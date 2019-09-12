Политика

Газета.RuГазета.RuПутин рассказал, каким не может быть президент России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что во главе России не сможет стоять "слюнтяй".
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Слюнтяй не может возглавлять государство при таких гражданах, заявил Путин

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