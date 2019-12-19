Экономика

Lenta.ruLenta.ruПутин объявил о росте зарплат россиян

В последнее время в России наблюдалось снижение реальных доходов населения. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24». По словам президента, это одна из проблем страны.
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Путин: проблему снижения реальных доходов надо решать через рост эффективности труда

ТАССвчера в 08:05

Путин связал рост доходов граждан с увеличением производительности труда

РБКвчера в 07:56

Путин рассказал, когда начнется рост благосостояния россиян

Московский Комсомолецвчера в 07:16

Путин рассказал, как улучшить благосостояние россиян

Телеканал 360°вчера в 07:39

Путин объявил о росте зарплат россиян

Lenta.ruвчера в 07:33

Путин ответил на вопрос РЕН ТВ о росте благосостояния россиян

РЕН ТВвчера в 07:20

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

РИА Новостивчера в 07:39
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Хацкевич официально возглавил «Ротор»

Белорусский специалист Александр Хацкевич, ранее возглавлявший «Динамо Киев», теперь будет работать в «Роторе» - волгоградский клуб официально представил нового наставника.
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Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве

РБК вчера в 11:09
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Долг «Газпрома» может стать частью соглашения с Украиной о транзите газа

Долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» может стать частью соглашения по итогам переговоров с Украиной, которые 20 декабря продолжатся в Минске, сообщил «Ведомостям» источник в российской делегации.
Ведомости 04:57
Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США

Апелляционный суд Неаполя решил экстрадировать арестованного в Италии по запросу американской стороны директора по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США.
RT на русском 04:25
Политика

Путин заявил о стремлении заключить соглашение по газу с Украиной

Россия будет стремиться заключить соглашение по транзиту газа с Украиной, заявил российский лидер Владимир Путин.
RT на русском 04:59
Происшествия

Похищенного младенца нашли спустя 55 лет

В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Lenta.ru 04:20
Происшествия

Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне

Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью изданию Baza.
Lenta.ru вчера в 21:57
Шоу-бизнес

Ксения Собчак высмеяла «полуголое» фото Яны Рудковской

Подписчики были удивлены, что Ксения решила высмеять Рудковскую, ведь они являются подругами и партнерами.
Bimru.ru 02:34
Политика

Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Интерфакс вчера в 06:54
Кино

Вышел один из самых ожидаемых сериалов года «Ведьмак»

РИА Новости 03:17
Кино

Умерла девушка Джеймса Бонда актриса Клодин Оже

Мир потрясла кончина известной актрисы Клодин Оже В возрасте 78 лет в Париже ушла из жизни французская актриса Клодин Оже, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Шаровая молния" (1965).
Новости РуФокс 04:59
Общество

На Украине ввели в оборот новую монету и купюру

REGNUM 03:38
Экономика

ВТБ решил продать долю в зерновом бизнесе

ВТБ до конца текущего года намерен продать долю в зерновом бизнесе.
РБК 04:04
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Авто

Концерн Jaguar Land Rover приобрёл компанию Bowler

Британская фирма Bowler, на протяжении 35 лет выпускающая раллийные внедорожники на основе Ленд Роверов, вошла в подразделение Special Vehicle Operations.
Драйв вчера в 08:18
Политика

В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России

Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Lenta.ru 04:45
Экономика

Сбербанк приобрел косвенную долю в Mail.ru

Сбербанк РФ закрыл сделку по приобретению косвенной доли в Mail.ru Group через покупку 36% компании "МФ Технологии", последняя контролирует 58,3% голосов интернет-холдинга, говорится в пресс-релизе банка.
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Шоу-бизнес

Давид Манукян публично заявил о любви к Ольге Бузовой

Манукян признался в любви певице под одним из ее постов в Instagram, а сама Ольга ответила ему сердечками.
Пятый канал вчера в 19:44
Музыка

София Ротару заменит Пугачёву на новогоднем «Голубом огоньке»

София Ротару выступит в эфире новогодней программы «Голубой огонёк» вместо Аллы Пугачёвой.
News.ru вчера в 23:08
Политика

43 сторонника ДНР и ЛНР нуждаются в верификации – Морозова

43 сторонника ДНР и ЛНР, удерживаемые на территории Украины, нуждаются в верификации, заявила уполномоченная ДНР по правам человека Дарья Морозова, сообщило 20 декабря «Донецкое агентство новостей».
REGNUM 04:55
Здоровье

Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости 04:58
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
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Происшествия

На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
ТАСС 03:53
Футбол

На время ЧЕ-2020 в Петербурге ограничат стоимость гостиниц

Известно, что ограничения стоимости гостиничных номеров захватят промежуток в 10 календарных дней до даты проведения первого матча (третье июня) и столько же календарных дней после проведения последнего матча (тринадцатое июля).
Примечания вчера в 10:31
Здоровье

Педиатр рассказала, чем нельзя кормить младенцев

Педиатр Татьяна Буцкая рассказала, чем нельзя кормить младенца, если у нет грудного молока.
Известия Мордовии вчера в 21:32
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Долль прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира в Анси

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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз. На свет появилась девочка, которую назвали Марией.
Летидор 18 декабря в 01:24
Политика

ПНС Ливии одобрило активизацию соглашения о взаимодействии с Турцией

Ранее президент Турции Эрдоган и глава ПНС Ливии Саррадж в конце ноября подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере, который был объявлен недействительным властями Египта и парламентом Ливии, на стороне которого выступает Хафтар.
RuNews24.ru 00:05
Футбол

Слуцкий официально возглавил «Рубин»

Вести.Ru вчера в 10:31
Музыка

Стали известны хедлайнеры возрожденного «Рока над Волгой»

Хедлайнерами крупнейшего в Европе однодневного музыкального фестиваля «Рок над Волгой» станут легендарная американская группы Papa Roach, а также российские коллективы «Би-2» и «Мумий Тролль».
БИЗНЕС Online 04:42
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