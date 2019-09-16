с чего всё началось

Считаем важным помочь сирийцам самим определить параметры государственного устройства своей страны. Именно в этих целях на прошлогоднем конгрессе сирийского национального диалога в Сочи и было условлено создать Конституционный комитет.

Работа по формированию Конституционного комитета Сирии почти завершена. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Происшествия В Воронеже экс-сотрудники полиции получили реальные сроки за пытки Один из бывших сотрудников полиции, оказавшихся на скамье подсудимых, получил три года колонии, второй — три года и два месяца колонии колонии общего режима, сообщило ТАСС.

Политика Захарова ответила на сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фантастическими сообщения СМИ о слежке российских дипломатов за ФБР.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Общество Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Политика Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.

Космос Ученый высказался о возможности путешествия во времени через черные дыры Индийский ученый Атарва Пальшеткар высказался в пользу путешествий во времени через черные дыры.

Происшествия Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Авто Рестайлинговая Lada 4x4 появится в продаже в 2020 году Nation News сообщало, что Lada Granta в январе признали самой популярной моделью в России.

Шоу-бизнес Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.

Шоу-бизнес Дарья Мороз рассекретила имя дочки Виктории Исаковой Дарья рассказала о том, что их связывает. Виктория Исакова — одна из самых скрытных российских актрис.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Экономика Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".

Шоу-бизнес Разин пообещал засудить Первый канал из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что подаст в суд на Первый канал после программы «Пусть говорят» про актрису Анастасию Заворотнюк.

Шоу-бизнес Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Общество Львы смогут очаровать кого угодно, а Водолеям пора раскрыться Подобрав правильный подход к начальству, вы сможете заложить прочный фундамент для дальнейшего карьерного роста.

Футбол «Ростов» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ "Ростов" одолел грозненский "Ахмат" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мачт завершился со счетом 2:1 в пользу ростовской команды.

Здоровье Употребление помидоров может быть вредно для здоровья По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.

Шоу-бизнес Отец Жанны Фриске дал совет семье Анастасии Заворотнюк Владимир Борисович дал Заворотнюк и ее родным ценный совет – привезти в больницу к актрисе маленькую дочь Анастасии Милу.

Общество Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Авто Три модели АвтоВАЗа войдут в лимитированную серию Club Granta и Largus могут рассчитывать лишь на обогрев лобового стекла, задние парковочные сенсоры и глубокую тонировку задних стёкол.