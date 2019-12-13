Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин рассказал о главном событии 2020 года

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с рабочими завода "КамАЗ" затруднился ответить на вопрос о том, какое событие он считает главным в уходящем 2019 году. Тем не менее он подчеркнул, что точно знает какое событие станет таковым в 2020-м.
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Общество

В России рекордно подешевел смартфон iPhone 11 Pro Max

Цены на смартфон iPhone 11 Pro Max в России опустились до рекордно низкой отметки за все время с момента начала продаж, сообщил портал Hi-Tech Mail.
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Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
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Фигуристка Загитова останется в сборной России

REGNUM вчера в 23:06
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В Сызрани зафиксирована вспышка одного из опасных заболеваний кожи

В Сызрани Самарской области зафиксирована вспышка одного из самых опасных заболеваний кожи.
Ugpressa.ru 01:33
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Вес российских космонавтов ограничили для полетов на Луну

Взгляд.ру вчера в 20:42
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«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»

Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
РИА Новости вчера в 15:25
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В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек

Заказной автобус с 53 пассажирами, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области и перевернулся, в результате чего пострадали семь человек.
RT на русском 00:09
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек

REGNUM вчера в 19:17
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Политика

Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию

Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
РИА Новости вчера в 14:14
Авто

В России введут новый документ на автомобиль

В России планируют ввести новый документ на транспортные средства. Как сообщает ToDay News Ufa, новый документ будет выглядеть как этикетка.
ToDay News Ufa вчера в 06:04
Гаджеты

OnePlus готовит специальный анонс для выставки CES 2020

Компания OnePlus опубликовала тизер-изображение, говорящее о подготовке специального мероприятия, на котором будет сделан некий загадочный анонс.
3DNews 00:26
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»

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Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
ToDay News Ufa вчера в 04:33
Политика

Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
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Политика

Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу

Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
РИА Новости вчера в 10:23
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

В ближайшие дни в европейской части России резко потеплеет. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости вчера в 23:57
Общество

Рязанский суд выдворил из РФ пятерых американских преподавателей

В Рязани суд признал пятерых американских граждан виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.
Аргументы и Факты 12 декабря в 05:39
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
Piter.tv вчера в 07:50
Гаджеты

Huawei готовится обогнать Samsung на рынке смартфонов

Разрыв между двумя компаниями, подчеркнули в Strategy Analytics, сократился с 5,9% в 2018-м до 3,6%. Apple, прогнозируют эксперты, в этом году отгрузит 193 миллиона айфонов и займет 13,6% рынка.
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Политика

Министр иностранных дел Германии обвинил Путина в нелепости

В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».
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РБК вчера в 23:55
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Клуб Бекхэма заинтересован в двух игроках «Зенита»

Команда "Интер Майами" заинтересована в трансферах двух игроков петербургского "Зенита", сообщает Miami Herald.
Газета.Ru вчера в 20:15
Общество

Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

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REGNUM вчера в 10:44
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Повышение пенсионного возраста и НДС назвали необязательным

Повышение возраста выхода на пенсию и рост налога на добавленную стоимость (НДС) были необязательны властям Российской Федерации для того, чтобы увеличить поступления в бюджет.
Московский Комсомолец 12 декабря в 07:29
Музыка

Верка Сердючка выпустила песню после многолетнего перерыва

Украинский певец Андрей Данилко, получивший популярность в сценическим образе Верки Сердючки, порадовал поклонников новой композицией под названием Make It Rain Champagne.
Пятый канал вчера в 21:07
Армия и оружие

Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»

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