Коронавирус

REGNUMREGNUMПутин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
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Владимир Путин
Повышенную нагрузку, риски несут и сотрудники социальных учреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца — с 15 апреля по 15 июля. Сразу оговорюсь, что полагающиеся выплаты за прошедший апрель люди также обязательно получат.
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