Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, хотя ряд западных стран идут по другому пути.

с чего всё началось

Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября. Российский лидер добавил, что ряд стран «идут по другому пути».

Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой

Армия и оружие Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».

Общество Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.

Происшествия В Екатеринбурге суд арестовал застрелившего посетителя банка грабителя Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения мужчине, который в ходе нападения на отделение банка «Открытие» застрелил посетителя, сообщили РБК в пресс-службе Свердловского областного суда.

Происшествия ФСБ задержала мужчину за вывоз из России 750 млн рублей В Москве сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину, который незаконно вывел из России более 750 млн рублей.

Происшествия В Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве школьницы В Саратове следователи предъявили обвинение 35-летнему местному жителю, задержанному по подозрению в резонансном убийстве школьницы.

Авто Saleen GT4 Concept дебютирует в качестве гоночного автомобиля Руководители одного из автомобильных концернов заявили о том, что обновленная модели Saleen GT4 Concept дебютирует в качестве полноценного гоночного авто.

Общество Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95» Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия Число пострадавших при ЧП с дамбой в Красноярском крае выросло до 27 Власти Красноярского края объявили 21 октября днём траура по погибшим при прорыве дамбы в Курагинском районе региона.

Политика НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.

Технологии «Роскачество» дало советы на случай кражи смартфона Специалисты «Роскачества» рассказали, как защитить персональные данные, хранящиеся на смартфоне, в случае его кражи.

Происшествия Ущерб по делу банкира Гордеева из ОФК-банка вырос более чем вдвое К статье о злоупотреблении полномочиями добавились обвинения в растрате, сумма ущерба по его делу выросла почти в два раза, а его самого из-под домашнего ареста отправили в СИЗО.

Шоу-бизнес Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.

Общество Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.

Общество Медведев назвал способ убедить иностранцев инвестировать в Россию В преддверии очередного заседания КСИИ, которое пройдет в Москве 21 октября, РБК попросил участников совета рассказать о ситуации в российской экономике.

Армия и оружие Турция сообщила об уходе курдов из зоны безопасности в Сирии Сирийские курды начали покидать зону безопасности на севере Сирии, созданную Турцией и США, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

Политика Die Welt – Путин одержал победу без войны Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.

Кино «Малефисента» возглавила российский прокат, потеснив «Джокера» Безоговорочным лидером минувшего уикенда в российском прокате стала сказка для взрослых "Малефисента: Владычица тьмы", для участия в которой главная звезда фильм Анджелина Джоли решила вновь вернутся в игровое кино после четырехлетнего перерыва.

Армия и оружие В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.

Авто Назвали вредные привычки автовладельцев Ну и наконец, последней вредной привычкой назвали перегрузку автомобиля при движении по неидеальным дорогам.

Общество Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».