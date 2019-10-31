Политика
РИА НовостиПутин рассказал о финансировании первичного звена здравоохранения
Вопрос увеличения финансирования первичного звена здравоохранения за счет средств, которые были выделены на стационары, надо обдумать, правильнее увеличивать объемы финансирования первичного звена, заявил президент России Владимир Путин.
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Но вот этот нацпроект… сверстан таким образом, что… на первичку… там где-то около 300 миллиардов, по-моему... 237 миллиардов. Это на шесть лет, до 2024 года. С учетом ситуации, которая сложилась в первичном звене здравоохранения, этого явно недостаточно.
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Футбол
Гендиректор «Зенита»: престиж Кубка России можно поднять только собственными руками
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о престижности Кубка России по футболу.
RT на русском 07:14
Транспорт
Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября
Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября, сообщила журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
РИА Новости 07:36
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Театры
Два пермских театра стали номинантами на премию «Золотая маска»
31 октября были объявлены номинанты Российской Национальной театральной премии "Золотая маска".
Новости Перми 06:03
Общество
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
В министерстве обороны РФ опровергли, что распространенная в СМИ видеозапись с издевательствами над солдатом имеет отношение к рядовому Рамилю Шамсутдинову, который 25 октября расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае.
Российская газета 06:03
Шоу-бизнес
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44-летняя Яна Рудковская, которая решила стать российской Ким Кардашьян и показать свою жизнь в реалити-шоу, на презентации проекта «ЯнаСупер» рассказала, что ждет зрителей уже в первых сериях.
Блокнот.ру 07:26
Кино
Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России
Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Мойка78 вчера в 21:00
Общество
В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра.
РБК 06:17
Технологии
Вывод на рынок новых продуктов потребовал от AMD увеличения расходов на маркетинг
Источник изображения: AMD Стало известно, например, что на направлениях вычислительных продуктов и графики выручка AMD за минувший квартал выросла на 36 %, и поставки усреднённой по типу продукции в натуральном выражении выросли на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя цена реализации поднялась сразу на 40 %.
3DNews 07:10
Происшествия
Деревянный замок из списка ЮНЕСКО сгорел в Японии
Площадь пожара превысила 4 тыс. кв.м. Огонь уничтожил семь строений на территории замка, в том числе главный дворец.
Интерфакс 07:03
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Гаджеты
Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super
Речь идет о модели Nvidia GeForce GTX 1660 Super.
iXBT.com 29 октября в 09:00
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Шоу-бизнес
Михалкова ушла из «Уральских пельменей»
36-летняя участница шоу "Уральские пельмени", актриса и телеведущая Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива.
Российская газета вчера в 06:00
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50
Политика
В Раде приняли первое решение о снятии неприкосновенности с депутата
Рада поддержала снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. За такое решение проголосовали 332 депутата.
RT на русском 07:00
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU вчера в 23:18
Армия и оружие
В НАТО присвоили кодовое обозначение для Су-57
НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение Felon, что в переводе с английского означает "преступник", сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.
Газета.Ru 06:46
Культура
Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов
Скончавшийся летом 2009-го американский "король поп-музыки" Майкл Джексон продолжает оставаться самым преуспевающим музыкантом из числа усопших деятелей культуры.
Российская газета 05:39
Политика
В НАТО потребовали от России «изменить поведение»
В заявлении по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, которое состоялось 31 октября в Киеве, говорится о том, что нормального ведения дел с Россией не может быть до тех пор, пока она существенно не изменит поведение на мировой арене: будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства.
Вести.Ru 07:17
Политика
Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
RT на русском 06:04
Финансы
Медведев надеется, что снижение инфляции улучшит условия кредитования
«Будем надеяться, с учётом макроэкономических условий, которые складываются, — прежде всего, снижение инфляции — эти возможности будут расширяться как для юридических лиц, включая малый бизнес, так и для лиц физических», — сказал Дмитрий Медведев, уточнив, что в первую очередь речь идёт об ипотечном и потребительском кредитовании.
Парламентская газета 08:04
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru вчера в 03:07
Экономика
Калининградцы смогут самостоятельно формировать собственную пенсию
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений С середины 2021 года россияне смогут формировать самостоятельно собственную пенсию через «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Калининград 24 06:43
Культура
Международная биеннале современного искусства открылась в Третьяковке
ТАСС 29 октября в 14:48