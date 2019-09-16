с чего всё началось

Считаем важным помочь сирийцам самим определить параметры государственного устройства своей страны. Именно в этих целях на прошлогоднем конгрессе сирийского национального диалога в Сочи и было условлено создать Конституционный комитет.

Работа по формированию Конституционного комитета Сирии почти завершена. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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ЖКХ Россиянам разрешат не устанавливать в квартирах счетчики на тепло «Необходима не обязательная установка счетчиков, а оснащение домов системами автоматического регулирования потребления тепла в зависимости от изменения температуры наружного воздуха и развитие института энергосервисных контрактов», — рассказал «Известиям» замглавы ФАС Виталий Королев.

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