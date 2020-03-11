Политика
Газета.RuПутин рассказал о бегающем по крышам Саакашвили
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал силовую операцию против Абхазии и Южной Осетии в 2008 году вопреки обещанию, данному президенту России Владимиру Путину, рассказал российский лидер. По его словам, именно с Саакашвили связано напряжение в отношениях России и Грузии.
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Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина
Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, «как и любому гражданину», снова избираться.
Музыка
Группа «Время и стекло» объявила о распаде
Финансы
Официальный курс евро снизился до 81,02 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, снизился на 83,81 копейки – до 81,0207 рубля, курс доллара – на 54,88 копейки, до 71,472 рубля, следует из данных регулятора.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
Общество
В Челябинске отменили концерт панк-группы «Порнофильмы»
Челябинский клуб «Галактика развлечений» расторг договор о проведении концерта «Порнофильмов», который должен был пройти сегодня.
Общество
Авиакомпания «Победа» приостановила рейсы в Израиль
Авиакомпания «Победа» объявила о том, что с 12 марта по 12 мая приостанавливает полеты в Израиль, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Автосалон в Нью-Йорке перенесли на август из-за коронавируса
Только что вышел пресс-релиз от организаторов Нью-Йорскского автосалона, который сообщает, что шоу перенесено на конец августа из-за распространения коронавируса.
Политика
Путин оценил отношения России и США на «троечку»
Среди положительных аспектов отношений России и США Путин назвал сотрудничество в борьбе с терроризмом и увеличение за последние два года товарооборота.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Россию придет резкое похолодание.
Здоровье
Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ
Первый же человек, излечившийся от ВИЧ, избавился от вируса 13 лет назад. Ему также пересадили донорский костный мозг.
Футбол
«Рубин» потерпел первое поражение при Слуцком
Политика
Путин проводит встречу с Медведчуком в Кремле
Российский лидер Владимир Путин в Кремле проводит встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, а также спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Происшествия
Следователи требуют арестовать челябинского депутата Алесю Субботину
Челябинск, 11 марта 2020, 11:07 — REGNUM В Челябинске следователи настаивают на аресте депутата Калининского райсовета Алеси Субботиной.
Политика
Эрдоган назвал условие для закрытия границы с ЕС для беженцев
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не закроет границу с Евросоюзом для беженцев, пока ЕС не выполнит свои обязательства по миграционному соглашению 2016 года.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Энергетика
Силуанов заявил о готовности России к обвалу цен на нефть
После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Общество
В США задержан россиянин по подозрению в продаже персональных данных
Господин Фирсов, по их данным, помещен в тюрьму города Нью-Йорка Manhattan Detention Complex.
Политика
«Ъ»: Трамп не приедет в Москву на День победы
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что во время его встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне последний рассказал о своем желании посетить Парад Победы в Москве 9 мая 2020 года, если позволит его график.
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Циркон» запустят с подлодки «Северодвинск»
Гиперзвуковую ракету «Циркон» планируют запустить с подлодки проекта «Северодвинск» после серии пусков с фрегата «Адмирал Горшков».
Общество
Россиян предупредили об опасности частого мытья рук
Частое мытье рук может нанести вред здоровью, несмотря на то, что мытье рук является одним из главных инструментов по борьбе с распространением вирусов.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова выгнала первую няню маленького сына Ратмира
Модель Анастасия Решетова рассказала, с какими сложностями она столкнулась в процессе выборе няни для своего сына Ратмира.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно. 30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями.