Политика

Вести.RuВести.RuПутин рассказал, как удалось построить Крымский мост после ряда неудач

Маршрут прошел по Крымскому мосту – таким образом возобновились регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом. Владимир Путин принял участие в торжественном открытии железнодорожного движения через Керченский пролив.
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Владимир Путин
Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть и на века. Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать и мост может и веками будет стоять, конечно.
— Владимир ПутинPravda.Ru 06:52

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