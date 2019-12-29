с чего всё началось

При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.

Политика Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.

Политика В рамках обмена на Украину вернулись 12 военных и 64 гражданских – СБУ «В результате обмена на родину вернулись, в частности: 12 военнослужащих, три из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО (отдельных регионов Донецкой и Луганской областей) с 2015 года; 64 гражданских, 17 из которых содержались под стражей с 2015-2016 годов», — говорится в сообщении.

Хоккей Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.

Общество В Москве простились с Галиной Волчек Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.

Происшествия На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел По меньшей мере девять человек погибли и не менее 30 получили ранения в результате ракетного обстрела на военном параде в йеменской провинции Ад-Далиа.

Футбол Ливерпуль — Вулверхэмптон 1:0 (2-й тайм) Мерсисайдцы выиграли 16 из последних 16 матчей на Энфилде в премьер-лиге и в каждом из них забивали минимум по два мяча.

Общество Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.

Общество «Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей «Госуслуг» "Ростелеком" проверил сообщения об утечке данных персональных данных пользователей единого портала госуслуг и не нашел следов несанкционированного вмешательства.

Единоборства Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).

Шоу-бизнес Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк Известный российский фигурист Петр Чернышев вышел на лед с годовалой дочерью Милой, рожденной в браке со своей супругой актрисой Анастасией Заворотнюк.