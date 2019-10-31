Вопрос увеличения финансирования первичного звена здравоохранения за счет средств, которые были выделены на стационары, надо обдумать, правильнее увеличивать объемы финансирования первичного звена, заявил президент России Владимир Путин.

Происшествия Дверь убийце ребёнка в Нарьян-Маре открыл охранник детсада Сотрудник охранного агентства в детском саду Нарьян-Мара, где во время тихого часа мужчина зарезал шестилетнего ребёнка, дистанционно открыл дверь постороннему человеку.

Политика В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.

Политика В «Нафтогазе» отреагировали на решение по «Северному потоку-2» Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» в своей экономической зоне.

Шоу-бизнес Спектакль в Израиле отыграли без оскандалившейся Вележевой Исполнительный продюсер театральной постановки Ольга Матвейчук рассказала, что спектакль прошел успешно, и в целом на гастрольный график это никак не повлияло, поскольку в спектакле всегда есть второй и третий состав.

Шоу-бизнес Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.

Футбол Никола Влашич: «Бийол забил, как Агуэро» Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после матча с «Уфой» (1:0) оценил перформанс Яки Бийола.

Происшествия СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.

Экономика ЦБ: долговая нагрузка на россиян достигла максимальных показателей Совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ по состоянию на 1 октября 2019 года вырос до 10,6 процента.

Гаджеты Apple купила бренд у российской компании из Зеленограда Американская компания Apple выкупила у российской группы компаний ISBC из Зеленограда торговую марку AIRTAG.

Хоккей «Авангард» расторг контракт с Щербаком Президент «Авангарда» Максим Сушинский сообщил, что омский клуб расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком.

Кино Министру культуры Владимиру Мединскому не понравился фильм «Джокер» Владимир Мединский заявил, что ему пришлось множество писем с требованием запретить показ фильма в России, но министр культуры не увидел для этого никаких оснований, сказав, что каждый в нем может увидеть и пропаганду зла, и пропаганду добра.

Авто Новый кроссовер Ford Mondeo замечен во время прохождения тестов Новый автомобиль будет построен на сверхгибкой платформе Ford C2, которая лежит в основе Focus, и со временем эта архитектура сможет лечь в основу следующей Fiesta и будущего семиместного внедорожника Edge.

Авто BMW отзывает более 4 тыс. автомобилей 3 и 5 серий Немецкая компания BMW отзывает в России 4 144 автомобиля BMW 3-Series (Е46) и 5-Series (Е39), реализованных с февраля 2000 года по май 2002 год.

Фигурное катание Загитова, Косторная и Сотскова выйдут на лед Гренобля в Гран-при В женских соревнованиях, которые начнутся 1 ноября в 20:15 по московскому времени, свои короткие программы представят россиянки Алина Загитова, Алена Косторная и Мария Сотскова.

Общество Счетная палата нашла средства на поддержку российского кино в офшорах Как следует из отчета надзорного ведомства, система господдержки российского кино непрозрачна, а выделяемые на кино деньги уходят в офшоры.

Политика Президент Чили отменил саммит АТЭС и климатический форум Президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит АТЭС и климатический форум COP25.

Происшествия Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.

Происшествия Деревянный замок из списка ЮНЕСКО сгорел в Японии Площадь пожара превысила 4 тыс. кв.м. Огонь уничтожил семь строений на территории замка, в том числе главный дворец.

Политика Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.

Шоу-бизнес Сальма Хайек показала свою роскошную фигуру в купальнике на новых фото Сальма Хайек, американская киноактриса, решила порадовать своих подписчиков в «Инстаграме», опубликовав сразу две фотографии, на которых она запечатлена в розово-красном купальнике.

Футбол «Оренбург» проиграл «Химкам» в Кубке России В матче 1/8 финала Кубка России "Химки" на выезде одолели "Оренбург" и вышли в четвертьфинал турнира.

Авто АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4 АвтоВАЗ презентовал первую партию Lada 4x4 нового поколения.

Космос В Жуковском прошёл этап испытаний космического корабля «Орёл» Отмечается, что отделение крышки связано с работой парашютной системы аппарата, поэтому эта функция непосредственно влияет на обеспечение безопасности экипажа.