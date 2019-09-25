Политика
ИнтерфаксПутин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы
Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу. Он заявил это на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
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Политика
В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США
Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии», — приводят «Известия» слова Чепы.
REGNUM 05:05
Кино
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна
RuNews24.ru вчера в 08:50
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 07:57
Происшествия
Похититель картины Куинджи получил три года колонии
Ранее представитель гособвинения запросил для Чуприкова четыре года колонии, учитывая «особо дерзкий характер преступления».
РБК 08:46
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Политика
Правительство Украины утвердило законопроект о рынке земли
Кабинет министров Украины утвердил законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
Взгляд.ру 07:37
Политика
Дональд Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что будет всячески блокировать выделение помощи Украине до тех пор, пока Европа и другие страны не начнут выделять помощь Киеву и из своего кармана.
Военное дело вчера в 11:10
Кино
Фильм «Дылда» Балагова выдвинули на «Оскар»
78.ru вчера в 12:55
Общество
Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР
Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Происшествия
Российские рыбаки не пострадали при пожаре на траулере в Норвегии
Российская газета 07:55
Общество
Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Происшествия
Генерала МВД обвинили в вымогательстве 100 миллионов рублей
Как считает следствие, Мельников вместе с подельниками предложил бизнесмену избежать уголовной ответственности и потребовал за это 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:46
Политика
Зеленский прокомментировал информацию о давлении со стороны Трампа
Владимир Зеленский ответил на вопрос представителей СМИ, давил ли на него американский коллега Дональд Трамп.
RuNews24.ru 06:38
Общество
Кто зарабатывает на ремонте дворов в Москве
Крупнейшие подрядчики «Жилищников» аффилированы с семьями Авакян, Орджацян и Апозян — в 2018–2019 годах они получили 17–18% сумм, выделенных на благоустройство дворов.
РБК вчера в 23:00
Общество
В Кузбассе открываются образовательные центры «Точки роста»
Завтра, 24 сентября, в Кузбассе состоится торжественное открытие 28 центров цифрового и гуманитарного профилей для сельских школьников «Точка роста».
Кузбасс 23 сентября в 01:26
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Происшествия
Следователь по делу Устинова хочет уволиться
Следователь Ярослав Заварзин, который вел дело осужденного на три с половиной года актера Павла Устинова, подал рапорт об отставке.
Коммерсантъ 08:06
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк сделала первое заявление после слухов о болезни матери
В начале сентября появились неутешительные известия о том, что Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице после поездки в Европу.
Телепрограмма вчера в 10:01
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика
Зеленский рассказал о барьерах для развития Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о барьерах, мешающих стране достичь целей устойчивого развития.
Lenta.ru 02:49
Политика
Матвиенко переизбрали на пост председателя Совета Федерации
Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко переизбрали на этот пост в третий раз. Альтернативных кандидатур не было.
РИА Новости 03:51
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Политика
В Кремле проходят переговоры Путина и Мадуро
Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сначала у Путина и Мадуро состоится беседа один на один, после чего пройдут российско-венесуэльские переговоры в формате рабочего завтрака.
Инфорос 05:06
Происшествия
В ДНР эвакуируют жителей пригорода Донецка из-за пожара на заводе
МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики эвакуирует часть жителей одного из поселков в Куйбышевском районе на окраине Донецка из-за пожара на территории бывшего алюминиевого завода, который произошел в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель МЧС ДНР.
РИА Новости 06:14
Политика
Связанный с «Миротворцем» политик стал замглавы МВД Украины
Антон Геращенко, бывший депутат Верховной рады от «Народного фронта» и внештатный советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, стал его заместителем.
РБК 09:04
Спорт
Шубенков ответил Ласицкене на слова об отъезде из России
Нева Спорт вчера в 09:07
Кино
Петров обнимался с Милославской на премьере сериала «Триада»
Наш корреспондент снял, как влюбленные мило обнимались.
Телепрограмма 02:11