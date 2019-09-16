Политика

РЕН ТВРЕН ТВПутин рассказал о формировании Конституционного комитета Сирии

Работа по формированию Конституционного комитета Сирии почти завершена. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Владимир Путин
Считаем важным помочь сирийцам самим определить параметры государственного устройства своей страны. Именно в этих целях на прошлогоднем конгрессе сирийского национального диалога в Сочи и было условлено создать Конституционный комитет.
— Владимир ПутинТАСС 13:38
с чего всё началось
— Единственное, что мы должны сделать, — добиться, чтобы процедура работы комитета была согласована, прежде всего для того, чтобы члены этого комитета действовали достаточно самостоятельно, не подвергались какому-то давлению извне, — цитирует Путина телеканал «Россия 24
».
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