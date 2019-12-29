с чего всё началось

При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.

Общество СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.

Политика ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян «ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.

Хоккей СКА проиграл «Северстали» в последнем матче года В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» на своей площадке вырвал победу у петербургского СКА. Матч закончился со счётом 3:2 (ОТ).

Спорт Вестберг обвинил Большунова в повреждении своей палки на «Тур де Ски» Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг обвинил Александра Большунова в том, что россиянин сломал ему палку во время четвертьфинального забега в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки "Тур де Ски".

Политика Премьер Польши назвал пакт Молотова-Риббентропа «военным союзом» Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отрицает, что подписанный в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа был "пактом о ненападении", утверждая, что ответственность за начало второй мировой войны несет как фашистская Германия, так и СССР.

Политика Зеленский прибыл в аэропорт Киева для встречи освобождённых в Донбассе Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в киевский аэропорт Борисполь для встречи 76 граждан, освобождённых в Донбассе в рамках обмена пленными с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.

Хоккей Сборная Канады извинилась перед россиянами за своего капитана После сегодняшнего матча против России на молодежном чемпионате мира Баррет Хейтон не снял шлем во время исполнения государственного гимна России.

Общество В Гидрометцентре предупредили москвичей о метели в предновогодний день В Москве в понедельник, 30 декабря, ожидается снег и порывы ветра до 18 м / с. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.