Российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин рассказал о доле современной техники и оружия в войсках. По его словам, в армии и на флоте она уже превышает 68%. Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совбеза.

Путин рассказал о доле современного оружия в армии

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