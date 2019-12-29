Политика

Вести.RuВести.RuПутин рассказал, как удалось построить Крымский мост после ряда неудач

Маршрут прошел по Крымскому мосту – таким образом возобновились регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом. Владимир Путин принял участие в торжественном открытии железнодорожного движения через Керченский пролив.
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Владимир Путин
Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может, и на века. Надо только все обслуживать, ремонтировать, будет и веками стоять.
— Владимир ПутинDaily Storm 06:33

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