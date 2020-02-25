Политика
Вечерняя МоскваПутин рассказал, когда ему пришлось «цыкнуть» на Кудрина и Грефа
Президент России Владимир Путин рассказал о своих отношениях с председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным и президентом Сбербанка Германом Грефом. Об этом он поговорил с журналистом Андреем Ванденко в третьей серии спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».
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Путин: Кудрин и Греф были против строительства кольцевой дороги в Петербурге
Телеканал Санкт-Петербург03:22
Пришлось «цыкнуть»: Владимир Путин рассказал, как обсуждал строительство КАДа в Петербурге с министрами
Петербургский дневник02:38
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Политика
Трамп заявил о планах поставить Индии вертолёты на $3 млрд
Армия и оружие
120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса
На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
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Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской
Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев
Цена на газ для украинского населения в феврале снизилась на 15% по сравнению с январём 2020 года и стала самой низкой с апреля 2016 года, заявили в «Нафтогазе».
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Иванова вышла замуж за режиссера Джаника Файзиева
Иванова до сих пор не любит говорить о своем супруге, но иногда они появляются вместе на публике.
Политика
Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты РФ.
Происшествия
Татьяне Чорновол предъявили подозрение в препятствовании работе журналиста
В Бюро не называют имени Чорновол, однако в день происшествия журналист издания «Правовой контроль Украины» Дмитрий Кучер заявлял, что 18 октября она вырвала телефон у него из рук в зале заседаний суда во время процесса над Пашинским.
Общество
Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину.
Политика
Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным
"Четырехсторонняя встреча с участием (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта", - сказал Эрдоган журналистам.
Общество
Россияне стали экономить на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Единоборства
Уайлдер обвинил свой костюм в поражении от Фьюри
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер пожалел, что выходил на бой с британцем Тайсоном Фьюри в 20-килограммовом костюме.
Гаджеты
IPhone 9 будет доступен в шести цветах
Политика
Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году
В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
Авто
Pininfarina анонсировала специальную версию Battista
Автомобиль, официально получивший название Pininfarina Battista Anniversario, будет выпущен лимитированным тиражом всего в 5 единиц и станет символом 90-летия Pininfarina, отмечает издание 32cars.ru.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Экономика
Каждый новорожденный в России обходится бюджету в 8 млн рублей
Власти страны решили демографическую проблему при помощи социальных поддержек роженицам Глава Российского государства Владимир Путин и правительство – как в новом, так и в предыдущем составе – выступают за улучшение демографической обстановки в стране и разрабатывают меры государственной поддержки, которые бы способствовали увеличению рождаемости в стране.
Общество
Украинскую станцию в Антарктиде накрыл «кровавый снег»
На украинской антарктической станции «Академик Вернадский» образовался снег красного цвета, это связано с цветением водорослей, сообщается на странице Министерства образования и науки Украины в Facebook.
Политика
Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля
Рабочая группа по Конституции встретится с Владимиром Путиным 26 февраля.
Общество
Суд прекратил дело против международного «Мемориала»
Тверской суд Москвы принял решение прекратить административное дело в отношении международного "Мемориала" о нарушении закона об иностранных агентах.
Финансы
Курс доллара поднялся до 65 рублей
Курс евро после 11.00 вторника превышал 70,6 рубля, он также поднялся сегодня к российской валюте более чем на один рубль.
Общество
Украинцам начали приходить счета за коммуналку на десятки тысяч гривен
Жителям украинской столицы начали приходить счета на десятки тысяч гривен. «Реформа» началась после прошлогоднего скандала с газом.
Хоккей
Стало известно звено Ковальчука в «Вашингтоне»
Журналист издания The Athletic Тарик Эль-Башир раскрыл информацию, в каком звене планирует использовать выменянного из "Монреаль Канадиенс" Илью Ковальчука главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Тодд Рирден.
Общество
Россия приостанавливает работу торгпредставительств в США и Прибалтике
Минпромторг приостанавливает работу российских торговых представительств в США и странах Балтии.
Гаджеты
Компания Realme анонсировала смартфон X50 Pro 5G
Realme X50 Pro 5G оснащен топовым чипсетом Snapdragon 865. Объем ОЗУ — 6/8/12 Гб, а ПЗУ — 128/256 Гб.
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