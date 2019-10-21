Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, хотя ряд западных стран идут по другому пути.

с чего всё началось

Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября. Российский лидер добавил, что ряд стран «идут по другому пути».

Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой

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