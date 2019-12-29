Политика
RT на русскомПутин рассказал, как удалось построить Крымский мост
При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
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с чего всё началось
В беседе с корреспондентом телеканала «Россия-1» глава государства признался, что когда ехал по мосту, испытал «чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом».Аргументы и Факты08:15
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Политика
В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом
Политика
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Россия ответит на санкции США против газопровода «Северный поток – 2» взвешенно и адекватно.
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Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube
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В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб
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Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
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Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
Политика
США приветствовали обмен пленными между Киевом и Донбассом
Соединённые Штаты приветствуют состоявшийся обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками, заявили в американском посольстве в Киеве.
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Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны.
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«Челси» обыграл «Арсенал» в лондонском дерби
Экономика
В 2020 году тарифы ЖКХ опять вырастут
В уходящем году тарифы повышались дважды, благодаря росту НДС на 2%. В регионах цены на некоторые коммунальные услуги могут различаться, однако они не должны быть выше индексов, установленных законодательством.
Общество
Минкомсвязь проверяет сведения об утечке данных с портала госуслуг
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Авто
В Сети показали, какой может быть новая Lada Niva
Каким может получиться обновленный внедорожник под новым для себя брендом LADA, показали дизайнеры «Колёса.ру».
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В Москве простились с Галиной Волчек
В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
Политика
Немцы отвели Путину и Меркель ведущие роли в 2020 году
Ранее в декабре Меркель была признана самой влиятельной женщиной 2018 года по версии журнала Forbes.
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Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика
"Арабская весна" стала отличной рекламной кампанией для социальных сетей — государства по всему миру увидели, как лозунги в твиттере, "Живом Журнале" и фейсбуке на глазах приобрели разрушительную мощь.
Авто
Саши, Серёжи и Лены: как имя влияет на выбор автомобиля
Проанализировав результаты продаж автомобилей в 2019 году, агрегатор Аutospot.ru составил список имен клиентов, сделавших свой выбор на машине той или иной марки.
Общество
Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о самой холодной ночи декабря
В Московском метеобюро сообщали, что 31 декабря в столице ожидается переменчивая погода.
Шоу-бизнес
Кудрявцева показала фото своего разорвавшегося грудного импланта
Кудрявцева рассказала, что показала снимки не для запугивания, а для понимания "катастрофы".
Шоу-бизнес
Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном
Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.
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Путин и Трамп провели телефонные переговоры
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Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
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В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Происшествия
В Нью-Йорке полиция задержала напавшего на дом раввина
Полиция Нью-Йорка нашла и задержала подозреваемого в нападении на дом хасидского раввина в пригороде Нью-Йорка Монси.
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В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку
Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
Политика
В Минске проходит акция против интеграции России и Белоруссии
Очередная несанкционированная акция белорусской оппозиции против углубленной акции интеграции с Россией проходит в воскресенье в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.
Спорт
Клебо победил в спринте на «Тур де Ски», Ретивых занял четвёртое место
Россиянин Глеб Ретивых стал четвёртым, уступив Клебо 0,8 секунды. Ранее сообщалось, что Непряева стала третьей в спринте на «Тур де Ски»
Игры
Энтузиаст показал сериал «Ведьмак» в виде компьютерной игры
Автор YouTube-канала DarwinStreams решил представить, что бы было, если бы новый сериал стал игрой.