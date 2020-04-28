Политика
РБКПутин пообещал парад авиации и салют на 9 мая
В День Победы в России пройдет авиационный парад с участием современных боевых самолетов и вертолетов, а вечером в центре городов страны состоятся салюты. Об этом по итогам совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах заявил президент Владимир Путин.
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Кино
К премии «Оскар» допустят выходившие онлайн фильмы
Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах.
РИА Новости 17:25
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
Космос
В Роскосмосе назвали сроки посадки на Луну первой российской станции
В последний раз отечественная межпланетная станция садилась на поверхность Луны во времена СССР в 1967 году.
Суть событий 12:31
Экономика
С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов
С сегодняшнего дня в Российской Федерации меняются правила наличных расчетов, выпущенные Центробанком, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:41
Энергетика
Цены на аренду нефтяных танкеров подскочили на фоне роста спроса
Нефтеперерабатывающие компании стремятся обезопасить танкеры для хранения излишков топлива, дизельного топлива и бензина, поскольку сокращение спроса, вызванное вспышкой коронавируса, привело к переизбытку нефти и нефтепродуктов в мире, пишет The Financial Times.
Вести.Ru 10:29
Общество
Россияне вылетели из США на родину возвратным рейсом «Аэрофлота»
Как сообщил президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, этим рейсом в РФ возвращаются 19 российских школьников.
ТАСС 19:56
Общество
В Приморье введут всеобщий масочный режим
В пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморском крае заявили, что губернатор Приморья отдал новые распоряжения, касающиеся снижения распространения коронавирусной инфекции в регионе.
АиФ Владивосток 20:07
Культура
Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
Вокруг ТВ 16:12
Общество
Число инфицированных коронавирусом в США превысило миллион человек
Америка находится на первом месте по количеству заболевших и летальным исходам.
Государственные Вести 03:24
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих «Силы Сибири»
Вахтовый поселок в районе Чаяндинского месторождения в Якутии относится к другой подрядной организации, заявили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия "Газпром добыча Ноябрьск".
РИА Новости 13:02
Политика
Ветераны поддержали перенос даты окончания Второй мировой
На Сахалине ветераны поддержали решение о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Победа РФ 05:00
Общество
Суд отклонил иск к мэру Москвы против введения цифровых пропусков
Московский городской суд отказал в удовлетворении коллективного иска к мэру Сергею Собянину от муниципального депутата Дениса Шендеровича, и еще 11 москвичей, которые просили признать незаконным введение цифровых пропусков для передвижения по столице, сообщили "Интерфаксу" в суде.
Интерфакс 14:15
Шоу-бизнес
Наталья Подольская рассказала о бытовых ссорах с Пресняковым
Певица говорит, что из-за карантина у них появились в семье новые традиции. Подольская рассказала, что встает в полдевятого и будит сына.
RuNews24.ru 07:39
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ 17:36
Наука
Микроволновая печь удвоила прочность бамбука
Химическая делигнификация и последующий микроволновый нагрев позволили увеличить предел прочности бамбука в два раза, а сопротивление ударам в три.
N+1 08:40
Общество
Пушков считает, что Россия выходит на плато по коронавирусу
Член Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что Россия выходит на плато по коронавирусу.
Аргументы и Факты 19:09
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru вчера в 12:39
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 12:31
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Шоу-бизнес
Зейн Малик и Джиджи Хадид ждут ребенка
Кажется скоро в мировом шоу-бизнесе ожидает пополнение, после пяти раз бесконечных расставаний Зейн Малик и Джиджи Хадид окончательно сошлись и ждут ребенка.
Popcake 18:01
Политика
В Раде высмеяли идею назначить Саакашвили вице-премьером
Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович высмеял предложения назначить экс-президента Грузии и бывшего губернатора одного из украинских регионов Михаила Саакашвили новым вице-премьером.
РИА Новости 17:11
Путешествия
Отели Турции откажутся от шведского стола после пандемии
Турецкие отели планируют отказаться от шведского стола по окончании пандемии коронавируса. Об этом сообщило местное издание Hurriyet.
Компания вчера в 09:35
Здоровье
Владимир Солодов: в пандемию нужно ужиматься и эффективно тратить бюджет
Даже во время напряженной ситуации с коронавирусом Камчатка сможет перетянуть на себя значительную часть турпотока, потому что при турбулентности, которая сейчас есть, уединенное размещение в экологически чистых местах с красивой природой будет выигрывать по сравнению со скученным размещением на пляжах или достопримечательностях европейских государств.
ТАСС 20:00
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
Еще 67 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 16:33
Общество
Десятки нефтетанкеров остановились у берегов Калифорнии
Береговая охрана США передала информацию о том, что у берегов Калифорнии вот уже несколько дней стоят десятки нефтяных танкеров, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 14:47
Политика
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:53