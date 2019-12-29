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Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть и на века. Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать и мост может и веками будет стоять, конечно.
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