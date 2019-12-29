Политика
RT на русскомПутин рассказал, как удалось построить Крымский мост
При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
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с чего всё началось
В беседе с корреспондентом телеканала «Россия-1» глава государства признался, что когда ехал по мосту, испытал «чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом».Аргументы и Факты08:15
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Пятерых бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», обвиняемых по делу о «Евромайдане», передали ополченцам в рамках обмена пленными в Донбассе.
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Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
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Российский электромобиль «Монарх», не доехавший до собственной презентации в Москве, впервые показали на фотографиях.
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Российский боец Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии.