Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи в формате тет-а-тет, которые длились больше часа. Диалог проходил без части российской делегации, которая долго не могла прибыть в Сочи из-за непогоды.
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«Дошли до глубины седых времен»: Лукашенко рассказал о первой части переговоров с Путиным

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
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