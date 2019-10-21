Политика
ИзвестияПутин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой
Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября. Российский лидер добавил, что ряд стран «идут по другому пути».
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, хотя ряд западных стран идут по другому пути.ТАССвчера в 17:07
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Армия и оружие
США установят на корабле первый боевой лазер
Вести.Ru вчера в 19:30
Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
Lenta.ru вчера в 18:58
Единоборства
Макгрегор проведет пресс-конференцию в Москве
Российская газета 04:05
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
Происшествия
В Екатеринбурге суд арестовал застрелившего посетителя банка грабителя
Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения мужчине, который в ходе нападения на отделение банка «Открытие» застрелил посетителя, сообщили РБК в пресс-службе Свердловского областного суда.
РБК 04:27
Происшествия
ФСБ задержала мужчину за вывоз из России 750 млн рублей
В Москве сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину, который незаконно вывел из России более 750 млн рублей.
Газета.Ru 03:52
Происшествия
В Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве школьницы
В Саратове следователи предъявили обвинение 35-летнему местному жителю, задержанному по подозрению в резонансном убийстве школьницы.
Российская газета 03:31
Авто
Saleen GT4 Concept дебютирует в качестве гоночного автомобиля
Руководители одного из автомобильных концернов заявили о том, что обновленная модели Saleen GT4 Concept дебютирует в качестве полноценного гоночного авто.
Car.ru вчера в 10:58
Кино
Джаред Лето пытался помешать «Джокеру»
Территория новостей 04:28
Фигурное катание
Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Газета.Ru вчера в 22:35
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Известия вчера в 22:49
Происшествия
Число пострадавших при ЧП с дамбой в Красноярском крае выросло до 27
Власти Красноярского края объявили 21 октября днём траура по погибшим при прорыве дамбы в Курагинском районе региона.
RT на русском 01:15
Политика
НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
ТАСС вчера в 14:07
Технологии
«Роскачество» дало советы на случай кражи смартфона
Специалисты «Роскачества» рассказали, как защитить персональные данные, хранящиеся на смартфоне, в случае его кражи.
Известия 03:05
Происшествия
Ущерб по делу банкира Гордеева из ОФК-банка вырос более чем вдвое
К статье о злоупотреблении полномочиями добавились обвинения в растрате, сумма ущерба по его делу выросла почти в два раза, а его самого из-под домашнего ареста отправили в СИЗО.
Первое антикоррупционное СМИ 04:32
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 01:47
Общество
Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Вести.Ru вчера в 20:31
Общество
Медведев назвал способ убедить иностранцев инвестировать в Россию
В преддверии очередного заседания КСИИ, которое пройдет в Москве 21 октября, РБК попросил участников совета рассказать о ситуации в российской экономике.
РБК 03:39
Армия и оружие
Турция сообщила об уходе курдов из зоны безопасности в Сирии
Сирийские курды начали покидать зону безопасности на севере Сирии, созданную Турцией и США, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.
Коммерсантъ 04:19
Политика
Die Welt – Путин одержал победу без войны
Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.
REGNUM вчера в 13:32
Кино
«Малефисента» возглавила российский прокат, потеснив «Джокера»
Безоговорочным лидером минувшего уикенда в российском прокате стала сказка для взрослых "Малефисента: Владычица тьмы", для участия в которой главная звезда фильм Анджелина Джоли решила вновь вернутся в игровое кино после четырехлетнего перерыва.
Газета.Ru 03:22
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru вчера в 21:58
Авто
Назвали вредные привычки автовладельцев
Ну и наконец, последней вредной привычкой назвали перегрузку автомобиля при движении по неидеальным дорогам.
Tvoe-avto.com вчера в 05:05
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Происшествия
СК завершил расследование ДТП в Тверской области с 13 погибшими
Следственный комитет Тверской области завершил расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором в 2018 году погибли 13 человек, говорится в понедельник, 21 октября, на сайте СК России.
Известия 04:10
Общество
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета вчера в 20:41
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru вчера в 04:29