Политика
REGNUMПутин рассказал о факте из истории блокады Ленинграда, поразившем его
Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле рассказал о поразившем его факте из истории блокады. Церемония открытия памятника состоялась сегодня, 23 января.
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Спорт
Александра Горячкина сравняла счёт в серии за мировую шахматную корону
Происшествия
В школе в Уфе девочка ранила ножом двоюродную сестру
Ученица одной из школ Ленинского района Уфы ранила ножом свою двоюродную сестру, инцидент произошел в учебном учреждении.
Гаджеты
Представлена колонка JBL Pulse 4
Harman, дочерняя компания Samsung Electronics, специализирующаяся на разработках технологий для автомобильного, потребительского и корпоративного рынков, представляет портативную колонку JBL Pulse 4. Привычная светодиодная подсветка высокого разрешения теперь занимает всю поверхность устройства.
Общество
Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до «ядерной полуночи»
Часы Судного дня переведены на 20 секунд вперед и теперь показывают 23:48:20 до наступления "ядерной полуночи".
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Наука
Стресс действительно делает седыми волосы
Политика
Захарова: Польша начала в отношении России дезинформационную кампанию
Варшава недавно приняла решение о начале дезинформационной кампании в отношении РФ по вопросам Второй мировой войны.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Биатлон
Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
Происшествия
В Болгарии предъявили заочные обвинения «отравителям из России»
Судебные власти Болгарии предъявили заочные обвинения трем гражданам России, которые подозреваются в попытке отравления местного предпринимателя Эмилиана Гебрева и его сына, сообщает News.bg.
Гаджеты
Роскачество сравнило дорогие и бюджетные смартфоны
«Бюджетные гаджеты готовы составить конкуренцию популярным, но дорогим брендам», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова призналась, что смертельно больна
Смахивая слезы Екатерина Волкова признается ведущей Лере Кудрявцевой, что продолжительное время скрывала от родных и близких свой страшный диагноз.
Экономика
«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания
Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно понадобится выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
Политика
Песков пояснил слова президента Израиля о еврейской бабушке в доме Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил РБК слова президента Израиля Реувена Ривлина о еврейской бабушке, рассказывая о посещении дома, в котором в детстве жил Владимир Путин.
Космос
Разработчик «Сармата» создает многоразовую космическую ракету
Политика
В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
Политика
Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - и. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
Происшествия
Росгвардия начала проверку по факту смерти солдата в части в Москве
Росгвардия проводит служебную проверку по факту смерти солдата в воинской части в Москве от удушья.
Политика
Зеленский просил о встрече с Путиным в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский запрашивал возможность провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Израиле, куда оба лидера приедут на памятные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Холокоста.
Шоу-бизнес
Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон
Слухи о возможном романе Питта и Энистон появились еще в начале 2019 года — тогда актер открыто приехал на празднование дня рождения бывшей жены.
Политика
Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций
«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
ЖКХ
Район Нижнего Новгорода остался без воды из-за прорыва коллектора
Часто домов переключат на резервную линию, оставшиеся останутся без горячей и холодной воды.
Культура
Бывший российский кавээнщик Александр Гудков стал лицом Gucci
Футбол
Черчесов: «Аренда Кокорина в „Сочи“ видится разумным решением»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в беседе с корреспондентом Sport24 прокомментировал ситуацию с переходом нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.