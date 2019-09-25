Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу. Он заявил это на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы

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