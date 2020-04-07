Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин рассказал, как победить коронавирус с минимальными потерями

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением нового типа коронавируса стала непростым этапом в жизни страны. Об этом он сказал во время совещания по коронавирусу.
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Владимир Путин
Если действовать грамотно, организованно и дисциплинированно, мы пройдем этот непростой этап в жизни страны с минимальными потерями.
— Владимир ПутинРБК 11:37

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