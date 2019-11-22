Армия и оружие

Мойка78Мойка78Путин рассказал о доле современного оружия в армии

Президент России Владимир Путин рассказал о доле современной техники и оружия в войсках. По его словам, в армии и на флоте она уже превышает 68%. Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совбеза.
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с чего всё началось

Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

Российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%.
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