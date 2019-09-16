Политика
РЕН ТВПутин рассказал о формировании Конституционного комитета Сирии
Работа по формированию Конституционного комитета Сирии почти завершена. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
RT на русском 13:59
Авто
Skoda представила во Франкфурте внедорожный Superb Scout
Компания Skoda в рамках Франкфуртского автосалона презентовала внедорожную вариацию Superb Scout.
SpeedMe вчера в 05:51
Космос
Корабль «Союз МС-15» состыковали с самарской ракетой
В понедельник, 16 сентября, на космодроме Байконур завершена стыковка пилотируемого корабля "Союз МС-15" с переходным отсеком самарской ракеты-носителя.
ГТРК Самара 09:13
Авто
Смерть ТагАЗа: как новый автозавод превратился в металлолом
Напомним, ТагАЗ был построен по лицензии южнокорейской компании Daewoo Motors на базе Таганрогского комбайнового завода в 1998 году.
За рулем 07:26
Энергетика
Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:27
Культура
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России
Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона».
Национальная служба новостей 05:33
Шоу-бизнес
У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Армия и оружие
Китай опередил США и Россию в производстве ракет средней дальности
Южный Федеральный вчера в 05:37
Культура
В «Культурный норматив школьника» включили группы Queen и Nirvana
Минкультуры России реализует проект "Культурный норматив школьника", в рамках которого предлагает ученикам ознакомится с творчеством Queen, Pink Floyd, Nirvana, Андрея Макаревича и Виктора Цоя.
Алтайская правда вчера в 04:03
Авто
Появилась информация о первом кроссовере Ferrari
Как сообщил технический директор Ferrari Майкл Лайтерс зарубежным СМИ, первый SUV итальянской марки появится в 2022 году.
Тарантас Ньюс 04:37
Происшествия
Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа
В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.
Российская газета 11:50
Происшествия
В Москве десять человек пострадали в ДТП с тремя автобусами
Десять человек пострадали в ДТП при столкновении трех автобусов в Москве, девять из них в больницах, угрозы для их жизни нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 13:49
Происшествия
Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru 10:23
Авто
Главой Audi станет член правления BMW
Как передает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1 апреля 2020 года Дусманн покинет свой пост в BMW и станет новым руководителем Audi.
SpeedMe 08:38
Футбол
Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА
Вести.Ru 13:00
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 14 сентября в 07:56
Политика
Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
BFM.ru 10:20
Наука
Эксперимент генетиков с ГМО-комарами вышел из-под контроля
Очередной опыт с ГМО-комарами вышел из-под контроля исследователей, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:51
Происшествия
Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео
Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.
Известия 07:00
Армия и оружие
Рябков назвал причину увеличения рисков ядерного конфликта
Безответственные шаги администрации президента США Дональда Трампа повышают риски ядерного конфликта, Москва вынуждена на это реагировать, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 12:38
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Армия и оружие
ВДВ получили новейшие системы для десантирования техники
Производитель парашютных систем МКПК "Универсал" начал поставки в ВДВ оборудования для десантирования боевых машин десанта БМД-4М.
Вести.Ru 09:42
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала пышные формы в мини-платье
На фотографиях 20-летняя девушка позирует в мини-платье красного цвета с глубоким декольте.
Московский Комсомолец 09:19
Наука
Кошкам помогают отпугивать врагов бактерии-симбиоты
МедиаПоток 12:48