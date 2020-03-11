Президент России Владимир Путин заявил, что отношения с Грузией испортились из-за бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом он рассказал в интервью Андрею Ванденко в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Путин рассказал о бегающем по крышам Саакашвили

Политика В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».

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