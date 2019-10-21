Политика
ИзвестияПутин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой
Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября. Российский лидер добавил, что ряд стран «идут по другому пути».
Читать в источнике
Оценить32
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, хотя ряд западных стран идут по другому пути.ТАСС17:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 21:02, Ашберн
Экономика
Власти Москвы назвали районы с самыми высокими доходами от НДФЛ
Центр уплаты НДФЛ Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы принесет Центральный АО — мэрия прогнозирует объем поступлений в 2020 году на уровне 464,1 млрд руб. (здесь и далее прогнозные суммы приводятся без учета поступлений по патентам мигрантов и с прибылей контролируемых иностранных компаний), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
Армия и оружие
Военные РФ выполнят наблюдательные полеты над США и Польшей
В октябре российские военные проведут наблюдательные полеты над территориями США и Польши в рамках реализации международного Договора по открытому небу.
Общество
Дженнифер Лоуренс сыграла свадьбу с арт-дилером
Звезда и одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда Дженнифер Лоуренс вышла замуж: в субботу, 19 октября, 29-летняя лауреатка "Оскара" вступила в брак с 34-летним арт-дилером Куком Марони, о помолвке с которым стало известно в феврале этого года.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в АПЛ
Экономика
В Минфине пока не приняли решение о кредите Белоруссии на $600 млн
Решение о предоставлении Белоруссии кредита на $600 млн пока не принято, сообщил министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Космос
В Вашингтоне откроется международный астронавтический конгресс
Юбилейный семидесятый астронавтический конгресс откроется в Вашингтоне 21 октября, российскую делегацию представит исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Политика
Украина может отменить «налог на войну» в размере 1,5%
Украина может отменить "налог на войну", то есть налог с доходов физических лиц в размере 1,5%. Для бюджета страны это не очень большая, но потеря, а для военного бюджета - почти десятая часть.
Теннис
Андрей Рублев выиграл Кубок Кремля
Спорт
IBU: союз биатлонистов России не выполнил условия для восстановления
Союз биатлонистов России (СБР) не выполнил всех условий для восстановления своего статуса, 19 октября заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU) в ходе конгресса организации в Мюнхене.
Политика
Путин ожидает, что бизнес Африки приедет на саммит в Сочи с солидным пакетом предложений
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что представители бизнеса Африки привезут на саммит в Сочи, который состоится 24 октября, солидный пакет предложений по расширению сотрудничества РФ со странами континента.
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Космос
NASA: К Земле приближается астероид
К Земле движется астероид 162082 (1998 HL1). Соответствующее заявление сделал Центр исследования околоземных объектов NASA.
Происшествия
На Кузбассе проверят приют для престарелых после скандальных фото
В Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области следователи начали проверку в частном приюте для престарелых «Серафим» после появления в сети скандальных фото с его постояльцами, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Авто
Volvo представила свой первый электромобиль XC40 Recharge
Шведская компания Volvo представила свой первый электромобиль XC40 Recharge, который внешне практически ничем не отличается от обычной версии кроссовера XC40.
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Наука
Впервые зафиксировано «ураганное землетрясение»
Ученые проанализировали более 12 лет сейсмических и океанографических данных в период с 2006 по 2019 год, они обнаружили более 14 тысяч штормовых землетрясений, порождаемых в водах у берегов США, а также Канады и Мексиканского залива.
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
Футбол
Карпова сделала дубль за «Севилью», забив первые голы в сезоне
«Севилья» в матче 6-го тура женской Примеры разгромила «Эспаньол» (4:0). Нападающая «Севильи» Надежда Карпова отметилась дублем в этом матче.
Здоровье
Ученые рассказали о причинах появления камней в почках
Медицинские специалисты обратили внимание, что причиной появления камней в почках и развития мочекаменной болезни в целом являются несколько факторов.
Наука
Ученые научились улавливать вредные части диоксида серы
Новый материал может способствовать сокращению выбросов диоксида серы в окружающую среду путем улавливания молекул в специально спроектированных клетках.
Экономика
Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян
В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Происшествия
В Красноярском крае объявили траур по погибшим при разрушении дамбы
Траур объявлен в Красноярском крае по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе.
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.