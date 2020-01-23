Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле рассказал о поразившем его факте из истории Блокады. Церемония открытия памятника состоялась сегодня, 23 января.

Путин рассказал о факте из истории блокады Ленинграда, поразившем его

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