Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин рассказал о бегающем по крышам Саакашвили

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения с Грузией испортились из-за бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом он рассказал в интервью Андрею Ванденко в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».
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Подробнее о событии

Путин: Саакашвили в 2008 году нарушил обещание не применять силу в Южной Осетии и Абхазии

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Путин не согласился с фразой об «отползании» соседних стран от России

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«Попёр — получил!»: Путин рассказал о нарушенном Саакашвили обещании

Комсомольская правда03:49

Путин рассказал о бегающем по крышам Саакашвили

Lenta.ru03:20

Путин рассказал об «отпрыгнувшей в сторону» Грузии

РЕН ТВ03:10

Путин рассказал об «отпрыгнувшей в сторону» Грузии

Известия02:50

Путин рассказал о бегающем по крышам Саакашвили

Газета.Ru06:18
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Энергетика

Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке

Глава Минэрго России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что цены на бензин в стране не взлетят вслед за резким падением стоимости нефти.
Национальная служба новостей вчера в 06:35
Происшествия

В Грозном пропали оскорблявшие Кадырова в соцсетях жители Дербента

Русская Планета 08:45
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Политика

В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина

Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Smolnarod.ru вчера в 10:36
Политика

Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий

Терешкова предложила два варианта: снять ограничения президентских сроков или добавить поправку, что после принятия новой Конституции сроки обнулятся.
Piter.tv вчера в 07:23
Происшествия

Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье

Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
Коммерсантъ 08:41
Экономика

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
РБК 04:44
Общество

Италия закрыта на карантин по коронавирусу

С сегодняшнего дня — 10 марта — на всей территории Италии из-за ситуации с коронавирусом введен карантин.
Pravda.Ru 09 марта в 21:00
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости 04:03
Общество

Билли Айлиш обнажилась на концерте в знак протеста против бодишейминга

ФАН вчера в 14:59
Общество

На Украине ввели трехнедельный тотальный карантин

Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
Газета.Ru 08:28
Футбол

Рома не полетит в Испанию на матч ЛЕ против «Севильи»

Итальянская "Рома" отказалась лететь в Испанию на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Севильи", передает официальный сайт римского клуба.
Газета.Ru 09:03
Здоровье

Роспотребнадзор призвал не ездить в час пик на общественном транспорте

Роспотребнадзор дал рекомендации, которые помогут россиянам защититься от коронавируса.
Live24 вчера в 05:35
Общество

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин

Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
BFM.ru 07:39
Политика

Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции

Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Право.ру 07:12
Происшествия

В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП

Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
РИА Новости 08:53
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Общество

Лексус и Вован позвонили принцу Гарри и представились Гретой Тунберг

Сусанин 05:17
Экономика

Белоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о рисках роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля.
ТАСС 08:25
Общество

В США из-за коронавируса отменили конференцию по коронавирусу

Совет по международным отношениям США (The Council on Foreign Relations, CFR) из-за коронавируса отменил круглый стол под названием «Ведение бизнеса в условиях коронавируса», сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 09:09
Спорт

Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ

Газета.Ru 07:59
Общество

Минкомсвязь уточнила список российских сайтов с бесплатным доступом

Инициативу предоставить бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам выдвинул президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января.
РБК 06:44
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае

В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно. 30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями.
Российская газета вчера в 03:15
Общество

Вайнштейн предложил убить Дженнифер Энистон

«Джен Энистон должна быть убита», — гласит запись в одном из сообщений.
Культуромания 08:42
Футбол

В Румынии заменили футболиста через 24 секунды после начала матча

Главный тренер ЧФР "Клуж" Дан Петреску заменил 18-летнего полузащитника своей команды Алина Фику спустя 24 секунды после начала матча румынской лиги 1 против "Газ-Метана".
РИА Новости 05:08
Экономика

«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.
Известия вчера в 04:04
Кино

Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Что происходит 06:06
Здоровье

Второй человек в истории излечился от ВИЧ

Второй человек за всю историю полностью излечился от ВИЧ, этот факт подтвердили врачи в докладе, опубликованном в журнале Lancet.
Профиль вчера в 10:39
Общество

Режим домашней изоляции не распространяется на ряд лиц

Режим домашней изоляции не распространяется на дипломатических работников, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора, а также лиц, которые прибывают в российскую столицу в составе официальных делегаций.
Москва 24 08:41
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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