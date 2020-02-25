Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПутин рассказал, когда ему пришлось «цыкнуть» на Кудрина и Грефа

Президент России Владимир Путин рассказал о своих отношениях с председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным и президентом Сбербанка Германом Грефом. Об этом он поговорил с журналистом Андреем Ванденко в третьей серии спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».
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