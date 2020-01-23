Политика

REGNUMREGNUMПутин рассказал о факте из истории блокады Ленинграда, поразившем его

Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле рассказал о поразившем его факте из истории блокады. Церемония открытия памятника состоялась сегодня, 23 января.
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Путин рассказал о поразившем его факте о блокаде Ленинграда

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Путин рассказал о поразившем его факте о ленинградцах во время блокады

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144 тонны крови: Путин рассказал о поразившем его факте из истории блокады

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Путин рассказал о поразившем его факте о блокаде Ленинграда

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Путин рассказал о потрясшем его историческом факте о блокаде Ленинграда

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Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде

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Путин сообщил о потрясшем его факте в истории блокадного Ленинграда

РБК07:34
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В школе в Уфе девочка ранила ножом двоюродную сестру

Ученица одной из школ Ленинского района Уфы ранила ножом свою двоюродную сестру, инцидент произошел в учебном учреждении.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
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Стресс действительно делает седыми волосы

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Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе

В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
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Биатлон

Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
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Путин в Израиле рассказал о погибшем в блокадном Ленинграде брате

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В Болгарии предъявили заочные обвинения «отравителям из России»

Судебные власти Болгарии предъявили заочные обвинения трем гражданам России, которые подозреваются в попытке отравления местного предпринимателя Эмилиана Гебрева и его сына, сообщает News.bg.
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Гаджеты

Роскачество сравнило дорогие и бюджетные смартфоны

«Бюджетные гаджеты готовы составить конкуренцию популярным, но дорогим брендам», — говорится в сообщении.
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Актриса Екатерина Волкова призналась, что смертельно больна

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Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно понадобится выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
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Песков пояснил слова президента Израиля о еврейской бабушке в доме Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил РБК слова президента Израиля Реувена Ривлина о еврейской бабушке, рассказывая о посещении дома, в котором в детстве жил Владимир Путин.
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Разработчик «Сармата» создает многоразовую космическую ракету

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Политика

В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам

В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
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Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН

Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - и. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
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В Китае изолируют еще один город из-за распространения коронавируса

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Росгвардия начала проверку по факту смерти солдата в части в Москве

Росгвардия проводит служебную проверку по факту смерти солдата в воинской части в Москве от удушья.
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Зеленский просил о встрече с Путиным в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский запрашивал возможность провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Израиле, куда оба лидера приедут на памятные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Холокоста.
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Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон

Слухи о возможном романе Питта и Энистон появились еще в начале 2019 года — тогда актер открыто приехал на празднование дня рождения бывшей жены.
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Железные дороги Украины перейдут в управление Германии на 10 лет

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Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
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Район Нижнего Новгорода остался без воды из-за прорыва коллектора

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Бывший российский кавээнщик Александр Гудков стал лицом Gucci

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в беседе с корреспондентом Sport24 прокомментировал ситуацию с переходом нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.
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