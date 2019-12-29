Политика
Вести.RuПутин рассказал, как удалось построить Крымский мост после ряда неудач
Маршрут прошел по Крымскому мосту – таким образом возобновились регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом. Владимир Путин принял участие в торжественном открытии железнодорожного движения через Керченский пролив.
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Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может, и на века. Надо только все обслуживать, ремонтировать, будет и веками стоять.
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Нападающий «Краснодара» Игнатьев стал игроком «Рубина»
Экономика
Bloomberg рассказал о росте состояния богатейших людей мира
Состояние 500 богатейших людей мира выросло на 25% за 2019 год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индекс Bloomberg Billionaires.
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Единоборства
Емельяненко победил Джексона в бою Bellator в Японии
Российский боец Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Политика
Начался обмен пленными между Донбассом и Киевом
Обмен пленными между ДНР и ЛНР, с одной стороны, и Украиной, с другой, начался под Горловкой.
Общество
Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Музыка
Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
Фигурное катание
Загитова рассказала Тутберидзе, что соскучилась по соревнованиям
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила тренеру Этери Тутберидзе, что уже соскучилась по соревнованиям.
Армия и оружие
Сирийская армия отбила две атаки боевиков в провинции Идлиб
Происшествия
Убийцу двухлетней девочки задержали в Москве
В Москве следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двухлетней девочки.
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.
Происшествия
Россиянка пострадала в ДТП с автобусом, перевернувшимся в Эстонии
Ранее Sputnik Эстония сообщил, что автобус фирмы Eccolines, следовавший из Петербурга в Таллин, в ночь на воскресенье съехал в кювет на шоссе, ведущим из Нарвы в столицу Эстонии, пострадали девять человек, их доставили в больницу.
Политика
Посол России в Польше был вызван в польский МИД
Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
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Андрей Разин пообещал засудить Малахова
Происшествия
Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Общество
Трансгендер принял роды у забеременевшего от трансгендера трансгендера
Как сообщает издание The Mirror, роды у британца принял доктор-трансгендер.
Музыка
Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»
Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
Наука
Ученые сконструировали тулиевый лазер для детекторов газа
Варьируя характеристики составляющих установки, российские ученые обнаружили, что тулиевый волоконный лазер может испускать высокочастотные импульсы в трех режимах, неизменно возникающих при определенных условиях.
Происшествия
В квартире стрелка с Лубянки нашли схемы с планами
В квартире жителя Подмосковья Евгения Манюрова, устроившего стрельбу по сотрудникам ФСБ возле штаб-квартиры спецслужбы на Лубянке, нашли записки и схемы с планами.
Игры
Take-Two подала в суд на авторов ремастера Red Dead Redemption
Take-Two Interactive, которая владеет Rockstar Games, подала иск на создателей ремастера первой части Red Dead Redemption за нарушение авторских прав.
Космос
Украина показала перспективные космические сверхтяжелые ракеты
Единоборства
Джервонта Дэвис нокаутировал Юриоркиса Гамбоа
25-летний экс-чемпион мира в первом легком весе Джервонта Дэвис одержал победу техническим нокаутом в двенадцатом раунде над 38-летним экс-чемпионом мира в полулегком весе Юриоркисом Гамбоа.
Культура
Умер народный артист России Константин Юченков
Умер народный артист России Константин Юченков, сообщили в Тверском академическом театре драмы.