Политика
iReactorПутин рассказал, когда Россия победит коронавирус
Россия может побороть коронавирусную инфекцию раньше, чем через три месяца, заявил президент России Владимир Путин.
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Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Экономика
Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Общество
Свыше 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более пяти сотен человек привлекли к ответственности после нарушений карантина из-за коронавируса, сообщили в МВД.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Политика
Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров
Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Общество
Рост безработицы в США побил все рекорды
Количество поданных первичных заявок на пособие выросло на три миллиона, что почти в два раза выше уровня, который ожидали аналитики, сообщает РИА Новости.
Происшествия
На Кубе умер россиянин с коронавирусом
Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Политика
Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В районе падения Су-27 в Черном море зафиксирован сигнал радиобуя
Сигнал радиобуя зафиксировал морской спасательный подцентр «Севастополь» в районе падения Су-27 в Черном море.
Экономика
Россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса
В ВТБ отметили, что уже начали получать обращения от клиентов, пострадавших от коронавируса и рассматривают их в индивидуальном порядке.
Происшествия
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
Наука
Физики создали фотонную версию электронного топологического изолятора
Фермионные топологические изоляторы, электронные системы в твердых телах, характерны наличием хиральных поверхностных токов, чье состояние защищено сохранением числа частиц и симметрией относительно обращения времени.
Транспорт
РЖД отменяет ряд поездов внутри России
Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Российские железные дороги (РЖД) отменили ряд поездов дальнего следования в РФ, а некоторые сократили по частоте курсирования.
Общество
Раскрыта длина майских праздников после объявления выходной недели
Судьбу майских праздников раскрыл первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский, сообщает DEITA.
Экономика
«Отказ от карантина — страшная ошибка»: экономист Сергей Гуриев — об обращении Путина, кризисе и пандемии
Сергей Гуриев: Почему государство не может потратить триллионы рублей, но продолжает отъем денег у населения Об отсутствии карантина в России Главное [в обращении Путина], конечно, это отказ от карантина.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
Общество
Путин ввел каникулы по потребительским и ипотечным кредитам
Президент РФ Владимир Путин ввел на шесть месяцев каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в связи со сложной ситуацией из-за коронавируса.
Политика
Кадыров вывезет граждан РФ из ОАЭ
Грозный, 26 марта 2020, 20:36 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров договорился с руководством ОАЭ о вывозе граждан РФ с территории этого государства.
Общество
Борис Акунин заразился коронавирусом
Последние годы Акунин живет по Франции.
Здоровье
Благодарные за русскую помощь итальянцы хотят Путина и диктатуру
Видеозапись колонны российской спецтехники и автобусов с военными вирусологами, прибывшими для помощи в пандемии COVID-19, вызвала у итальянцев настоящий взрыв благодарности.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам работать в режиме новогодних выходных
Центробанк России рекомендовал банкам на следующей неделе работать в режиме новогодних выходных.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Общество
Губернатор Воронежской области – воронежцам: «Лучше дома»
Воронеж, 26 марта 2020, 19:07 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев выступил с обращением к жителям региона 26 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Спорт
IOI раздаёт первый сезон Hitman, но забрать его не просто
В первый сезон входят шесть основных локаций и миссий — Пролог, Париж, Сапиенца, Марракеш и Бангкок — и три добавочных эпизода.