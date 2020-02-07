Политика
КоммерсантъПутин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи в формате тет-а-тет, которые длились больше часа. Диалог проходил без части российской делегации, которая долго не могла прибыть в Сочи из-за непогоды.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
Экономика
Козак: Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что российская и белорусская стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.
Политика
Вашингтон задержал поставки оружия Украине на $30 млн
Администрация президента США Дональда Трампа задерживает как минимум шесть заказов на поставку оружия и боеприпасов для Украины.
Происшествия
Прощание с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным состоится в Казани
Экономика
Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область
О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей генералов МВД, МЧС и одного полковника юстиции.
Культура
Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют детали диагноза дочери Любови Успенской
Любовь Успенская утверждает, что её дочь страдает от психологических расстройств.
Политика
Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Армия и оружие
Американские войска вновь перехватили российский военный патруль, но в этот раз «по-умному»
Примечательным является также и тот факт, что несколько дней назад американские дроны были замечены над территорией, контролируемой российскими и сирийскими военными, однако, при этом, системы ПВО не атаковали беспилотники, хотя имели на это полное право, поскольку США нарушили существующие соглашения.
Политика
Патрушев ответил на угрозы США в адрес РФ из-за Венесуэлы
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев высказался по поводу угрозы в адрес России, о которых заявлял спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в связи с поддержкой Москвой законно избранной власти в этой латиноамериканской стране.
Хоккей
Фанаты Овечкина повесили плакат на воротах дома хоккеиста
Кино
Киану Ривз засветился на съемках «Матрицы 4»
Коммерческий успех «Матрицы» дал «зелёный свет» для создания продолжений (сюжетные намётки трилогии задумывались авторами изначально, однако студия требовала определиться с результатами проката первого фильма).
Футбол
ФК Чертаново замахнулся на Премьер-Лигу и Лужники
Футбольный клуб «Чертаново» нацелился на выход в российскую Премьер-Лигу. На зимний перерыв команда из Москвы ушла в хорошем настроении.
Политика
США ввели санкции против венесуэльской авиакомпании
Министерство финансов США ввело санкции против венесуэльской авиакомпании Conviasa и ряда её самолётов.
Энергетика
Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса
Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
Общество
В Приморье учитель на примере мата объяснял правила русского языка
На видео, которое сняли ученики 10 класса, на уроке русского языка учитель разбирает на доске фразу с нецензурной лексикой.
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России
Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
Культура
Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
Общество
Кировский анестезист опроверг причастность к убийствам ветеранов
Анестезист Сергей Вольф из Кирова выступил с опровержением опубликованной в СМИ информации о якобы причастности к убийствам ветеранов.
Культура
Трейлер «Форсажа 9» получил сотни миллионов просмотров
Шоу-бизнес
Соседи принца Гарри и Меган Маркл встали на их защиту
Инсайдер отмечает, что жители Норт-Саанич встали на защиту Гарри и Меган не только из личных интересов (повышенное внимание мешает их работе), но и из симпатии к молодой паре, мечтающей о «нормальной» жизни.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Космос
IceCube нашел возможные внегалактические источники нейтрино
Ученым удалось выделить несколько внегалактических источников-кандидатов, но статистики недостаточно для полноценного открытия ни в одном случае.