Политика

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал, как удалось построить Крымский мост

При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
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с чего всё началось
В беседе с корреспондентом телеканала «Россия-1
» глава государства признался, что когда ехал по мосту, испытал «чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом».
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