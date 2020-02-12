с чего всё началось

Президент России Владимир Путин рассказал о накопленных Россией финансовых резервах. По его словам, к настоящему моменту резервы Фонда национального благосостояния России превышают $125 млрд, а международные резервы составляют $560 млрд.

Биатлон Устюгов прокомментировал решение IBU о дисквалификации Российский биатлонист Евгений Устюгов заявил, что не удивлен решению Международного союза биатлонистов (IBU) о его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Общество Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.

Политика Зеленский выступил за совместное патрулирование границы в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Мюнхене рассказал, что поднимал на встрече «нормандской четвёрки» вопрос обеспечения безопасности подготовки выборов в Донбассе.

Общество Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.

Политика Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.

Политика МИД КНР назвал США угрозой для Китая "Кто для кого представляет угрозу, понятно с первого взгляда", – поясняет Ван И. В качестве аргумента своих слов он привел тот факт, что китайский парламент никогда не принимал никаких законов, которые касались бы внутренних дел Соединенных Штатов Америки.

Политика Лавров оценил договоренности России и Турции по Идлибу Договоренности России и Турции по сирийскому Идлибу не означают отказа от борьбы там с террористами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Общество Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.

Футбол «Манчестер Сити» оспорит отстранение от еврокубков в CAS «Манчестер Сити» объявил, что будет оспаривать в Спортивном арбитражном суде (CAS) отстранение на два сезона от еврокубков со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Политика Макрон признал провал антироссийских санкций Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.

Общество В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.

Политика Лукашенко назвал причину закупки нефти в других странах Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, об этом, как передает БелТА, заявил 14 февраля президент республики Александр Лукашенко.

Авто Первый электрокар Dacia появится до 2022 года Особый интерес вызывает модель, которая обозначена как Dacia Urban City car и расположилась в категории BEV, наряду с вышеупомянутой моделью на основе CMF-EV.