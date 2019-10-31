Общество

RT на русскомRT на русскомПутин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями общественности Калининградской области.
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с чего всё началось

Путин раскритиковал нацпроект «Здравоохранение»

Президент России Владимир Путин на встрече с общественниками в Калининградской области раскритиковал национальный проект «Здравоохранение». По мнению главы государства, средств на первичное звено медицины выделено недостаточно.
Новые Известия10:29

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«Болевые точки» здравоохранения: о чем Путин говорил на Госсовете

РЕН ТВ10:24

Путин рассказал о финансировании первичного звена здравоохранения

РИА Новости07:03

Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения

RT на русском06:42

Путин раскритиковал объем финансирования первичного звена медицины в рамках нацпроекта

Известия06:27

Путин заявил о недостаточном финансировании первичного звена здравоохранения

Rambler News Service06:23

Путин раскритиковал расходование средств в медицине

Lenta.ru06:18

Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения

РБК07:45
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 13:12, Вашингтон
Армия и оружие

Премьер-министр Норвегии: российские подлодки не несут угрозу Норвегии

В сообщении говорится, что премьер-министр Норвегии заявила о том, что для защиты своей территории от российских субмарин и существует членство в НАТО.
Красная весна вчера в 12:44
Армия и оружие

«Исламское государство» подтвердило смерть аль-Багдади

Lenta.ru 11:20
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия 12:40
Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК. Подозреваемого сразу же задержали.
РИА Новости 08:57
Политика

Рогозин заявил о завышенных ожиданиях от Роскосмоса

Мнение российских граждан о потенциале страны в космосе превышает возможности Роскосмоса, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Взгляд.ру 07:12
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 12:46
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Эксперты объяснили, надо ли клеить знак «Шипы» этой зимой

Новая история знака «Ш» началась в 2017 году.
За рулем Кубань 05:49
Политика

Генсек НАТО забыл про Зеленского на заседании в Киеве

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил оплошность на заседании с президентом Украины Владимиром Зеленским, не предоставив ему слово во время открытого мероприятия для представителей СМИ.
Известия 09:35
Политика

Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, продвигающую процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.
Коммерсантъ 12:27
Происшествия

В аэропорт Екатеринбурга поступило сообщение об угрозе взрыва самолета

Интерфакс 13:05
Армия и оружие

Замсекретаря СНБО Украины рассказал о производстве оружия в стране

Украина самостоятельно производит системы залпового огня, а также противотанковые комплексы, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос, сообщило 31 октября издание «Апостроф».
REGNUM 08:07
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Армия и оружие

Под Петровским ВСУ ликвидировали двух украинских нацистов

ИА Новороссия 09:29
Кино

Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»

Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
ТАСС 12:27
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине

В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Известия 11:09
Политика

Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском

Московский Комсомолец 05:54
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Lenta.ru 05:56
Происшествия

СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка

РИА Новости 10:37
Экономика

Россия достроит начатый СССР в 1979 году сталелитейный завод в Нигерии

На строительство завода мощностью 3 млн т в год, начатое еще в 1979 году при содействии Советского Союза, было направлено $8 млрд.
РБК 12:20
Общество

ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов

Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.
Коммерсантъ 08:44
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 07:22
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Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2

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News.ru 10:50
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Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
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Загитова представила новый показательный номер

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Первый вернувшийся в Россию беглый олигарх получил срок

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Как быстро вампиры истребят человечество: мнение ученых

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Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Кино

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Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе Starbucks, который попал в кадр в четвёртой серии финального сезона саги.
Life.ru 06:16
Политика

Путин сообщил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам.
Газета.Ru вчера в 15:19
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