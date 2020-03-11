Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал силовую операцию против Абхазии и Южной Осетии в 2008 году вопреки обещанию, данному президенту России Владимиру Путину, рассказал российский лидер. По его словам, именно с Саакашвили связано напряжение в отношениях России и Грузии.

Путин рассказал о бегающем по крышам Саакашвили

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