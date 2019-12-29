Политика
RT на русскомПутин рассказал, как удалось построить Крымский мост
При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
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с чего всё началось
В беседе с корреспондентом телеканала «Россия-1» глава государства признался, что когда ехал по мосту, испытал «чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом».Аргументы и Факты08:15
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Политика
Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках
Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
Происшествия
Рекордное количество массовых убийств произошло в США в 2019 году
Политика
ФСБ задержала готовивших теракты в Петербурге россиян
Сотрудники ФСБ РФ на основании информации, предоставленной США, 27 декабря задержали двух россиян, готовивших теракты в Петербурге.
Политика
В рамках обмена на Украину вернулись 12 военных и 64 гражданских – СБУ
«В результате обмена на родину вернулись, в частности: 12 военнослужащих, три из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО (отдельных регионов Донецкой и Луганской областей) с 2015 года; 64 гражданских, 17 из которых содержались под стражей с 2015-2016 годов», — говорится в сообщении.
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Происшествия
На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел
По меньшей мере девять человек погибли и не менее 30 получили ранения в результате ракетного обстрела на военном параде в йеменской провинции Ад-Далиа.
Игры
Take-Two подала в суд на авторов ремастера Red Dead Redemption
Take-Two Interactive, которая владеет Rockstar Games, подала иск на создателей ремастера первой части Red Dead Redemption за нарушение авторских прав.
Авто
Бракованные подушки безопасности найдены у 1,5 млн авто в РФ
Происшествия
Аэропорт опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы в Алма-Ате
Политика
Россия и Украина продолжают переговоры по транзиту газа в Вене
Россия и Украина продолжают начавшиеся в четверг, 26 декабря, переговоры по транзиту газа в Вене.
Шоу-бизнес
Глюк’оZа поделилась «беременным» фото у ёлки
Фанаты уверены, что певица ждёт ребёнка. Глюк'оZа (она же Наталья Ионова) спровоцировала слухи о том, что ждёт третьего ребёнка.
Происшествия
Губернатор Нью-Йорка назвал актом терроризма нападение на дом раввина
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что считает проявлением внутреннего терроризма нападение вооружённого ножом мужчины на находившихся в доме раввина гостей.
Футбол
Клуб третьего дивизиона Испании в День дурака сообщил о подписании контракта с Это’О
Испанский клуб «Пенья Депортива» объявил о подписании контракта с камерунским форвардом Самюэлем Это'О.
Футбол
Ливерпуль — Вулверхэмптон 1:0 (2-й тайм)
Мерсисайдцы выиграли 16 из последних 16 матчей на Энфилде в премьер-лиге и в каждом из них забивали минимум по два мяча.
Политика
Сенаторы оценили обмен пленными между Киевом и Донбассом
В Совете Федерации прокомментировали РБК обмен пленными между Киевом и Донбассом, который прошел 29 декабря.
Футбол
Директор «ПСЖ» попытался уговорить Клоппа уйти из «Ливерпуля»
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо провёл встречу с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, которая продлилась около часа.
Культура
Тимур Батрутдинов никого не выбрал в финале шоу «План Б»
Футбол
Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед 0:0 (1-й тайм)
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:00 по московскому времени.
Общество
Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Общество
«Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей «Госуслуг»
"Ростелеком" проверил сообщения об утечке данных персональных данных пользователей единого портала госуслуг и не нашел следов несанкционированного вмешательства.
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
Политика
Козак: Россия адекватно ответит на санкции против «Северного потока-2»
Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что Россия адекватно и взвешенно ответит на санкции США против газопровода "Северный поток-2".
Единоборства
Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
Армия и оружие
США нанесли удары по пяти объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии
США нанесли удары по пяти объектам "Хезболлы" в Ираке и Сирии, заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк
Известный российский фигурист Петр Чернышев вышел на лед с годовалой дочерью Милой, рожденной в браке со своей супругой актрисой Анастасией Заворотнюк.
Гаджеты
Инженерные образцы процессоров Intel Comet Lake-S замечены в Китае
Характеристики инженерных образцов процессоров Comet Lake-S в последние дни активно обсуждаются по мотивам появления слайдов из официальных презентаций Intel, но фотографии реальных экземпляров воодушевляют аудиторию гораздо сильнее.
Политика
В Госдуме пригласили создателей «Миротворца» подлечить психику в Крыму
На сайте поясняется, что журналистка внесена за "сознательное нарушение государственной границы Украины" в качестве пассажира поезда "Таврия" сообщением Санкт-Петербург — Севастополь.