Политика

REGNUMREGNUMПутин рассказал о факте из истории блокады Ленинграда, поразившем его

Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле рассказал о поразившем его факте из истории Блокады. Церемония открытия памятника состоялась сегодня, 23 января.
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Путин сообщил о потрясшем его факте в истории блокадного Ленинграда

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