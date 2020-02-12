Политика
RT на русскомПутин рассказал о финансовых резервах России
Президент России Владимир Путин рассказал о накопленных Россией финансовых резервах. По его словам, к настоящему моменту резервы Фонда национального благосостояния России превышают $125 млрд, а международные резервы составляют $560 млрд.
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с чего всё началось
«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше 5–7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых», — цитирует слова президента пресс-служба Кремля.РБК12 февраля в 06:07
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Путин: резервная система гарантирует прочность российской экономики
Экономика сегодня12 февраля в 06:24
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Биатлон
Устюгов прокомментировал решение IBU о дисквалификации
Российский биатлонист Евгений Устюгов заявил, что не удивлен решению Международного союза биатлонистов (IBU) о его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Общество
ФСБ задержала в Азовском море судно с украинцами
Пограничное управление крымского ФСБ задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя гражданами Украины.
Политика
Зеленский выступил за совместное патрулирование границы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Мюнхене рассказал, что поднимал на встрече «нормандской четвёрки» вопрос обеспечения безопасности подготовки выборов в Донбассе.
Политика
В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»
Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Общество
Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Политика
Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Общество
75 лет назад произошла бомбардировка Праги американской авиацией
Армия и оружие
В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК
Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Политика
МИД КНР назвал США угрозой для Китая
"Кто для кого представляет угрозу, понятно с первого взгляда", – поясняет Ван И. В качестве аргумента своих слов он привел тот факт, что китайский парламент никогда не принимал никаких законов, которые касались бы внутренних дел Соединенных Штатов Америки.
Политика
Лавров оценил договоренности России и Турции по Идлибу
Договоренности России и Турции по сирийскому Идлибу не означают отказа от борьбы там с террористами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Происшествия
Мужчине, сбитому худруком «Лицедеев», ампутировали ногу
Художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев, находясь за рулем своего BMW, сбил мужчину в Санкт-Петербурге.
Экономика
В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски
Все категории алкогольных напитков за исключением водки демонстрировали рост продаж на российском рынке в 2019 году, свидетельствуют данные исследования Nielsen.
Происшествия
Названа возможная причина гибели машиниста «Ласточки» во Владимире
Происшествия
Разрешившего строительство на берегу Байкала чиновника задержали
Технологии
Российское ПО начнут устанавливать на смартфоны и умные часы
С 1 июля 2020 года смартфоны и умные часы уже смогут продаваться с российскими аудиовизуальными сервисами, картами, поиском и антивирусом.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Футбол
«Манчестер Сити» оспорит отстранение от еврокубков в CAS
«Манчестер Сити» объявил, что будет оспаривать в Спортивном арбитражном суде (CAS) отстранение на два сезона от еврокубков со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Общество
В Петербурге задержали участников акции в защиту Конституции
В Петербурге сотрудники полиции задержали участников акции против внесения изменений в Конституцию России.
Политика
Макрон признал провал антироссийских санкций
Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Общество
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Футбол
Мамаев и Еременко выйдут в стартовом составе «Ростова» на матч против АИКа
«Ростов» назвал стартовый состав команды на товарищеский матч против шведского АИКа.
Политика
Лукашенко назвал причину закупки нефти в других странах
Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, об этом, как передает БелТА, заявил 14 февраля президент республики Александр Лукашенко.
Политика
Мирный план по Донбассу не устроил Киев
План по урегулированию конфликта на Донбассе, представленный в Германии, исчез с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.
Авто
Первый электрокар Dacia появится до 2022 года
Особый интерес вызывает модель, которая обозначена как Dacia Urban City car и расположилась в категории BEV, наряду с вышеупомянутой моделью на основе CMF-EV.
Происшествия
Путин помиловал трех граждан России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.