Армия и оружие
Мойка78Путин рассказал о доле современного оружия в армии
Президент России Владимир Путин рассказал о доле современной техники и оружия в войсках. По его словам, в армии и на флоте она уже превышает 68%. Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совбеза.
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Российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%.RT на русском06:03
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США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Происшествия
Зоозащитница изрезала женщину в мехах в церкви
Издание отмечает, что в прошлом году Лоуэлл с ножом атаковала женщину, которая, по ее мнению, носил натуральный мех. В 2012 году защитница животных была задержана после того, как написала в Facebook, что хочет нанять киллера для убийства людей, которые носят меха.
Политика
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В столице Колумбии ввели комендантский час из-за беспорядков.
Общество
Непогода закрыла для полётов аэропорт Благовещенска
Непогода закрыла аэропорт Благовещенска для полётов.
Политика
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Общество
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Армия и оружие
В России планируют создать группировки боевых роботов
Выполнять боевые задачи без непосредственного участия человека будут группировки боевых роботов, которые планируют создать в России к 2025 году.
Общество
Автомобильный двигатель проекта «Кортеж» превратили в авиационный
Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) завершил научно-исследовательскую работу по превращению автомобильного двигателя «Кортежа» в авиационный, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу института.
Авто
Tesla представила электрический пикап Cybertruck
Компания Tesla представила электрический пикап Cybertruck с необычным дизайном и высокими характеристиками.
Спорт
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Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики временно отстранен
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) на время отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина из-за его вмешательства в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщила пресс-служба AIU.
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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло рядом с Курильскими островами
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Общество
Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили
Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.