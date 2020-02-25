Президент России Владимир Путин рассказал о своих отношениях с председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным и президентом Сбербанка Германом Грефом. Об этом он поговорил с журналистом Андреем Ванденко в третьей серии спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Путин рассказал, когда ему пришлось «цыкнуть» на Кудрина и Грефа

Шоу-бизнес Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".

Энергетика «Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев Цена на газ для украинского населения в феврале снизилась на 15% по сравнению с январём 2020 года и стала самой низкой с апреля 2016 года, заявили в «Нафтогазе».

Происшествия Татьяне Чорновол предъявили подозрение в препятствовании работе журналиста В Бюро не называют имени Чорновол, однако в день происшествия журналист издания «Правовой контроль Украины» Дмитрий Кучер заявлял, что 18 октября она вырвала телефон у него из рук в зале заседаний суда во время процесса над Пашинским.

Политика Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным "Четырехсторонняя встреча с участием (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта", - сказал Эрдоган журналистам.

Общество Россияне стали экономить на продуктах Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.

Единоборства Уайлдер обвинил свой костюм в поражении от Фьюри Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер пожалел, что выходил на бой с британцем Тайсоном Фьюри в 20-килограммовом костюме.

Политика Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.

Авто Pininfarina анонсировала специальную версию Battista Автомобиль, официально получивший название Pininfarina Battista Anniversario, будет выпущен лимитированным тиражом всего в 5 единиц и станет символом 90-летия Pininfarina, отмечает издание 32cars.ru.

Экономика Несколько сахарных заводов закрываются в России Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.

Экономика Каждый новорожденный в России обходится бюджету в 8 млн рублей Власти страны решили демографическую проблему при помощи социальных поддержек роженицам Глава Российского государства Владимир Путин и правительство – как в новом, так и в предыдущем составе – выступают за улучшение демографической обстановки в стране и разрабатывают меры государственной поддержки, которые бы способствовали увеличению рождаемости в стране.

Общество Украинскую станцию в Антарктиде накрыл «кровавый снег» На украинской антарктической станции «Академик Вернадский» образовался снег красного цвета, это связано с цветением водорослей, сообщается на странице Министерства образования и науки Украины в Facebook.

Общество Суд прекратил дело против международного «Мемориала» Тверской суд Москвы принял решение прекратить административное дело в отношении международного "Мемориала" о нарушении закона об иностранных агентах.

Финансы Курс доллара поднялся до 65 рублей Курс евро после 11.00 вторника превышал 70,6 рубля, он также поднялся сегодня к российской валюте более чем на один рубль.