
В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%
«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
Известия 06:14
Шоу-бизнес
Пригожин обратился к Фадееву, который похудел на 100 кг
Пример российского композитора Максима Фадеева, который смог похудеть почти на 100 кг, смотивировал его коллегу Иосифа Пригожина.
URA.Ru вчера в 19:38
Общество
ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
Авто
Компания Kia показала на фото дизайн нового минивэна Carnival
Компания Kia показала на фото дизайн нового минивэна Carnival.
Актуальные Новости 26 июня в 04:42
Игры
Tencent анонсировала шутер с открытым миром в стиле киберпанк
Tencent представила игру SYN — шутер с открытым миром в стиле киберпанк.
CyberSport.ru 03:44
Политика
Путин считает, что Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями
Президент России Владимир Путин считает, что Российская Федерация справится с неблагоприятной эпидемиологичской и экономической ситуацией с минимальными потерями, сообщает kp.ru.
РИАМО 06:37
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 26 июня в 09:55
Энергетика
На Украине потребовали ввести пошлины на нефтепродукты из России
Три производителя нефтепродуктов на Украине предложили правительству страны ввести компенсационные пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа, произведенных в России.
ТАСС вчера в 14:00
Общество
Беглов поздравил выпускников с праздником «Алые паруса»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе своего поздравления с праздником «Алые паруса» пожелал выпускникам счастливой жизни.
Известия вчера в 18:20
Армия и оружие
Разработчик заявил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»
Общественная служба новостей 25 июня в 05:54
Общество
Мишустин подписал постановление о новых выплатах на детей до 16 лет
Ранее поддержать родителей с детьми предложил Владимир Путин.
RuNews24.ru 26 июня в 05:06
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона
В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс вчера в 20:10
Кино
Показ второго сезона сериала «Пацаны» стартует на Amazon в сентябре
iReactor вчера в 05:29
Автоспорт
Экклстоун пообещал попасть на Гран-при России вопреки запрету
«Могут попробовать мне запретить посетить Гран-при России, мне кажется, я найду способ попасть на этап», — цитирует Экклстоуна ресурс Daily Mail.
ProstoProSport 04:27
Происшествия
Под Владимиром затонул катамаран с 30 пассажирами
Pro Город Владимир 06:10
Общество
На следующей неделе туляков ожидает похолодание
На следующей неделе, в понедельник-вторник, в Центральной России ожидается похолодание.
Тульская пресса 26 июня в 07:15
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11
Общество
Серебренников получил условный срок за хищение 129 млн рублей
Ранее сообщалось, что Мещанский районный суд признал Кирилла Серебренникова, а также продюсеров Юрия Итина и Алексея Малобродского, виновными в хищении 129 млн рублей.
ИА Красная Весна 26 июня в 10:11
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04