О своих внуках Путин впервые рассказал в 2017 году. В следующем году он отметил, что хотел бы больше общаться с внуками, но времени на то ему не хватает. Также он заявил, что, вопреки распространённому мнению, его внуки живут в Москве.

Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят в Кремль

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