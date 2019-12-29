Политика

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал, как удалось построить Крымский мост

При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
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с чего всё началось
В беседе с корреспондентом телеканала «Россия-1
» глава государства признался, что когда ехал по мосту, испытал «чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом».
Аргументы и Факты08:15

Подробнее о событии

Путин рассказал, как строили Крымский мост

РИА Новости09:17

Открытие Крымского моста: мечта поколений, ставшая реальностью

Вести.Ru09:17

Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост

RT на русском08:59

Путин поделился впечатлениями от поездки по Крымскому мосту

РБК07:52

Путин заявил о многовековом сроке службы Крымского моста

Известия06:57

Путин рассказал, сколько простоит Крымский мост

Телеканал 360°06:37

Путин уверен, что Крымский мост способен простоять века при правильном обслуживании

ТАСС06:03
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Политика

В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом

РИА Новости 07:54
Политика

Козак рассказал об ответе России на санкции США против СП-2

Россия ответит на санкции США против газопровода «Северный поток – 2» взвешенно и адекватно.
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Музыка

Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube

В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».
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Происшествия

В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб

Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб. Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД.
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Экономика

Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
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Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
РБК 01:00
Политика

США приветствовали обмен пленными между Киевом и Донбассом

Соединённые Штаты приветствуют состоявшийся обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками, заявили в американском посольстве в Киеве.
RT на русском 10:06
Армия и оружие

Иран предостерег от попыток слежки за совместными учениями с Россией

Совместные учения России, Китая и Ирана под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
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Энергетика

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны.
РБК 11:05
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«Челси» обыграл «Арсенал» в лондонском дерби

Вести.Ru 11:18
Экономика

В 2020 году тарифы ЖКХ опять вырастут

В уходящем году тарифы повышались дважды, благодаря росту НДС на 2%. В регионах цены на некоторые коммунальные услуги могут различаться, однако они не должны быть выше индексов, установленных законодательством.
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Минкомсвязь проверяет сведения об утечке данных с портала госуслуг

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что персональные данные более 28 тысяч пользователей портала были выложены в публичный доступ.
Газета.Ru 09:55
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В Сети показали, какой может быть новая Lada Niva

Каким может получиться обновленный внедорожник под новым для себя брендом LADA, показали дизайнеры «Колёса.ру».
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В Москве простились с Галиной Волчек

В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
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Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика

"Арабская весна" стала отличной рекламной кампанией для социальных сетей — государства по всему миру увидели, как лозунги в твиттере, "Живом Журнале" и фейсбуке на глазах приобрели разрушительную мощь.
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Саши, Серёжи и Лены: как имя влияет на выбор автомобиля

Проанализировав результаты продаж автомобилей в 2019 году, агрегатор Аutospot.ru составил список имен клиентов, сделавших свой выбор на машине той или иной марки.
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В Московском метеобюро сообщали, что 31 декабря в столице ожидается переменчивая погода.
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Шоу-бизнес

Кудрявцева показала фото своего разорвавшегося грудного импланта

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Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

ТАСС вчера в 23:01
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Путин и Трамп провели телефонные переговоры

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Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ

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В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды

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В Нью-Йорке полиция задержала напавшего на дом раввина

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На Сахалине неадекватный мужчина заволок в подъезд полуголую женщину

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Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
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В Минске проходит акция против интеграции России и Белоруссии

Очередная несанкционированная акция белорусской оппозиции против углубленной акции интеграции с Россией проходит в воскресенье в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.
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Клебо победил в спринте на «Тур де Ски», Ретивых занял четвёртое место

Россиянин Глеб Ретивых стал четвёртым, уступив Клебо 0,8 секунды. Ранее сообщалось, что Непряева стала третьей в спринте на «Тур де Ски»
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Энтузиаст показал сериал «Ведьмак» в виде компьютерной игры

Автор YouTube-канала DarwinStreams решил представить, что бы было, если бы новый сериал стал игрой.
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