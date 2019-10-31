Общество
RT на русскомПутин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения
Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями общественности Калининградской области.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин на встрече с общественниками в Калининградской области раскритиковал национальный проект «Здравоохранение». По мнению главы государства, средств на первичное звено медицины выделено недостаточно.Новые Известия10:29
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Путин заявил о недостаточном финансировании первичного звена здравоохранения
Rambler News Service06:23
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 13:12, Вашингтон
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