с чего всё началось

При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.

Здоровье Названы полезные свойства красной икры Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.

Политика Пятерых экс-сотрудников «Беркута» обменяли в Донбассе Пятерых бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», обвиняемых по делу о «Евромайдане», передали ополченцам в рамках обмена пленными в Донбассе.

Шоу-бизнес Пугачева не пришла на похороны Галины Волчек «Моя жена Алла Борисовна Пугачева просто не нашла сил прийти на похороны Галины Волчек» — заявил муж певицы Максим Галкин порталу «Современник».

Политика Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в России пост вице-президента, чтобы «разгрузить главу государства».

Фигурное катание Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.

Политика Польский журналист прокомментировал слова Путина о после Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.