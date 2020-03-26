Россия может побороть коронавирусную инфекцию раньше, чем через три месяца, заявил президент России Владимир Путин.

Общество У Льва Лещенко подтвердился коронавирус У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.

Экономика Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.

Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Политика Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.

Общество Рост безработицы в США побил все рекорды Количество поданных первичных заявок на пособие выросло на три миллиона, что почти в два раза выше уровня, который ожидали аналитики, сообщает РИА Новости.

Происшествия На Кубе умер россиянин с коронавирусом Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.

Политика Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Экономика Россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса В ВТБ отметили, что уже начали получать обращения от клиентов, пострадавших от коронавируса и рассматривают их в индивидуальном порядке.

Наука Физики создали фотонную версию электронного топологического изолятора Фермионные топологические изоляторы, электронные системы в твердых телах, характерны наличием хиральных поверхностных токов, чье состояние защищено сохранением числа частиц и симметрией относительно обращения времени.

Транспорт РЖД отменяет ряд поездов внутри России Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Российские железные дороги (РЖД) отменили ряд поездов дальнего следования в РФ, а некоторые сократили по частоте курсирования.

Экономика Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса «Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.

Общество Путин ввел каникулы по потребительским и ипотечным кредитам Президент РФ Владимир Путин ввел на шесть месяцев каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в связи со сложной ситуацией из-за коронавируса.

Политика Кадыров вывезет граждан РФ из ОАЭ Грозный, 26 марта 2020, 20:36 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров договорился с руководством ОАЭ о вывозе граждан РФ с территории этого государства.

Здоровье Благодарные за русскую помощь итальянцы хотят Путина и диктатуру Видеозапись колонны российской спецтехники и автобусов с военными вирусологами, прибывшими для помощи в пандемии COVID-19, вызвала у итальянцев настоящий взрыв благодарности.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Общество Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.