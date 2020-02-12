Политика

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал о финансовых резервах России

Президент России Владимир Путин рассказал о накопленных Россией финансовых резервах. По его словам, к настоящему моменту резервы Фонда национального благосостояния России превышают $125 млрд, а международные резервы составляют $560 млрд.
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с чего всё началось
«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше 5–7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых», — цитирует
 слова президента пресс-служба Кремля.
РБК12 февраля в 06:07

Подробнее о событии

Парадоксальный Путин: президент запускает новый инвестиционный цикл

News.ru12 февраля в 12:35

Путин рассказал о финансовых резервах России

RT на русском12 февраля в 06:19

Путин назвал главные задачи властей в экономике

РБК12 февраля в 06:38

Путин назвал резервы России в $560 млрд гарантом прочности экономики

SM News12 февраля в 06:26

Путин: резервная система гарантирует прочность российской экономики

Экономика сегодня12 февраля в 06:24

Путин рассказал о финансовых резервах России

Lenta.ru12 февраля в 06:44

Путин: динамика ВВП России увеличилась до 2,3%

REGNUM12 февраля в 06:14
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Биатлон

Устюгов прокомментировал решение IBU о дисквалификации

Российский биатлонист Евгений Устюгов заявил, что не удивлен решению Международного союза биатлонистов (IBU) о его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Известия 09:01
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

РБК 09:13
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия вчера в 02:04
Общество

ФСБ задержала в Азовском море судно с украинцами

Пограничное управление крымского ФСБ задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя гражданами Украины.
Коммерсантъ 05:21
Политика

Зеленский выступил за совместное патрулирование границы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Мюнхене рассказал, что поднимал на встрече «нормандской четвёрки» вопрос обеспечения безопасности подготовки выборов в Донбассе.
News.ru 08:43
Политика

В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»

Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Газета.Ru вчера в 17:27
Общество

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Вести.Ru 05:21
Политика

Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Газета.Ru вчера в 12:14
Общество

75 лет назад произошла бомбардировка Праги американской авиацией

Газета.Ru вчера в 00:50
Биатлон

Биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира

Вести.Ru 09:49
Армия и оружие

В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК

Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Lenta.ru 08:23
Политика

МИД КНР назвал США угрозой для Китая

"Кто для кого представляет угрозу, понятно с первого взгляда", – поясняет Ван И. В качестве аргумента своих слов он привел тот факт, что китайский парламент никогда не принимал никаких законов, которые касались бы внутренних дел Соединенных Штатов Америки.
ФАН 00:42
Политика

Лавров оценил договоренности России и Турции по Идлибу

Договоренности России и Турции по сирийскому Идлибу не означают отказа от борьбы там с террористами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 10:22
Общество

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Российская газета вчера в 01:11
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Происшествия

Мужчине, сбитому худруком «Лицедеев», ампутировали ногу

Художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев, находясь за рулем своего BMW, сбил мужчину в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 08:12
Экономика

В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски

Все категории алкогольных напитков за исключением водки демонстрировали рост продаж на российском рынке в 2019 году, свидетельствуют данные исследования Nielsen.
Интерфакс 13 февраля в 04:44
Происшествия

Названа возможная причина гибели машиниста «Ласточки» во Владимире

Российская газета 08:13
Происшествия

Разрешившего строительство на берегу Байкала чиновника задержали

Мой Брянск вчера в 00:18
Технологии

Российское ПО начнут устанавливать на смартфоны и умные часы

С 1 июля 2020 года смартфоны и умные часы уже смогут продаваться с российскими аудиовизуальными сервисами, картами, поиском и антивирусом.
ToDay News Ufa 09:38
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Футбол

«Манчестер Сити» оспорит отстранение от еврокубков в CAS

«Манчестер Сити» объявил, что будет оспаривать в Спортивном арбитражном суде (CAS) отстранение на два сезона от еврокубков со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Известия вчера в 15:12
Общество

В Петербурге задержали участников акции в защиту Конституции

В Петербурге сотрудники полиции задержали участников акции против внесения изменений в Конституцию России.
РБК Санкт-Петербург 09:48
Политика

Макрон признал провал антироссийских санкций

Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Lenta.ru 07:22
Общество

В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса

В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
BFM.ru 05:14
Футбол

Мамаев и Еременко выйдут в стартовом составе «Ростова» на матч против АИКа

«Ростов» назвал стартовый состав команды на товарищеский матч против шведского АИКа.
Sport24.ru 09:34
Политика

Лукашенко назвал причину закупки нефти в других странах

Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, об этом, как передает БелТА, заявил 14 февраля президент республики Александр Лукашенко.
REGNUM вчера в 06:09
Политика

Мирный план по Донбассу не устроил Киев

План по урегулированию конфликта на Донбассе, представленный в Германии, исчез с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.
Вести.Ru вчера в 23:18
Авто

Первый электрокар Dacia появится до 2022 года

Особый интерес вызывает модель, которая обозначена как Dacia Urban City car и расположилась в категории BEV, наряду с вышеупомянутой моделью на основе CMF-EV.
SpeedMe вчера в 07:28
Происшествия

Путин помиловал трех граждан России

Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Газета.Ru вчера в 15:13
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