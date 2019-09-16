Политика
РЕН ТВПутин рассказал о формировании Конституционного комитета Сирии
Работа по формированию Конституционного комитета Сирии почти завершена. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Считаем важным помочь сирийцам самим определить параметры государственного устройства своей страны. Именно в этих целях на прошлогоднем конгрессе сирийского национального диалога в Сочи и было условлено создать Конституционный комитет.
с чего всё началось
— Единственное, что мы должны сделать, — добиться, чтобы процедура работы комитета была согласована, прежде всего для того, чтобы члены этого комитета действовали достаточно самостоятельно, не подвергались какому-то давлению извне, — цитирует Путина телеканал «Россия 24».Вечерняя Москва10:47
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 22:01, Вашингтон
Общество
Четыре страны Центральной Америки остались без электричества
Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии.
Газета.Ru 21:02
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.
RT на русском 21:36
Общество
На месте «Зимней вишни» в Кемерове открыли парк Ангелов
В Кемерове открыли сквер, сооружённый на месте торгового центра «Зимняя вишня», где при пожаре в марте 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
RT на русском вчера в 09:00
Авто
Honda готовит к дебюту самый бюджетный кроссовер бренда
Компания Honda уже в следующем году намерена вывести на рынок новый бюджетный кроссовер, который должен стать самым доступным в линейке бренда.
Новые автомобили 14 сентября в 23:44
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Футбол
«Вест Хэм» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Астон Виллой»
Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась вничью — 0:0. На 67-й минуте главный арбитр встречи Майк Дин показал вторую жёлтую карточку защитнику «Вест Хэма» Артуру Масуаку, после чего лондонская команда осталась в меньшинстве.
Чемпионат 16:51
Здоровье
Небывалый урожай груздей вырос на Алтае
REGNUM вчера в 20:01
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев впервые прокомментировал роман экс-супруги с Виторганом
В программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ Плетнев впервые рассказал о том, что он думает о романе экс-жены с Максимом Виторганом.
7Дней.ру 09:40
Интернет
Пользователи сообщили о сбое в работе Google
Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.
RT на русском 21:55
Экономика
Водка может подорожать уже с нового года
Повысить минимальную розничную цену на 8,5%, до 233 рублей за пол-литра, предложил Союз производителей алкогольной продукции.
BFM.ru 13 сентября в 21:46
Культура
Петербуржцы увидели «Сны Спящей красавицы»
Невские Новости 09:06
Авто
В Уфе выставили на торги арестованные автомобили
ИА DixiNews // Новости Уфы 04:03
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
ЖКХ
Россиянам разрешат не устанавливать в квартирах счетчики на тепло
«Необходима не обязательная установка счетчиков, а оснащение домов системами автоматического регулирования потребления тепла в зависимости от изменения температуры наружного воздуха и развитие института энергосервисных контрактов», — рассказал «Известиям» замглавы ФАС Виталий Королев.
URA.Ru 20:01
Здоровье
Нейрохирург назвал симптомы рака головного мозга
Хроническая головная боль, прогрессирующее падение зрения, онемение конечностей могут быть признаками рака головного мозга и поводом для обращения к специалистам.
БИЗНЕС Online 14 сентября в 16:50
Кино
Умер народный артист РСФСР Юрий Колычев
В понедельник на 91-м году жизни умер советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Юрий Колычев, сообщается на сайте Московского государственного театра имени Ленинского комсомола ("Ленкома").
Радио Sputnik 05:59
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400
Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.
ТАСС 14:02
Армия и оружие
В России стартовали войсковые учения «Центр-2019»
Новостной фронт 09:12
Политика
Дания может остановить строительство газопровода «Северный поток — 2»
Прокладка газопровода в Европу по дну Балтийского моря может задержаться на границе территориальных вод Дании, опасается капитан трубоукладочного судна Кенни Хубен, 16 сентября сообщает Reuters.
Красная весна 16:46
Единоборства
Нурмагомедов пожертвовал благотворительному фонду Порье $100 тысяч
Национальная служба новостей 17:35
Политика
Страны ООН приняли рекордное число резолюций за 73-ю сессию Генассамблеи
Государства - члены ООН приняли 341 резолюцию за год работы 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
ТАСС 12:38
Кино
В Англии снимут сольный фильм о Бэтмене
Киностудия Warner Broz. в Англии хочет снять сольный фильм о самом популярном персонаже Бэтмене.
Дни24 16:00
Политика
Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании
У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).
РБК 07:17
Экономика
Лукашенко пообещал обсудить с Россией компенсацию за налоговый маневр
Минску и Москве придется вернуться к обсуждению вопроса о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере, проводимый Россией.
РБК 07:32
Авто
Появилась информация о первом кроссовере Ferrari
Как сообщил технический директор Ferrari Майкл Лайтерс зарубежным СМИ, первый SUV итальянской марки появится в 2022 году.
Тарантас Ньюс 04:37
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Здоровье
Врачей могут начать штрафовать уже с октября
По словам сенатора, в Совете Федерации в профильном комитете обсуждение законопроекта Минздрава пока не проходило, планируется начать его обсуждать в конце сентября.
Инвест-Форсайт 16:24
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 15%
Газета.Ru 14:21