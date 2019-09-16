Политика
РЕН ТВПутин рассказал о формировании Конституционного комитета Сирии
Работа по формированию Конституционного комитета Сирии почти завершена. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Считаем важным помочь сирийцам самим определить параметры государственного устройства своей страны. Именно в этих целях на прошлогоднем конгрессе сирийского национального диалога в Сочи и было условлено создать Конституционный комитет.
с чего всё началось
— Единственное, что мы должны сделать, — добиться, чтобы процедура работы комитета была согласована, прежде всего для того, чтобы члены этого комитета действовали достаточно самостоятельно, не подвергались какому-то давлению извне, — цитирует Путина телеканал «Россия 24».Вечерняя Москва10:47
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В Воронеже экс-сотрудники полиции получили реальные сроки за пытки
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В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
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Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
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Ученый высказался о возможности путешествия во времени через черные дыры
Индийский ученый Атарва Пальшеткар высказался в пользу путешествий во времени через черные дыры.
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Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
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