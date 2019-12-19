Экономика
Lenta.ruПутин объявил о росте зарплат россиян
В последнее время в России наблюдалось снижение реальных доходов населения. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24». По словам президента, это одна из проблем страны.
Читать в источнике
Оценить549
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Футбол
Хацкевич официально возглавил «Ротор»
Белорусский специалист Александр Хацкевич, ранее возглавлявший «Динамо Киев», теперь будет работать в «Роторе» - волгоградский клуб официально представил нового наставника.
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве
Политика
Долг «Газпрома» может стать частью соглашения с Украиной о транзите газа
Долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» может стать частью соглашения по итогам переговоров с Украиной, которые 20 декабря продолжатся в Минске, сообщил «Ведомостям» источник в российской делегации.
Общество
Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США
Апелляционный суд Неаполя решил экстрадировать арестованного в Италии по запросу американской стороны директора по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США.
Политика
Путин заявил о стремлении заключить соглашение по газу с Украиной
Россия будет стремиться заключить соглашение по транзиту газа с Украиной, заявил российский лидер Владимир Путин.
Происшествия
Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Происшествия
Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне
Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью изданию Baza.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак высмеяла «полуголое» фото Яны Рудковской
Подписчики были удивлены, что Ксения решила высмеять Рудковскую, ведь они являются подругами и партнерами.
Политика
Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы
В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Кино
Вышел один из самых ожидаемых сериалов года «Ведьмак»
Кино
Умерла девушка Джеймса Бонда актриса Клодин Оже
Мир потрясла кончина известной актрисы Клодин Оже В возрасте 78 лет в Париже ушла из жизни французская актриса Клодин Оже, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Шаровая молния" (1965).
Экономика
ВТБ решил продать долю в зерновом бизнесе
ВТБ до конца текущего года намерен продать долю в зерновом бизнесе.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Авто
Концерн Jaguar Land Rover приобрёл компанию Bowler
Британская фирма Bowler, на протяжении 35 лет выпускающая раллийные внедорожники на основе Ленд Роверов, вошла в подразделение Special Vehicle Operations.
Политика
В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России
Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Экономика
Сбербанк приобрел косвенную долю в Mail.ru
Сбербанк РФ закрыл сделку по приобретению косвенной доли в Mail.ru Group через покупку 36% компании "МФ Технологии", последняя контролирует 58,3% голосов интернет-холдинга, говорится в пресс-релизе банка.
Шоу-бизнес
Давид Манукян публично заявил о любви к Ольге Бузовой
Манукян признался в любви певице под одним из ее постов в Instagram, а сама Ольга ответила ему сердечками.
Музыка
София Ротару заменит Пугачёву на новогоднем «Голубом огоньке»
София Ротару выступит в эфире новогодней программы «Голубой огонёк» вместо Аллы Пугачёвой.
Политика
43 сторонника ДНР и ЛНР нуждаются в верификации – Морозова
43 сторонника ДНР и ЛНР, удерживаемые на территории Украины, нуждаются в верификации, заявила уполномоченная ДНР по правам человека Дарья Морозова, сообщило 20 декабря «Донецкое агентство новостей».
Здоровье
Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
Происшествия
На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе
Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
Футбол
На время ЧЕ-2020 в Петербурге ограничат стоимость гостиниц
Известно, что ограничения стоимости гостиничных номеров захватят промежуток в 10 календарных дней до даты проведения первого матча (третье июня) и столько же календарных дней после проведения последнего матча (тринадцатое июля).
Здоровье
Педиатр рассказала, чем нельзя кормить младенцев
Педиатр Татьяна Буцкая рассказала, чем нельзя кормить младенца, если у нет грудного молока.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз. На свет появилась девочка, которую назвали Марией.
Политика
ПНС Ливии одобрило активизацию соглашения о взаимодействии с Турцией
Ранее президент Турции Эрдоган и глава ПНС Ливии Саррадж в конце ноября подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере, который был объявлен недействительным властями Египта и парламентом Ливии, на стороне которого выступает Хафтар.
Футбол
Слуцкий официально возглавил «Рубин»
Музыка
Стали известны хедлайнеры возрожденного «Рока над Волгой»
Хедлайнерами крупнейшего в Европе однодневного музыкального фестиваля «Рок над Волгой» станут легендарная американская группы Papa Roach, а также российские коллективы «Би-2» и «Мумий Тролль».