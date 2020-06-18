Политика

Discover24Discover24Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят в Кремль

О своих внуках Путин впервые рассказал в 2017 году. В следующем году он отметил, что хотел бы больше общаться с внуками, но времени на то ему не хватает. Также он заявил, что, вопреки распространённому мнению, его внуки живут в Москве.
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Куда не ступала нога журналиста: неизвестные детали работы президента в Кремле

Вести.Ru13:48

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

РБК07:54

Путин рассказал, что внуки звонят ему на работу в Кремль

ТАСС07:20

Путин рассказал о звонках внуков в его рабочий кабинет

RT на русском07:12

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Интерфакс07:11

Внуки научились звонить Путину в Кремль

Национальная служба новостей07:07

Путин рассказал о звонках внуков в Кремль

РИА Новости07:04
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Наука

Для работы с синхротроном СКИФ потребуется около 500 специалистов

Atas.info 03:46
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Общество

Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
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Общество

Выданные до 11 июня школьные аттестаты могут стать действительными

Школьные аттестаты, выданные до приказа Минпросвещения РФ о выдачи документов без экзаменов, хотят признать действительными.
Газета.Ru вчера в 16:49
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Здоровье

В Петербурге испытают новое лекарство от рака

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины и ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработали лекарство от рака на основе вакцины от оспы.
АБН 05:11
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Киберспорт

Осенью Apex Legends выйдет в Steam и на Nintendo Switch — между всеми платформами будет кроссплей

Осенью в Apex Legends появится кроссплей между всеми платформами, где будет доступен шутер, а именно — ПК (Steam и Origin), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
CyberSport.ru 19:22
Экономика

Новую прибавку к пенсии получат три категории россиян с 1 августа

Сразу несколько категорий российских пенсионеров получат прибавку к пенсии после 1 августа.
Народные новости 09:00
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Общество

В Госдуме предложили снизить транспортный налог

Депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением снизить транспортный налог на 25% в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
Известия 11:55
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Технологии

Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
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Политика

Наивысший в истории человечества: Трамп обещал США рекорд по ВВП

РИА Новости Как отметил глава Белого дома Дональд Трамп, ВВП США в III квартале 2020 года достигнет самого высокого показателя в истории человечества.
РЕН ТВ 18:53
Политика

Путин напомнил о причинах Второй мировой войны

Москва, 18 июня 2020, 22:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин напомнил о причинах Второй мировой войны в своей статье, приуроченной к 75-летию Победы, опубликованной 18 июня в The National Interest.
REGNUM 15:14
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Игры

Electronic Arts обновили правила поведения в играх

Стало известно, что компания Electronic Arts обновила правила поведения в своих играх.
Vprognoze.ru 12:05
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Армия и оружие

Китай: Украина опозорилась, вступив в конфронтацию с Россией

Киев поставлял РФ двигатели вплоть до 2014 года.
ГЛАС.RU 09:18
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Экономика

Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества

Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
Ведомости вчера в 11:43
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Авто

Rezvani представил тизер для «чудовищного» пикапа Hercules 6x6

Ожидается, что новый Rezvani Hercules 6x6 будет базироваться на внедорожнике Jeep Wrangler JL, как и ранее представленный Tank X, так что можно сказать, что перед нами практически тот же Wrangler, только с грузовой платформой и шестью ведущими колесами.
CarsWeek.ru вчера в 03:32
Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
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Авто

Продажи LADA в ЕС упали более чем в 2 раза

Европейские продажи LADA, чей уход из ЕС официально подтвердился пару недель назад, в мае снизились в 3,2 раза и составили 128 единиц.
Автоновости дня вчера в 03:44
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Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
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Шоу-бизнес

Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд

Ранее Депп, находясь в процессе развода с Херд, заявлял, что она начала ему изменять с Маском спустя месяц после свадьбы.
Московский Комсомолец 14:29
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Происшествия

Семилетний ребенок погиб в Санкт-Петербурге от удара молнии

Семилетний мальчик погиб от удара молнии вечером в четверг, 18 июня, в Санкт-Петербургe на берегу Финского залива.
Известия 16:10
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
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Происшествия

Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю

Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 22:24
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Шоу-бизнес

Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

РИА Новости 17:00
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Политика

Соперника Лукашенко на выборах доставили на допрос

Экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, планирующего принять участие в выборах президента Республики Беларусь, доставили на допрос вместе с сыном Эдуардом, сообщает в телеграм-канале Белтелерадиокомпании .
ИжевскИнфо.РУ 06:39
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
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Общество

Опальный священник захватил женский монастырь на Урале

Опальный священник захватил женский монастырь на Урале Священника запретили в служении из-за отношения к пандемии коронавируса.
Экспресс газета вчера в 00:32
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Кино

Зои Кравиц назвала Роберта Паттинсона идеальным Бэтменом

Актриса без лишней скромности даже называет игру Паттинсона великолепной.
Телепрограмма 03:39
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Происшествия

Адвокат назвал отношение семьи Захарова к компенсации от Ефремова

RT на русском 18:19
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Политика

Германия предъявила обвинения возможному убийце соратника Басаева

Генпрокуратура Германии обвиняет гражданина России Вадима К. (он же Вадим С.) в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
Газета.Ru 09:07
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Здоровье

Врач рассказала о способе определить рак по запаху

Известия 16:56
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Кино

В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи

ИнфоСМИ 08:56
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