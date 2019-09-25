Политика
ИнтерфаксПутин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы
Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу. Он заявил это на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
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Авто
На какой пробег рассчитаны современные двигатели, раскрыли эксперты
Evo-rus.com 23 сентября в 14:55
Общество
Мордашов передал контроль над Nordgold сыновьям
Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов передал своим сыновьям Кириллу и Никите 65% акций золотодобывающей компании Nordgold, следует из проспекта Nordgold к размещению евробондов.
РБК 06:58
Футбол
«Енисей» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч Кубка России
Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Зенита» на матч 1/16 финала Кубка России, который пройдет сегодня в Красноярске.
Sport24.ru 07:31
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 23 сентября в 12:05
Наука
Boston Dynamics научила робота Atlas акробатике
Американская компания Boston Dynamics опубликовала видеоролик, в котором человекоподобный робот Atlas демонстрирует свои акробатические способности.
Live24 05:39
Гаджеты
Facebook купит стартап по управлению компьютером силой мысли
Технология позволяет напечатать текст на компьютере без помощи клавиатуры, лишь имитируя стук пальцами — по столу или даже в кармане.
Snob.ru вчера в 01:00
Культура
В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»
В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ вчера в 11:26
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Политика
Небензя заявил о невыдаче виз США делегации ДВЗЯИ
Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о том, что США не выдали визы делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Газета.Ru 01:09
Экономика
Треть кроссовок на ногах россиян оказались подделками
Каждая третья пара купленных в России кроссовок оказалась подделкой.
Lenta.ru 07:34
Происшествия
Выпавший из окна поляк приземлился на украинца
В Польше местный житель выпал из окна и упал на гражданина Украины. Об этом сообщает «Европейская правда».
Lenta.ru 07:18
Кино
Российский фильм «Дылда» выдвинули на премию «Оскар»
ТК Звезда вчера в 12:49
Политика
Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков
Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в 2014 году руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче.
REGNUM 02:07
Политика
Памфилова заявила о вмешательстве депутатов Госдумы в петербургские выборы
На заседании 25 сентября глава ЦИК назвала работу петербургского городского избиркома неудовлетворительной и обвинила руководство комиссии в бездействии в связи с обеспечением избирательных прав граждан.
Интерфакс 07:07
Шоу-бизнес
Яна Рудковская: «Хочу показать свою жизнь без купюр»
Хочу показать свою жизнь изнутри, без купюр, такой, какая она есть на самом деле.
StarHit.ru вчера в 20:00
Армия и оружие
В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира»
В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о серии советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».
NewInform вчера в 13:28
Футбол
Евсеев рассказал, что Глушаков мог перейти в «Уфу»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков мог стать футболистом башкирского клуба.
Нева Спорт 01:17
Шоу-бизнес
Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо
Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Российская газета вчера в 10:42
Политика
Греф предупредил о революции государственного управления
По словам главы Сбербанка, четыре промышленные революции никак не изменили модели государственного управления, которое до сих пор сосредоточено в основном на решении рутинных задач (процессный менеджмент).
РБК 06:54
Игры
The Last of Us: Part II выйдет 21 февраля в пяти изданиях
Игромания.ру вчера в 17:07
Происшествия
В Тюмени молодая няня пропала вместе с младенцем
В тюменском городе Заводоуковске 23-летняя няня на ушла с младенцем и пропала.
REGNUM 01:19
Происшествия
Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05