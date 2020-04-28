В День Победы в России пройдет авиационный парад с участием современных боевых самолетов и вертолетов, а вечером в центре городов страны состоятся салюты. Об этом по итогам совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах заявил президент Владимир Путин.

Путин пообещал парад авиации и салют на 9 мая

Кино К премии «Оскар» допустят выходившие онлайн фильмы Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах. 3

Энергетика Цены на аренду нефтяных танкеров подскочили на фоне роста спроса Нефтеперерабатывающие компании стремятся обезопасить танкеры для хранения излишков топлива, дизельного топлива и бензина, поскольку сокращение спроса, вызванное вспышкой коронавируса, привело к переизбытку нефти и нефтепродуктов в мире, пишет The Financial Times.

Общество Россияне вылетели из США на родину возвратным рейсом «Аэрофлота» Как сообщил президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, этим рейсом в РФ возвращаются 19 российских школьников.

Общество В Приморье введут всеобщий масочный режим В пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморском крае заявили, что губернатор Приморья отдал новые распоряжения, касающиеся снижения распространения коронавирусной инфекции в регионе. 49

Культура Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева. 6

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих «Силы Сибири» Вахтовый поселок в районе Чаяндинского месторождения в Якутии относится к другой подрядной организации, заявили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия "Газпром добыча Ноябрьск". 2,3K

Политика Ветераны поддержали перенос даты окончания Второй мировой На Сахалине ветераны поддержали решение о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. 3,9K

Общество Суд отклонил иск к мэру Москвы против введения цифровых пропусков Московский городской суд отказал в удовлетворении коллективного иска к мэру Сергею Собянину от муниципального депутата Дениса Шендеровича, и еще 11 москвичей, которые просили признать незаконным введение цифровых пропусков для передвижения по столице, сообщили "Интерфаксу" в суде. 298

Шоу-бизнес Наталья Подольская рассказала о бытовых ссорах с Пресняковым Певица говорит, что из-за карантина у них появились в семье новые традиции. Подольская рассказала, что встает в полдевятого и будит сына.

Авто Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30% Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC. 6

Наука Микроволновая печь удвоила прочность бамбука Химическая делигнификация и последующий микроволновый нагрев позволили увеличить предел прочности бамбука в два раза, а сопротивление ударам в три.

Общество Пушков считает, что Россия выходит на плато по коронавирусу Член Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что Россия выходит на плато по коронавирусу.

Общество Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года. 2K

Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая "Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе. 24

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 3,6K

Общество Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев. 452

Шоу-бизнес Зейн Малик и Джиджи Хадид ждут ребенка Кажется скоро в мировом шоу-бизнесе ожидает пополнение, после пяти раз бесконечных расставаний Зейн Малик и Джиджи Хадид окончательно сошлись и ждут ребенка.

Политика В Раде высмеяли идею назначить Саакашвили вице-премьером Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович высмеял предложения назначить экс-президента Грузии и бывшего губернатора одного из украинских регионов Михаила Саакашвили новым вице-премьером.

Путешествия Отели Турции откажутся от шведского стола после пандемии Турецкие отели планируют отказаться от шведского стола по окончании пандемии коронавируса. Об этом сообщило местное издание Hurriyet. 381

Здоровье Владимир Солодов: в пандемию нужно ужиматься и эффективно тратить бюджет Даже во время напряженной ситуации с коронавирусом Камчатка сможет перетянуть на себя значительную часть турпотока, потому что при турбулентности, которая сейчас есть, уединенное размещение в экологически чистых местах с красивой природой будет выигрывать по сравнению со скученным размещением на пляжах или достопримечательностях европейских государств.

Общество В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом Еще 67 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале. 358