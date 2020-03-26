Политика
iReactorПутин рассказал, когда Россия победит коронавирус
Россия может побороть коронавирусную инфекцию раньше, чем через три месяца, заявил президент России Владимир Путин.
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Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Происшествия
Россиянин умер на Кубе от коронавируса
Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о заражении военных в Италии
Никто из российских военнослужащих, прибывших в Италию для борьбы с коронавирусом, не заразился, все здоровы и готовы к работе, заявил на брифинге заместитель начальника войск РХБЗ генерал-майор Сергей Кикоть.
Общество
В нерабочую неделю детсады и школы закроются
25 марта в телеобращении к нации президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для противодействия коронавирусу, включая экономические.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Общество
Житель Польши спас советский памятник от сноса
Политика
Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Общество
Можно ли уволить в выходной день?
Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Политика
США расширили антииранские санкции
Санкционный список США в отношении Ирана расширен.
Политика
Путин предупредил лидеров G20 о последствиях пандемии коронавируса
По словам Путина, связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008-2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.
Общество
Размер штрафа за нарушение карантина может достигать 300 тысяч рублей
Для должностных лиц размер штрафа за нарушение карантина может составить от 50 до 150 тыс. руб.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Авто
Завод Hyundai в России приостанавливает производство
Ранее стало известно о том, что с 30 марта производство приостанавливает и российский завод Volkswagen, расположенный в Калуге.
Происшествия
Пожар в ангарах в Петербурге локализовали
Пожар в трех ангарах в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга локализовали на площади 1,6 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Политика
США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму»
Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.
Общество
США поддержали Саудовскую Аравию в нефтяной войне против РФ
Глава компании-регулятора нефтяного рынка штата Техас Texas Railroad Commission Райян Ситтон выразил надежду, что Трамп сможет договориться не только с Эр-Риядом, но и Москвой.
Единоборства
Отец Нурмагомедова отверг бой с Фергюсоном в США
Несмотря на информацию о вероятном проведении боя во Флориде, Нурмагомедов отверг вариант с ареной в США.
Общество
В Саратовской области закрывают кафе, магазины и салоны красоты
В Саратовской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов и всех предприятий общественного питания, кроме тех, кто будет заниматься доставкой продукции и заказов; объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости; косметологических салонов, саун и бань.
Шоу-бизнес
Адвокат Барановской назвал Аршавина «чемпионом по косякам»
Юрист известной российской телеведущей Юлии Барановской обозвал ее экс-супруга, популярного игрока Андрея Аршавина чемпионом.
Общество
В СФ рассказали, что нерабочая неделя не повлияет на график праздников
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский подтвердил РИА Новости, что выходная неделя не отразится на графике праздничных дней.
Единоборства
Шлеменко ответил на оскорбление Александра Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко обратился к соотечественнику Александру Емельяненко.
Шоу-бизнес
Меган Маркл запретила принцу Гарри возвращаться в Великобританию
Общество
Китай запретит въезд иностранцам с визами и видами на жительство
С 28 марта власти Китая временно запрещают въезд в страну иностранцам с визами и видами на жительство.
Авто
Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ
Появились первые фотографии российской Lada от украинского ЗАЗ. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.