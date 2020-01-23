Политика
REGNUMПутин рассказал о факте из истории блокады Ленинграда, поразившем его
Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле рассказал о поразившем его факте из истории блокады. Церемония открытия памятника состоялась сегодня, 23 января.
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Политика
ЦРУ рассекретило архивные документы о Второй мировой войне
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) рассекретило документы по Второй мировой войне, в частности, данные об украинском националисте Степане Бандере.
Финансы
Облигации Минфина РФ на 58 млрд рублей купил один неизвестный инвестор
Неизвестный инвестор купил облигации облигации министерства финансов Российской Федерации на 58 миллиардов рублей.
Энергетика
Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник
Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Политика
Песков разъяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке
На открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда президент Израиля Реувен Ривлин рассказал о бывшей соседке президента России Владимира Путина, о которой последний уже рассказывал ранее, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Здоровье
Аптечные сети зафиксировали ажиотажный спрос на медицинские маски
Как рассказала РБК исполнительный директор аптечной сети «Эвалар» Светлана Кошелева, за последние два дня сеть фиксирует небольшой рост продаж масок.
Общество
Винника экстрадировали во Францию
Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic.
Хоккей
СКА забросил семь шайб «Барысу»
Политика
Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Армия и оружие
Коалиция США приостановила операции в Ираке
Антитеррористическая коалиция под руководством Соединенных Штатов «в основном» приостановила операции в Ираке, сосредоточившись на защите самой себя.
Происшествия
В Улан-Удэ стая собак напала на первоклассника
Обновлено В Улан-Удэ стая собак напала на ученика первого класса. Об этом сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков в соцсети.
Наука
Подтверждено существование излучения Хокинга
Ученые Университета Уотерлу в Канаде получили первое подтверждение существования излучения Хокинга у черных дыр.
Авто
General Motors показала беспилотный шаттл Origin
Компания Cruise, принадлежащая General Motors, представила беспилотный шаттл Origin.
Фигурное катание
Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Гаджеты
Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone
Apple запустит производство модели iPhone, внешне похожей на iPhone 8, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
Политика
Лондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран
Лондон ждет дополнительных деталей о предложении президента России Владимира Путина провести саммит с лидерами пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Наука
Австралийский кратер оказался самым древним на Земле
Ученые обнаружили самый древний гигантский кратер на Земле.
Театры
Актеры МХАТа записали обращение к главе Минкульта Любимовой
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова попытался повторить шпагат Волочковой
Сын российского художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов-Затравкин бросил вызов балерине Анастасии Волочковой, опубликовав в Instagram фото своей версии шпагата.
Происшествия
Суд отказался сократить срок ареста Емельяненко
Краснодарский краевой суд отказал бойцу MMA Александру Емельяненко, наказанному за мелкое хулиганство в Анапе, в удовлетворении апелляционной жалобы, и не сократил ему недельный срок ареста до трёх суток, сообщает пресс-служба инстанции.
Шоу-бизнес
Отец Ивана Урганта рассказал о призывах убить его сына
Отец телеведущего Ивана Урганта Андрей Ургант в интервью газете "Собеседник" напомнил о призывах убить его сына несколько лет назад.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Политика
Латвия опустилась на 44-е место в рейтинге восприятия коррупции
В рейтинге восприятия коррупции, который ежегодно публикует Transparency International, Латвия потеряла две позиции и скатилась на 44-е место из 180 стран мира.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
В качестве причин для сдвига стрелок ученые называют рост ядерной угрозы, недостаточные действия в вопросе климатических изменений и кампании по распространению дезинформации в киберпространстве.
Происшествия
Госпитализированным в Петербурге не подтвержден диагноз «коронавирус»
Ни у одного из госпитализированных сегодня, 22 января, молодых людей диагноз «коронавирус» пока не подтвержден, сообщили в Минздраве России.
Кино
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Политика
Трамп хочет огласить план ближневосточного урегулирования до 28 января
Президент Дональд Трамп намерен огласить план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 явнаря встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. об этом сам американский лидер заявил во время встречи с журналистами.
Наука
В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях
Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Экономика
«Победа» предупредила о возможном повышении цен на авиабилеты
Авиакомпания "Победа" может повысить стоимость авиабилетов на региональные рейсы летнего расписания, которое обычно вводится в конце марта.