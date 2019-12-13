Политика
Московский КомсомолецПутин рассказал о главном событии 2020 года
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с рабочими завода "КамАЗ" затруднился ответить на вопрос о том, какое событие он считает главным в уходящем 2019 году. Тем не менее он подчеркнул, что точно знает какое событие станет таковым в 2020-м.
Читать в источнике
Оценить152
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 02:02, Ашберн
Общество
В России рекордно подешевел смартфон iPhone 11 Pro Max
Цены на смартфон iPhone 11 Pro Max в России опустились до рекордно низкой отметки за все время с момента начала продаж, сообщил портал Hi-Tech Mail.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Фигурное катание
Фигуристка Загитова останется в сборной России
Здоровье
В Сызрани зафиксирована вспышка одного из опасных заболеваний кожи
В Сызрани Самарской области зафиксирована вспышка одного из самых опасных заболеваний кожи.
Космос
Вес российских космонавтов ограничили для полетов на Луну
Политика
«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»
Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек
Заказной автобус с 53 пассажирами, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области и перевернулся, в результате чего пострадали семь человек.
Политика
Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
Происшествия
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Политика
Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию
Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
Авто
В России введут новый документ на автомобиль
В России планируют ввести новый документ на транспортные средства. Как сообщает ToDay News Ufa, новый документ будет выглядеть как этикетка.
Гаджеты
OnePlus готовит специальный анонс для выставки CES 2020
Компания OnePlus опубликовала тизер-изображение, говорящее о подготовке специального мероприятия, на котором будет сделан некий загадочный анонс.
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Музыка
Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
Политика
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Политика
Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
В ближайшие дни в европейской части России резко потеплеет. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
Общество
Рязанский суд выдворил из РФ пятерых американских преподавателей
В Рязани суд признал пятерых американских граждан виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.
Шоу-бизнес
Андрей Губин возвращается на сцену
Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
Гаджеты
Huawei готовится обогнать Samsung на рынке смартфонов
Разрыв между двумя компаниями, подчеркнули в Strategy Analytics, сократился с 5,9% в 2018-м до 3,6%. Apple, прогнозируют эксперты, в этом году отгрузит 193 миллиона айфонов и займет 13,6% рынка.
Политика
Министр иностранных дел Германии обвинил Путина в нелепости
В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».
Наука
Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты
Футбол
Клуб Бекхэма заинтересован в двух игроках «Зенита»
Команда "Интер Майами" заинтересована в трансферах двух игроков петербургского "Зенита", сообщает Miami Herald.
Общество
Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
Общество
Учитель ростовской школы обматерил ученика за политические взгляды
Экономика
Повышение пенсионного возраста и НДС назвали необязательным
Повышение возраста выхода на пенсию и рост налога на добавленную стоимость (НДС) были необязательны властям Российской Федерации для того, чтобы увеличить поступления в бюджет.
Музыка
Верка Сердючка выпустила песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, получивший популярность в сценическим образе Верки Сердючки, порадовал поклонников новой композицией под названием Make It Rain Champagne.