Политика
RT на русскомПутин рассказал, как удалось построить Крымский мост
При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
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с чего всё началось
В беседе с корреспондентом телеканала «Россия-1» глава государства признался, что когда ехал по мосту, испытал «чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом».Аргументы и Факты08:15
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Общество
СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка
Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.
Политика
ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
Единоборства
Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Хоккей
СКА проиграл «Северстали» в последнем матче года
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» на своей площадке вырвал победу у петербургского СКА. Матч закончился со счётом 3:2 (ОТ).
Армия и оружие
США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии
В ответ на непрекращающиеся атаки региональной ячейки «Хезболлы» против иракских баз, на которых располагаются участники операции «Непоколебимая решимость», США нанесли высокоточные оборонительные удары по пяти объектам движения.
Политика
В Минске рассчитывают на контакт Лукашенко и Путина до конца года
Политика
В рамках обмена пленными освободили россиян, воевавших за ЛНР
Среди освобождённых в рамках обмена пленными между Киевом и восставшим Донбассом есть добровольцы из РФ, воевавшие на стороне ЛНР.
Шоу-бизнес
Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном
Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.
Политика
Козак рассказал об ответе на санкции США против «Северного потока-2»
Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что ответ России на санкции против газопровода "Северный поток-2" будет взвешенным и адекватным.
Спорт
Вестберг обвинил Большунова в повреждении своей палки на «Тур де Ски»
Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг обвинил Александра Большунова в том, что россиянин сломал ему палку во время четвертьфинального забега в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки "Тур де Ски".
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
Политика
Премьер Польши назвал пакт Молотова-Риббентропа «военным союзом»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отрицает, что подписанный в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа был "пактом о ненападении", утверждая, что ответственность за начало второй мировой войны несет как фашистская Германия, так и СССР.
Политика
Зеленский прибыл в аэропорт Киева для встречи освобождённых в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в киевский аэропорт Борисполь для встречи 76 граждан, освобождённых в Донбассе в рамках обмена пленными с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.
Хоккей
Сборная Канады извинилась перед россиянами за своего капитана
После сегодняшнего матча против России на молодежном чемпионате мира Баррет Хейтон не снял шлем во время исполнения государственного гимна России.
Общество
«Ростелеком» опроверг сведения об утечке данных с портала госуслуг
"Ростелеком" не нашел утечки персональных данных пользователей портала госуслуг, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Футбол
«Рейнджерс» прервал серию «Селтика» из 11 побед в чемпионате
«Рейнджерс» в гостях обыграл «Селтик» в матче 21-го тура чемпионата Шотландии.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Происшествия
CBS: два человека погибли в результате стрельбы в церкви в Техасе
По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в церкви в американском округе Таррант (штат Техас).
Политика
Джо Байден объяснил свой отказ давать показания по импичменту Трампу
По словам Байдена, в повестках республиканцев отсутствуют какие-либо законные основания для моих показаний по делу об импичменте.
Космос
США займутся отслеживанием околоземных астероидов в рамках NEO Surveillance Mission
Общество
В Гидрометцентре предупредили москвичей о метели в предновогодний день
В Москве в понедельник, 30 декабря, ожидается снег и порывы ветра до 18 м / с. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Политика
Путин подписал закон об информировании граждан о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому граждане получают право выбирать вариант получения информации о полагающихся им льготах.
Общество
В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией
Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Технологии
Видеокарты могут подорожать в начале 2020 года
В начале года стоимость модулей памяти, по прогнозам, увеличится на 5%. Это связано с ростом спроса на них — Microsoft и Sony уже готовят к релизу новые консоли, и на их производство требуются большие объёмы комплектующих.
Политика
США предупредили КНДР об ответе на новые ракетные испытания
В Вашингтоне предположили, что речь идет о новых ракетных испытаниях в конце декабря.